Aaj ki Taaja Khabar 13 August 2026 LIVE: संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी इस बात पर अटकलें हैं कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलेंगे या नहीं। इस सत्र के दौरान विपक्ष की मांगों की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही में बार-बार रुकावटें आईं। विपक्ष जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ कथित पुलिस बर्बरता और अयोध्या राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था।

इस रुकावट की मुख्य वजह विपक्ष की वह मांग थी जिसमें वे 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान चाहते थे। बुधवार को शाह ने कहा कि वे विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां संसद में उनके बयान की मांग कर रही थीं।

झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी: झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 20वें दिन भी जारी है। वहीं,प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है। ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच’ के बैनर तले अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसी बीच, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ने रांची के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी है। महतो का फिलहाल रांची के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। झारखंड विधानसभा तक आंदोलनकारी छात्रों के मार्च में भाग लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रांची के सिविल सर्जन को लिखे पत्र में महतो ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हजारों छात्र इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और उनके लिए आशा का स्रोत भी है।

कर्नाटक बंद आज: कावेरी जल-बंटवारे विवाद पर कर्नाटक के कई संगठनों ने आज बंद बुलाया है। इस बीच, कर्नाटक में स्कूल, बैंक, अस्पताल, फार्मेसियां, सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से काम करेंगे। इस बीच, पुलिस ने तमिलनाडु को कावेरी जल आवंटन पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के विरोध में 13 अगस्त, 2026 को बुलाए गए कर्नाटक बंद से पहले शांति और सहयोग की अपील की है। यहां क्लिक कर जानें कि बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा…

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