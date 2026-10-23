प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जबरदस्त प्रहार किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि श्रीहरिकोटा से एक साल में उतने रॉकेट लॉन्च नहीं होते, जितनी बार कांग्रेस अपने नेता को ‘लॉन्च’ करने की असफल कोशिशें करती है। आज फिर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी के सारे प्रयोग फेल साबित हुए हैं।
दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल में सीमा पर ‘आईटीबीपी और चीनी सेना के आमने-सामने आने‘ वाले ITBP अधिकारी के बयान को लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा है। कांग्रेस पार्टी ने सीनियर नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि चीन को लेकर पीएम मोदी की ”सोची-समझी रियायतों” के बीच आईटीबीपी के महानिदेशक ने अरुणाचल में चीनी पीएलए के आमने-सामने आने की हालिया घटनाओं में इस सुरक्षा बल के कामकाज की सराहना की है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस विषय पर ”चुप्पी” साध रखी है।
अखिलेश यादव पर ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना
यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा- चुनाव नजदीक आने पर ही अखिलेश यादव आजम खान से मिल रहे हैं। मुसलमान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और समान अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वे अब अपने अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए लड़ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव सच में मुसलमानों की परवाह करते हैं, तो उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि वे एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे उनकी पार्टी सत्ता में आए या न आए।
राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए, भगवंत मान सरकार ने पुलिस आयुक्तों और इंस्पेक्टर जनरल (IG) या उससे ऊपर के रैंक वाले रेंज-प्रभारी अधिकारियों को विशेष शक्तियां दी हैं।
पीएम ने चिन्मय अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में चिन्मय अमृत महोत्सव वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया।
राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड समस्याओं से भरा हुआ- सुधांशु त्रिवेदी
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा - कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा सत्ता में रहते हुए लूट-खसोट करना, समाज में फूट डालना और भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रति गहरी नफरत पालना है। इसके केंद्र में एक ऐसा नेता है, जो दुर्भाग्य से देश में विपक्ष का नेता भी है।
उन्होंने कहा- खबरों के अनुसार, वे वियतनाम में कहीं घूम रहे हैं। वे देश और अपनी खुद की पार्टी, दोनों के लिए एक पहेली बन गए हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्धियों से भरा है, वहीं राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के लिए समस्याओं से भरा रहा है। आज, कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपने भविष्य को खतरे में डाला है, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी दांव पर लगा दिया है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: 'ITBP DG के बयान पर जवाब देना गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी'
ITBP DG के बयान पर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा- इसका जवाब देना देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की जिम्मेदारी है। एक तरफ, हम चीन के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने की बात करते हैं - जिसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक है - लेकिन दूसरी तरफ, बार-बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। चूंकि यह मामला देश की सुरक्षा, इसके संवेदनशील हितों और राष्ट्रीय हित से जुड़ा है, इसलिए जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
राहुल गांधी पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा- राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए किए गए सभी प्रयासों ने कांग्रेस को अब एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में ला खड़ा किया है- एक ऐसी स्थिति जहां वह खुद को राष्ट्र-विरोधी ताकतों के साथ खड़ा पाती है।
उन्होंने कहा- जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वे ऐसी रहस्यमयी और गुप्त यात्राओं पर निकलते हैं, जिनके दौरान वे संदिग्ध लोगों से मिलते हैं। वे ऐसी जगहों पर जाते हैं जिनका खुलासा नहीं किया जाता और वहाँ संदिग्ध लोगों से मुलाकात करते हैं।