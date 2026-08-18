Aaj ki Taaja Khabar 18 August 2026 LIVE: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में सीआरपीएफ के पांच जवान घायल हुए हैं। यह घटना जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीगुंड के लेवडोरा इलाके में हुई है। सीआरपीएफ की गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हुई, जिसके कारण सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। सभी जवानों को मामूली चोटें आई हैं। जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, “झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स की आवाज़ को बहुत संवेदनशीलता से सुना है। झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स पर पेलेट गन नहीं चलाई और न ही उन पर कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स की कुछ पुरानी मांगें थीं, जिन्हें सरकार ने पूरा करने का वादा किया है। सभी सरकारों के लिए एक मैसेज है कि आप स्टूडेंट्स को ‘एंटी-नेशनल’ या ‘दिमागी नक्सल’ कहकर इस मुद्दे से बच नहीं सकते।”

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