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Aaj ki Taaja Khabar 10 July 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना हो गए हैं। 10 और 11 जुलाई तक पीएम मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर रहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड दौरे से पहले ही वहां के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि भारत से निर्यात होने वाली 57 फ़ीसदी समान टैरिफ फ्री होंगे।

जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, “आज मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हो रही है। सभी पांचों पार्टियों के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे। हर जिले में जिला और ब्लॉक स्तर पर एनडीए के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। प्रतिक्रिया ली जाएगी और चल रहे कार्यों पर सुझाव मांगे जाएंगे।”

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12:14 (IST) 10 Jul 2026

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बड़ा बयान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, "पिछले दो दिनों से मैं बेलगावी का दौरा कर रहा हूं। जब मैं बेंगलुरु का मंत्री था, तब मैंने BJP, JD(S) और कांग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया था और स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क किनारे सामान बेचने वालों) के बारे में चर्चा की थी। सभी इस बात पर सहमत थे कि जो वेंडर ट्रैफिक की समस्या पैदा करते हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। उसी के अनुसार काम चल रहा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होने चाहिए। हम उनके लिए साइड रोड और दूसरी सड़कें तय करेंगे। वे अपना कारोबार कर सकते हैं और शाम को अपनी रेहड़ी-पटरी लेकर घर जा सकते हैं। वे टेंट लगाकर स्थायी रूप से नहीं बैठ सकते। अगर कोई मुख्य सड़क पर दुकान लगाता है और शेड बनाता है, तो यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और जनता की राय भी सुननी होगी। इसीलिए हम यह फैसला ले रहे हैं। आगे चलकर कुछ फैसले कुछ लोगों के लिए कठोर हो सकते हैं, लेकिन व्यापक जनहित में वे ज़रूरी थे।"

12:01 (IST) 10 Jul 2026

असम बजट पेश होने पर भाजपा विधायक भूपेन कुमार बोरा का बड़ा बयान

असम राज्य बजट पेश होने पर भाजपा विधायक भूपेन कुमार बोरा ने कहा, "हमारी सरकार द्वारा आज पेश किया जा रहा बजट अगले पांच वर्षों के लिए हमारे नेतृत्व की दूरदृष्टि को दर्शाता है। यह बताता है कि असम में नई भाजपा सरकार कैसे आगे बढ़ेगी और एक स्थिर, मजबूत वित्तीय आधार स्थापित करेगी। यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम की जनता ने भाजपा और एनडीए को भारी जनादेश दिया है। जनता को स्वाभाविक रूप से इससे बहुत उम्मीदें हैं।"

11:59 (IST) 10 Jul 2026

प्रियांक खड़गे ने बीजेपी-आरएसएस पर साधा निशाना

राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "अगर आपने राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लिया है, तो चंदा चोरी का श्रेय भी आपको ही लेना चाहिए। आप पंजीकृत नहीं हैं और दक्षिणा लेते हैं, तो आपको इसमें से कितना मिला है? बंद कमरे में चर्चा करने के बजाय, कृपया सार्वजनिक रूप से सामने आएं। हमें बताएं कि चोर कौन हैं, आपको कितना चंदा मिला है, और आप और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं?"

11:57 (IST) 10 Jul 2026

पटना में सम्राट चौधरी के आवास पर अहम बैठक

जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, “आज मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हो रही है। सभी पांचों पार्टियों के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री उपस्थित रहेंगे। हर जिले में जिला और ब्लॉक स्तर पर एनडीए के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। प्रतिक्रिया ली जाएगी और चल रहे कार्यों पर सुझाव मांगे जाएंगे।”

11:57 (IST) 10 Jul 2026

न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना हो गए हैं। 10 और 11 जुलाई तक पीएम मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर रहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड दौरे से पहले ही वहां के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि भारत से निर्यात होने वाली 57 फ़ीसदी समान टैरिफ फ्री होंगे।