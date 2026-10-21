आज की ताजा खबर लाइव: दिल्ली हाई कोर्ट में सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के खिलाफ सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट इसके लिए राजी हो गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट नेहा बोरा दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगा। नेहा बोरा ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उनसे ‘शांति’ बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है।

टाइगर श्रॉफ माामले में नया खुलासा: टाइगर श्रॉफ मामले में हथियार मुहैया कराने वाले गिरोह के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। ये हथियार ‘डेड लेटर बॉक्स’ के जरिए हासिल किए गए थे। ‘डेड लेटर बॉक्स’ का मतलब ऐसी जगह से है, जहां किसी ने पहले से ही हथियार छिपाकर रखे हों। सूत्रों के मुताबिक, हथियार अमृतसर की एक जगह पर रखे गए थे।

इन खबरों पर भी रहेगी नजर

खबरों के लिहाज से बुधवार का दिन महत्वपूर्ण हैं। आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में CMRL रिश्वत मामले में केरल के पूर्व CM पिनाराई विजयन की याचिका पर सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच बैठेगी।

राजनीति में नजरें दिल्ली कैबिनेट की मीटिंग पर रहेंगी। दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर और भी महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। राजधानी में आम आदमी पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वहीं गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन का कार्यक्रम हैं। वह लखनऊ में यूपी पुलिस के एक कार्यक्रम में भी शिरकत करें। उत्तर प्रदेश में यूपी कांग्रेस की चीफ आराधना मिश्रा मोना और इमरान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

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