मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई होगी। आजम खान की याचिका सीजेआई के सामने मेंशन की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उनके वकील को आश्वासन दिया कि याचिका इसी हफ्ते किसी दिन सुनवाई के लिए लिस्ट की जाएगी।
बीजेपी में शामिल हुए आप के तीनों बागी – आम आदमी पार्टी के तीन बागी विधायक – कुंवर विजय प्रताप सिंह, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुंवर विजय प्रताप ने सोमवार सुबह ही विधायकी छोड़ी थी जबकि चेतन सिंह और हरमीत सिंह ने रविवार को आम आदमी पार्टी छोड़ी थी।
कुशीनगर में वैन और ट्रक की टक्कर, छह लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रविवार देर रात एक वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई जबकि एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। हाटा के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को बताया कि हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हाटा-पिपराइच मार्ग पर हुआ। वैन में सवार लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
कुशीनगर में वैन और ट्रक की टक्कर, छह लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रविवार देर रात एक वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई जबकि एक नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। हाटा के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को बताया कि हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हाटा-पिपराइच मार्ग पर हुआ। वैन में सवार लोग तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। आमने-सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
पाकिस्तान में पोलियो का इस साल आठवां मामला सामने आया
पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने पोलियो के संक्रमण का एक नया मामला सामने आने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही देश में इस साल पोलियो के मामलों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।
'तथाकथित PM 3.0' को PM2.5 की चिंता करनी चाहिए: कांग्रेस
राजधानी नई दिल्ली दिल्ली में इस सीजन में पहली बार हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद सोमवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि PM2.5 देश की राजधानी का दम घोंट रहा है और "PM 3.0 सरकार" को इस मुद्दे को अब तक की तुलना में कहीं अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है।
बीजेपी में शामिल हुए आप के तीन बागी
आम आदमी पार्टी के तीनों बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में झाड़ू बिखर गई है।
बीजेपी में शामिल हो रहे आप के तीन विधायक
आम आदमी पार्टी के तीन विधायक कुवंर विजय प्रताप, चेतन सिंह और हरमीत सिंह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तीनों बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं।
चार धाम में आज से नई उड़ेंगे हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) के 'को-पायलट' नियम के विरोध में सोमवार से चार धाम चार्टर सेवाएं रोकने की धमकी दी है। इससे तीर्थयात्रा के अंतिम चरण में बाधा आ सकती है।
रविवार को UCADA को लिखे एक पत्र में ऑपरेटरों ने कहा कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया, तो वे सोमवार से अपनी सेवाएं बंद कर देंगे। शनिवार को UCADA ने घोषणा की कि चार धाम यात्रा मार्ग पर उड़ान भरने वाले सभी हेलीकॉप्टरों में एक 'को-पायलट' का होना अनिवार्य होगा।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आजम खान
आजम खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई संभव है।