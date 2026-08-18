Aaj ki Taaja Khabar 18 August 2026 LIVE: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में सीआरपीएफ के पांच जवान घायल हुए हैं। यह घटना जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीगुंड के लेवडोरा इलाके में हुई है। सीआरपीएफ की गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हुई, जिसके कारण सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। सभी जवानों को मामूली चोटें आई हैं। जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, “झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स की आवाज़ को बहुत संवेदनशीलता से सुना है। झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स पर पेलेट गन नहीं चलाई और न ही उन पर कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स की कुछ पुरानी मांगें थीं, जिन्हें सरकार ने पूरा करने का वादा किया है। सभी सरकारों के लिए एक मैसेज है कि आप स्टूडेंट्स को ‘एंटी-नेशनल’ या ‘दिमागी नक्सल’ कहकर इस मुद्दे से बच नहीं सकते।”
बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बनने पर रोहन गुप्ता का बयान
बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बनने पर रोहन गुप्ता ने कहा, "मैं लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक आम पार्टी वर्कर को इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में BJP की सरकार है, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, और यह टीम उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए बनाई गई है। मैं लीडरशिप और देश के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि मुझे जो भी ज़िम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसे इस तरह से निभाऊंगा, जिससे समाज के सभी वर्गों की उम्मीदें पूरी हों और 'विकसित भारत' के हमारे सपने को पूरा करने में मदद मिले।"
झारखंड सरकार ने छात्रों की आवाज़ को बहुत संवेदनशीलता से सुना- मनोज कुमार झा
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स की आवाज़ को बहुत संवेदनशीलता से सुना है। झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स पर पेलेट गन नहीं चलाई और न ही उन पर कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स की कुछ पुरानी मांगें थीं, जिन्हें सरकार ने पूरा करने का वादा किया है। सभी सरकारों के लिए एक मैसेज है कि आप स्टूडेंट्स को 'एंटी-नेशनल' या 'दिमागी नक्सल' कहकर इस मुद्दे से बच नहीं सकते"
नए चेहरों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी जा रही है- बीजेपी नेता
बीजेपी नेता और वकील करुणासागर ने कहा , "BJP के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी के अंडर यह एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशनल फेरबदल है। मैसेज बहुत साफ़ है: एक्सपीरियंस को बनाए रखा जा रहा है जबकि नए चेहरों को ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी जा रही है। नई 65 सदस्यों वाली नेशनल टीम कंटिन्यूटी, इनक्लूसिविटी और जेनरेशनल ट्रांज़िशन का एक मज़बूत मैसेज दिखाती है। यह सिर्फ़ एक फेरबदल नहीं है, यह BJP का एक स्ट्रेटेजिक रीऑर्गेनाइज़ेशन है। नितिन नवीन जी ने दिखाया है कि पार्टी एक्सपीरियंस की इज्ज़त करती है, परफॉर्मेंस और कमिटमेंट को इनाम देती है, और नए चेहरों के लिए जगह बनाती है।"
Aaj ki Taza Khabar LIVE: हादसे का शिकार हुई CRPF की बख्तरबंद गाड़ी
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में सीआरपीएफ के पांच जवान घायल हुए हैं। यह घटना जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काजीगुंड के लेवडोरा इलाके में हुई है। सीआरपीएफ की गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हुई, जिसके कारण सीआरपीएफ की गाड़ी पलट गई। सभी जवानों को मामूली चोटें आई हैं। जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।