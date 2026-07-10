कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, "पिछले दो दिनों से मैं बेलगावी का दौरा कर रहा हूं। जब मैं बेंगलुरु का मंत्री था, तब मैंने BJP, JD(S) और कांग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया था और स्ट्रीट वेंडर्स (सड़क किनारे सामान बेचने वालों) के बारे में चर्चा की थी। सभी इस बात पर सहमत थे कि जो वेंडर ट्रैफिक की समस्या पैदा करते हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। उसी के अनुसार काम चल रहा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होने चाहिए। हम उनके लिए साइड रोड और दूसरी सड़कें तय करेंगे। वे अपना कारोबार कर सकते हैं और शाम को अपनी रेहड़ी-पटरी लेकर घर जा सकते हैं। वे टेंट लगाकर स्थायी रूप से नहीं बैठ सकते। अगर कोई मुख्य सड़क पर दुकान लगाता है और शेड बनाता है, तो यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं। हमें कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा और जनता की राय भी सुननी होगी। इसीलिए हम यह फैसला ले रहे हैं। आगे चलकर कुछ फैसले कुछ लोगों के लिए कठोर हो सकते हैं, लेकिन व्यापक जनहित में वे ज़रूरी थे।"