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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई होगी। आजम खान की याचिका सीजेआई के सामने मेंशन की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनके वकील को आश्वासन दिया कि याचिका इसी हफ्ते किसी दिन सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी।

बीजेपी में शामिल हुए आप के तीनों बागी – आम आदमी पार्टी के तीन बागी विधायक – कुंवर विजय प्रताप सिंह, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुंवर विजय प्रताप ने सोमवार सुबह ही विधायकी छोड़ी थी जबकि चेतन सिंह और हरमीत सिंह ने रविवार को आम आदमी पार्टी छोड़ी थी।

कुशीनगर में वैन और ट्रक की टक्कर, छह लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रविवार देर रात एक वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई जबकि एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। हाटा के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को बताया कि हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हाटा-पिपराइच मार्ग पर हुआ। वैन में सवार लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

Live Updates
11:49 (IST) 2 Nov 2026

कुशीनगर में वैन और ट्रक की टक्कर, छह लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रविवार देर रात एक वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई जबकि एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। हाटा के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को बताया कि हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हाटा-पिपराइच मार्ग पर हुआ। वैन में सवार लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

11:48 (IST) 2 Nov 2026

पाकिस्तान में पोलियो का इस साल आठवां मामला सामने आया

पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पोलियो के संक्रमण का एक नया मामला सामने आने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही देश में इस साल पोलियो के मामलों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

11:46 (IST) 2 Nov 2026

'तथाकथित PM 3.0' को PM2.5 की चिंता करनी चाहिए: कांग्रेस

राजधानी नई दिल्ली दिल्ली में इस सीजन में पहली बार हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद सोमवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि PM2.5 देश की राजधानी का दम घोंट रहा है और "PM 3.0 सरकार" को इस मुद्दे को अब तक की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है।

11:40 (IST) 2 Nov 2026

बीजेपी में शामिल हुए आप के तीन बागी

आम आदमी पार्टी के तीनों बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में झाड़ू बिखर गई है।

11:34 (IST) 2 Nov 2026

बीजेपी में शामिल हो रहे आप के तीन विधायक

आम आदमी पार्टी के तीन विधायक कुवंर विजय प्रताप, चेतन सिंह और हरमीत सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तीनों बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं।

11:32 (IST) 2 Nov 2026

चार धाम में आज से नई उड़ेंगे हेलीकॉप्टर

हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के 'को-पायलट' नियम के विरोध में सोमवार से चार धाम चार्टर सेवाएं रोकने की धमकी दी है। इससे तीर्थयात्रा के अंतिम चरण में बाधा आ सकती है।

रविवार को UCADA को लिखे एक पत्र में ऑपरेटरों ने कहा कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया, तो वे सोमवार से अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। शनिवार को UCADA ने घोषणा की कि चार धाम यात्रा मार्ग पर उड़ान भरने वाले सभी हेलीकॉप्टरों में एक 'को-पायलट' का होना अनिवार्य होगा।

11:30 (IST) 2 Nov 2026

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान

आजम खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई संभव है।