चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कई सालों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत सी बेहतरीन चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, या कम से कम उनकी शुरुआत तो हो ही सकती है।
उन्होंने कहा, “मुझे तो लगता है कि इससे कुछ न कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। जैसा कि आप शायद जानते हैं, हमारी एक दूसरी मुलाकात भी होगी। लेकिन अभी हम यह मुलाकात करने जा रहे हैं, और यह बहुत शानदार रहने वाली है।”
यूपी में बीजेपी-सपा के बीच संग्राम
आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, ऐसे में यूपी की सियासत में और अधिक बयान का दौर शुरू होना स्वभाविक हैं। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को कहा कि वे आजम खान की रिहाई का स्वागत करते हैं।
उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और राज्य के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टीