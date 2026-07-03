Breaking News in Hindi Today Live Updates: राम मंदिर दान मामले में SIT की जांंच जारी है। इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मसले पर अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि SIT जांच में सच्चाई सामने आएगी और हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। चंपत राय से जुड़े सवाल पर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। सच सामने आना चाहिए। अयोध्या चंपत राय के योगदान को कभी नहीं भूल सकती।

दिल्ली और मुंबई का मौसम कैसा रहेगा? – IMD ने शुक्रवार को दिल्ली में दिनभर के लिए मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ वर्षा का ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। बात अगर मुंबई की करें तो यहां दिन के समय ‘तेज से बहुत तेज’ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। BMC ने बताया कि मुंबई में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है

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