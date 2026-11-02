मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई होगी। आजम खान की याचिका सीजेआई के सामने मेंशन की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनके वकील को आश्वासन दिया कि याचिका इसी हफ्ते किसी दिन सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी।

बीजेपी में शामिल हुए आप के तीनों बागी – आम आदमी पार्टी के तीन बागी विधायक – कुंवर विजय प्रताप सिंह, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुंवर विजय प्रताप ने सोमवार सुबह ही विधायकी छोड़ी थी जबकि चेतन सिंह और हरमीत सिंह ने रविवार को आम आदमी पार्टी छोड़ी थी।

कुशीनगर में वैन और ट्रक की टक्कर, छह लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रविवार देर रात एक वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई जबकि एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। हाटा के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को बताया कि हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हाटा-पिपराइच मार्ग पर हुआ। वैन में सवार लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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