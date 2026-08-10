Aaj ki Taza Khabar 10 August 2026 LIVE: झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्र सोमवार को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। ऐसे में वहां प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए हैं। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र का आज से आखिरी हफ्ता शुरू होगा। पिछले दो हफ्तों में संसद में सारा कामकाज हंगामे के बीच हुआ है। वहीं ज्यादातर वक्त तक संसद ठप रही। सोमवार को मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम बिल पेश कर सकती है। इनमें FCRA से लेकर केरल का नाम बदलने, परिसीमन और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जैसे प्रस्ताव भी हो सकते हैं। दूसरी ओर गृहमंत्री अमित शाह के संसद में आकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के मुद्दे पर एक बार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर सकते हैं।
सोमवार को ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले आज सुबह 11:00 बजे अपनी पार्टी के सभी 8 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। यह आधिकारिक बैठक संसद परिसर में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में होगी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विधायी मुद्दों और विधेयकों पर चर्चा के लिए 10,11 और 12 अगस्त को अपने राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को सदन में अनिवार्य तौर पर उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
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Aaj ki Taza Khabar LIVE: अखिलेश ने बीजेपी को बताया 'भूमि माफिया पार्टी'
महिला आरक्षण विधेयक, परिसीमन विधेयक और एफसीआरए विधेयक पर संसदीय गतिरोध के बारे में सपा सांसद अखिलेश यादव कहते हैं, "हम सरकार से सवाल करते हैं कि लाठियों का इस्तेमाल क्यों किया गया, आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए और बिजली के झटके क्यों दिए गएय़। अब वे एफसीआरए ला रहे हैं। जबकि भारत सरकार और भाजपा ने हमें आश्वासन दिया था कि भारतीय धन देश से बाहर नहीं जाएगा। अनगिनत लोगों ने आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से भारी मात्रा में धन भारत से बाहर ले लिया है।"
अखिलेश यादव ने कहा, "सच्चाई यह है कि वे संस्थानों पर कब्जा करना चाहते हैं। वे एफसीआरए के माध्यम से इन संस्थानों पर नियंत्रण करने के तरीके खोज रहे हैं। भाजपा मूल रूप से एक विशाल 'भूमि माफिया' पार्टी है। अगर उन्हें कोई तालाब या खाली जमीन दिख जाती है, और देखिए अयोध्या की पवित्र भूमि पर आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, तो मिनटों में जमीन की कीमतें आसमान छू गई।”
Aaj ki Taza Khabar LIVE: AAP विधायकों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे BJP कार्यकर्ता
दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लाई गई ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का बहिष्कार करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के सभी 22 विधायकों के घर और ऑफिस पर इस समय BJP कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोंडली विधायक कुलदीप के ऑफिस पर मयूर विहार जिलाध्यक्ष विजेन्द्र धामा और प्रदेश उपाध्यक्ष ॠचा पांडेय के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वारा के घाट बंद
उत्तर प्रदेश के कई शहरों की नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों का संपर्क टूट गया है, जिससे काशी विश्वनाथ मंदिर के 6 द्वारों में से मुख्य काशी विश्वनाथ मंदिर घाट (गंगा द्वार) को बंद कर दिया गया है।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: JPSC परीक्षा मामले में हुई ईडी की एंट्री
JPSC 14वीं की प्रारंभिक परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हो गई है। ईडी ने सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/26 के आधार पर ECIR दर्ज कर ली है।
Aaj ki Taza Khabar LIVE: बीजेपी नेता नवनीत राणा ने शरद पवार की पार्टी को लेकर दिया बयान
बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कहा है, "मुझे लगता है कि अगर शरद पवार की पार्टी के सांसद महाराष्ट्र के विकास के लिए पीएम मोदी से मिल रहे हैं। इस सोच के साथ कि राज्य को और आगे बढ़ना चाहिए, तो ऐसी मुलाकात निश्चित रूप से बुरी बात नहीं है। हालांकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी अटकलें आखिरकार महाराष्ट्र के लिए अच्छी ही साबित होंगी। राज्य के विकास की वकालत करने के लिए उनका पीएम से संपर्क करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।"
Aaj ki Taza Khabar LIVE: असम में जारी बाढ़ का कहर
असम में बाढ़ का कहर जारी है। रविवार को 2 और लोगों की डूबने से मौत हो गई इस साल अब तक राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। वहीं ASDMA द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग में एक-एक व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है। वहीं राज्य के 7 जिलों में 1.37 लाख से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं।