चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कई सालों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत सी बेहतरीन चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, या कम से कम उनकी शुरुआत तो हो ही सकती है।

उन्होंने कहा, “मुझे तो लगता है कि इससे कुछ न कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। जैसा कि आप शायद जानते हैं, हमारी एक दूसरी मुलाकात भी होगी। लेकिन अभी हम यह मुलाकात करने जा रहे हैं, और यह बहुत शानदार रहने वाली है।”

यूपी में बीजेपी-सपा के बीच संग्राम

आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, ऐसे में यूपी की सियासत में और अधिक बयान का दौर शुरू होना स्वभाविक हैं। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को कहा कि वे आजम खान की रिहाई का स्वागत करते हैं।

उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और राज्य के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टीऔर अखिलेश यादव पर भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों का भरोसा और उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो लोग भारत माता को ‘डायन’ कहते हैं, सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वे उत्तर प्रदेश में कभी सफल नहीं होंगे।

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