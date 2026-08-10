Aaj ki Taza Khabar 10 August 2026 LIVE: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्र सोमवार को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। ऐसे में वहां प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र का आज से आखिरी हफ्ता शुरू होगा। पिछले दो हफ्तों में संसद में सारा कामकाज हंगामे के बीच हुआ है। वहीं ज्यादातर वक्त तक संसद ठप रही। सोमवार को मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम बिल पेश कर सकती है। इनमें FCRA से लेकर केरल का नाम बदलने, परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जैसे प्रस्ताव भी हो सकते हैं। दूसरी ओर गृहमंत्री अमित शाह के संसद में आकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के मुद्दे पर एक बार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर सकते हैं।

सोमवार को ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले आज सुबह 11:00 बजे अपनी पार्टी के सभी 8 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। यह आधिकारिक बैठक संसद परिसर में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विधायी मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा के लिए 10,11 और 12 अगस्त को अपने राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को सदन में अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।

Live Updates

देश-विदेश की सभी बड़ी खबरों के लाइव अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग के साथ...