Go to Live Updates

Aaj ki Taaja Khabar 13 August 2026 LIVE: संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी इस बात पर अटकलें हैं कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलेंगे या नहीं। इस सत्र के दौरान विपक्ष की मांगों की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही में बार-बार रुकावटें आईं। विपक्ष जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के साथ कथित पुलिस बर्बरता और अयोध्या राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था।

इस रुकावट की मुख्य वजह विपक्ष की वह मांग थी जिसमें वे 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान चाहते थे। बुधवार को शाह ने कहा कि वे विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां संसद में उनके बयान की मांग कर रही थीं।

झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी: झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 20वें दिन भी जारी है। वहीं,प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया है। ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच’ के बैनर तले अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं।

इसी बीच, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ने रांची के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित विरोध स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी है। महतो का फिलहाल रांची के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। झारखंड विधानसभा तक आंदोलनकारी छात्रों के मार्च में भाग लेने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रांची के सिविल सर्जन को लिखे पत्र में महतो ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हजारों छात्र इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी और उनके लिए आशा का स्रोत भी है।

कर्नाटक बंद आज: कावेरी जल-बंटवारे विवाद पर कर्नाटक के कई संगठनों ने आज बंद बुलाया है। इस बीच, कर्नाटक में स्कूल, बैंक, अस्पताल, फार्मेसियां, सार्वजनिक परिवहन सामान्य रूप से काम करेंगे। इस बीच, पुलिस ने तमिलनाडु को कावेरी जल आवंटन पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के विरोध में 13 अगस्त, 2026 को बुलाए गए कर्नाटक बंद से पहले शांति और सहयोग की अपील की है। यहां क्लिक कर जानें कि बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा…

Live Updates

संसद के मानसून सत्र, झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन और कर्नाटक बंद समेत सभी बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

10:40 (IST) 13 Aug 2026

केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य

कावेरी जल विवाद को लेकर राज्यव्यापी बंद के बावजूद बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य रहा। यात्रियों की आवाजाही और परिवहन सेवाएं, जिनमें ओला, उबर, एयरपोर्ट की टैक्सियां और केएसटीडीसी कैब शामिल हैं, बिना किसी रुकावट के जारी रहीं। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी और सीआईएसएफ एवं राज्य पुलिस के जवान निगरानी रख रहे थे।

10:36 (IST) 13 Aug 2026

पवन खेड़ा ने विपक्षी सांसदों के साथ किया प्रदर्शन

संसद परिसर में, कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने एक खिलौना बंदर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर के नारे लगाए।

10:34 (IST) 13 Aug 2026

किसी भी हालत में तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ा जाना चाहिए- कन्नड़ नेता

कन्नड़ नेता लोकेश गौड़ा ने तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध करते हुए कहा, "किसी भी परिस्थिति में कावेरी का पानी तमिलनाडु को नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास खुद पर्याप्त पानी नहीं है।"

10:33 (IST) 13 Aug 2026

लोकतंत्र किसी की निजी जागीर नहीं है- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "वो (लोकसभा विपक्ष के विपक्ष के नेता) सदन को वैसे ही चलाना चाहते हैं जैसे अपना घर चलाते हैं। संसद संसदीय प्रणाली पर चलती है, फिर भी वे कार्यवाही को चुनौती देते हैं, इस भ्रम में जी रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने उनके कारण इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की सोची और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकतंत्र किसी की निजी जागीर नहीं है। यह एक प्रणाली के अनुसार चलता है। आप अमित शाह से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए उन्होंने लोकतंत्र में क्या हासिल किया है। आपके अपने पिता शाह बानो मामले के दौरान मौलवियों के सामने घुटने टेक चुके थे। जबकि इस सरकार के तहत तीन तलाक समाप्त किया गया, सीएए पारित किया गया, और अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त किया गया। यही तो लोकतंत्र है।"

