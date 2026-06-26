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Breaking News Hindi Today LIVE: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को आठ लोगों के लिए नामजद FIR दर्ज करवाई गई थी। इसके अलावा में कुछ अज्ञात लोगों का भी जिक्र था। अब पुलिस ने आठों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड लेने के लिए उन्हें फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।

FIR में किस-किस का नाम? – श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव नामक व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई है FIR

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 23 जून को सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कठोर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Live Updates
11:40 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सिया गोयल की चाल-छाल सोनम जैसी- राजा रघुवंशी की मांं

राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सिया गोयल छोटी सोनम है।  उन्होंने कहा कि सोनम को जल्द से जल्द सजा मिल जाती, सोनम कोर्ट के बाहर नहीं होती तो हो सकता है कि ये केस आगे नहीं बढ़ता। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

11:03 (IST) 26 Jun 2026

8 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी न्याय व्यवस्था का सकारात्मक पहलू दिखाती है- सतीश आचार्य महाराज

राम मंदिर दान मामले पर जगद्गुरु स्वामी श्री सतीश आचार्य महाराज ने कहा- यह भगवान राम, अयोध्या, भारत और सनातनियों की जीत है। 8 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी न्याय व्यवस्था का सकारात्मक पहलू दिखाती है। यह धर्म से जुड़ा मामला है। क्या किसी को किसी पर आरोप लगाने का अधिकार है? अरविंद केजरीवाल अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन क्या इस मामले का राजनीति से कोई लेना-देना है?

10:56 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: कोई मछली जांच से मुक्त नहीं, किसी को नहीं बचाया जा रहा- VHP

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा- राम मंदिर दान मामले में SIT बनाना एक तार्किक कदम था। जब ये आरोप लगने शुरू हुए तो ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से SIT बनाने को कहा। SIT ने शुरुआती जांच की है। अपनी रिपोर्ट में उसने इन लोगों की पहचान की और उनके नाम बताए। इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ नहीं... इसमें लिखा है, 'और अन्य अज्ञात व्यक्ति।' इसलिए, जो जांच होगी वह व्यापक होगी। यह उनके सबके खिलाफ होगी जिन पर आरोप लग रहे हैं।

उन्होंने कहा - जो लोग 'छोटी मछली' और 'बड़ी मछली' की बात करें कर रहे हैं, कोई भी मछली जांच से बच नहीं सकती। किसी को बचाया नहीं जा रहा है। हमें उम्मीद है कि पुलिस सभी की जांच करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करनी चाहिए, और यह एक तय समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए, ताकि जल्द ही कोई फैसला लिया जा सके और इन लोगों को जेल भेजने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके।

10:52 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राम मंदिर का दान लूटने वालों को बचाने की कोशिश- जेबी माथर

कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने कहा- यह हैरानी की बात है कि राम मंदिर में भी लूटपाट हो रही है, लेकिन 'डबल-इंजन' सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने ऐसा किया है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है, वह बहुत धीमी है और ऐसा लगता है कि कोई किसी को बचाना चाहता है।

10:48 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: केरल के कोच्चि में छह बांग्लादेशी गिरफ्तार

केरल पुलिस ने कोच्चि के एरूर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को एरूर स्थित कुट्टिपडम रोड पर कबाड़ की एक दुकान पर छापेमारी की।

जांच के दौरान पुलिस ने दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों के पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच की, जो कथित तौर पर फर्जी पाए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रकीव शबा, मोहम्मद सोहेल फराज, तारिक, सोगिर, मैधी हाजीदा और मोहम्मद अगिन के रूप में हुई है।

10:45 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राम मंदिर के दान में अगर चोरी हुई है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण- राम कृपाल यादव

राम मंदिर दान मामले पर राम कृपाल यादव ने कहा- अगर चोरी हुई है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। जो लोग इसमें शामिल पाए गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी अन्य लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी।

10:42 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राम मंदिर आस्था का विषय, दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी- संजय झा

अयोध्या राम मंदिर दान मामले पर जदयू के संजय कुमार झा ने कहा- राम मंदिर सभी के लिए आस्था का विषय है। देश भर के लोगों की राम मंदिर में आस्था और विश्वास है। सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच भी शुरू हो गई है, दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

10:36 (IST) 26 Jun 2026

Ram Mandir LIVE Updates: राम मंदिर दान मामले में सरकार की कार्रवाई पारदर्शी- दिनेश शर्मा

बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा- विपक्ष के कुछ भी कहने से पहले ट्रस्ट ने खुद ही FIR दर्ज करा दी। एक SIT बनाई गई। आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। सरकार जो कार्रवाई कर रही है, उससे ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकती थी।

10:34 (IST) 26 Jun 2026

Ram Mandir LIVE Updates: हर दोषी के खिलाफ एक्शन होगा- ब्रजेश पाठक

ब्रजेश पाठक ने कहा- सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। FIR दर्ज कर ली गई है। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

10:29 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करेगी पुलिस

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड लेने के लिए उन्हें फैज़ाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा।

10:28 (IST) 26 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राम मंदिर दान मामले में आठ गिरफ्तार

राम मंंदिर दान मामले में पुलिस ने  रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव तथा मनीष कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। 