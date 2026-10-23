बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा - कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा सत्ता में रहते हुए लूट-खसोट करना, समाज में फूट डालना और भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रति गहरी नफरत पालना है। इसके केंद्र में एक ऐसा नेता है, जो दुर्भाग्य से देश में विपक्ष का नेता भी है।

उन्होंने कहा- खबरों के अनुसार, वे वियतनाम में कहीं घूम रहे हैं। वे देश और अपनी खुद की पार्टी, दोनों के लिए एक पहेली बन गए हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्धियों से भरा है, वहीं राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के लिए समस्याओं से भरा रहा है। आज, कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपने भविष्य को खतरे में डाला है, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी दांव पर लगा दिया है।