10:24 (IST) 13 Aug 2026

जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं- गुरजीत सिंह औजला

कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा, "जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल आखिरी दिन, वह (गृह मंत्री अमित शाह) खड़े होकर घोषणा करते हैं, 'मैं तैयार हूं।' तो, पिछले 20 दिनों में आप क्या कर रहे थे? आप संसद परिसर में ही थे, लेकिन सदन में कदम नहीं रखा; इसका मतलब है कि वह खुद नहीं चाहते थे कि सदन चले। इसके लिए सत्ताधारी दल जिम्मेदार है। विपक्ष की भूमिका मुद्दों को उठाना है ताकि सरकार उन पर ध्यान दे। अगर उन्होंने राहुल गांधी की बात पहले ही सुन ली होती, तो आज पूरा देश इस स्थिति का सामना नहीं कर रहा होता।"

10:20 (IST) 13 Aug 2026

बड़े लोग अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं- रूपेश कुमार

झारखंड के छात्रों का विरोध प्रदर्शन 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। भूख हड़ताल पर बैठे रूपेश कुमार कहते हैं, "हमारी सरकार से तीन मांगें थीं। ये मांगें व्यवस्था से जुड़ी हैं। सरकार ने हमारी कुछ मांगों को मान लिया है, जैसे कि लंबित परीक्षा 25 और जेपीएससी परीक्षा 14 को रद्द करना। हालांकि, हमारी मुख्य मांग सीबीआई जांच है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, आयोग में बैठे भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश कभी नहीं होगा। पकड़े गए कुछ लोग तो सिर्फ छोटी-मोटी मछलियां हैं। बड़े लोग अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं।"

10:17 (IST) 13 Aug 2026

सभी दलों के सांसद अपने मनचाहे प्रश्नों पर स्पष्टीकरण मांगते हैं- रामगोपाल यादव

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, "गृह मंत्री बयान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका रुख यह था कि प्रश्न पहले अध्यक्ष को लिखित में प्रस्तुत किए जाएं, ताकि उनका उत्तर दिया जा सके। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। स्थापित परंपरा हमेशा से यही रही है कि मंत्री बयान देते हैं और सभी दलों के सांसद अपने मनचाहे प्रश्नों पर स्पष्टीकरण मांगते हैं। विपक्ष इसे स्वीकार नहीं कर सकता।"

10:17 (IST) 13 Aug 2026

संसद में गृह मंत्री का एक शब्द भी देश ने नहीं सुना है- कांग्रेस सांसद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, "कितने दिन बीत गए। वे अभी तक संसद में नहीं आए हैं। संसद में गृह मंत्री का एक शब्द भी देश ने नहीं सुना है। मानसून सत्र के आखिरी दिन वे क्या कहेंगे? आखिरी दिन हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वे स्पष्ट जवाब दें कि पेलेट फायरिंग का आदेश किसने दिया था। क्या यह उन्होंने दिया था? अगर उन्होंने दिया था, तो वे बता सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं दिया था, अगर उन्हें नहीं पता, तो वे गृह मंत्री के पद पर कैसे बैठे रह सकते हैं।"

10:15 (IST) 13 Aug 2026

गृह मंत्री या प्रधानमंत्री एक पल के लिए भी सदन में नहीं आए- सागरिका घोष

टीएमसी सांसद सागरिका घोष कहती हैं, "पिछले चार हफ्तों से, जब हम विपक्ष में बाहर संघर्ष कर रहे थे और आपसे सदन में आने का आग्रह कर रहे थे, तब हम सदन के अंदर से भी अपनी आवाज उठा रहे थे। हमने मांग की थी कि आप सदन में आएं और विशेष रूप से NEET परीक्षा के विरोध प्रदर्शनों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन के इस्तेमाल पर चर्चा करें। गृह मंत्री या प्रधानमंत्री एक पल के लिए भी सदन में नहीं आए। अब, जब सत्र समाप्त होने वाला है, आप कहते हैं कि आप 'चर्चा के लिए तैयार' हैं। इससे पता चलता है कि आप कभी गंभीर नहीं थे; आपने इस मामले को वह गंभीरता नहीं दी जिसके यह हकदार था।"