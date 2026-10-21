आज की ताजा खबर लाइव: दिल्ली हाई कोर्ट में सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के खिलाफ सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट इसके लिए राजी हो गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट नेहा बोरा दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा। नेहा बोरा ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उनसे ‘शांति’ बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है।
टाइगर श्रॉफ माामले में नया खुलासा: टाइगर श्रॉफ मामले में हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। ये हथियार ‘डेड लेटर बॉक्स’ के जरिए हासिल किए गए थे। ‘डेड लेटर बॉक्स’ का मतलब ऐसी जगह से है, जहां किसी ने पहले से ही हथियार छिपाकर रखे हों। सूत्रों के मुताबिक, हथियार अमृतसर की एक जगह पर रखे गए थे।
इन खबरों पर भी रहेगी नजर
खबरों के लिहाज से बुधवार का दिन महत्वपूर्ण हैं। आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में CMRL रिश्वत मामले में केरल के पूर्व CM पिनाराई विजयन की याचिका पर सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच बैठेगी।
राजनीति में नजरें दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग पर रहेंगी। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर और भी महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। राजधानी में आम आदमी पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहीं गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन का कार्यक्रम हैं। वह लखनऊ में यूपी पुलिस के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करें। उत्तर प्रदेश में यूपी कांग्रेस की चीफ आराधना मिश्रा मोना और इमरान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
बिहार: रावण दहन कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुई चार महिलाएं
पटना में एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जिले में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान भीड़ के दबाव में गिरने से चार महिलाएं बेहोश हो गईं, लेकिन अब वे सभी सुरक्षित हैं।
परविंदर सिंह झोटा के घर पहुंची CBI
CBI की एक टीम मनसा में परविंदर सिंह झोटा के घर पहुंची हैं। CBI अब इस मामले की जांच करेगी। कल गृह मंत्री अमित शाह भी परविंदर सिंह झोटा के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे।
नेहा बोरा की याचिका पर भी सुनवाई करेगी हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट AISA नेता नेहा बोरा की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उनसे 'शांति' बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है।
रिजीम चेंज लोकतंत्र का हिस्सा- प्रियंका चतुर्वेदी
उद्धव ठाकरे ने रिजीम चेंज वाले बयान का 'प्रियंका चतुर्वेदी' ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस देश में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है... इसमें कुछ भी नया नहीं है... कोई भी विपक्ष स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने का ही लक्ष्य रखेगा।
प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा - लेकिन यह बदलाव कैसे आना चाहिए? यह एक मजबूत चुनाव आयोग को सुनिश्चित करके, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जनता का विश्वास जीतकर तथा वोट के जरिए जनादेश हासिल करके होना चाहिए... वहीं, बीजेपी की सरकार बदलने की प्रक्रिया में पार्टियों को तोड़ना, उनके चुनाव चिह्नों को बदलना और पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया को दरकिनार कर देना शामिल है... और जो लोग हिंसा का सहारा लेने की बात करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है।
दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सौरव दास और आशुतोष रांका मामले की सुनवाई
सीजेपी की लीगल टीम सौरव दास और आशुतोष रांका मामले की तत्काल सुनवाई के लिए हाई कोर्ट पहुंची है। हाई कोर्ट आज ही इस मामले की सुनवाई के लिए राजी भी हो गया है। सौरव दास और आशुतोष रांका स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
न्यूज एजेंसी ANI को सूत्रों ने जानकारी दी है कि टाइगर श्रॉफ मामले में हथियार 'डेड लेटर बॉक्स' के जरिए हासिल किए गए थे। 'डेड लेटर बॉक्स' का मतलब ऐसी जगह से है, जहां किसी ने पहले से ही हथियार छिपाकर रखे हों। सूत्रों के मुताबिक, हथियार अमृतसर की एक जगह पर रखे गए थे।