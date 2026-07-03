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Breaking News in Hindi Today Live Updates: राम मंदिर दान मामले में SIT की जांंच जारी है। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मसले पर अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि SIT जांच में सच्चाई सामने आएगी और हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। चंपत राय से जुड़े सवाल पर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। सच सामने आना चाहिए। अयोध्या चंपत राय के योगदान को कभी नहीं भूल सकती।

दिल्ली और मुंबई का मौसम कैसा रहेगा? – IMD ने शुक्रवार को दिल्ली में दिनभर के लिए मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ वर्षा का ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बात अगर मुंबई की करें तो यहां दिन के समय ‘तेज से बहुत तेज’ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। BMC ने बताया कि मुंबई में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है

Live Updates
10:42 (IST) 3 Jul 2026

Aaj ka Mausam LIVE: मुंबई का मौसम कैसा रहेगा?

 मुंबई में दिन के समय 'तेज से बहुत तेज' बारिश का पूर्वानुमान जताया है। BMC ने बताया कि मुंबई में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है

10:41 (IST) 3 Jul 2026

Aaj ka Mausam LIVE: दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?

IMD ने शुक्रवार को दिल्ली में दिनभर के लिए मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ वर्षा का 'येलो' अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

10:41 (IST) 3 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दान चोरी मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा- संजय सरावगी

अयोध्या राम मंदिर दान मामले पर संजय सरावगी ने कहा- गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। SIT का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

10:38 (IST) 3 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: चंपत राय ने मंदिर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया- गिरीश पति त्रिपाठी

अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि चंंपत राय ने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। सच सामने आना चाहिए। अयोध्या चंपत राय के योगदान को कभी नहीं भूल सकती।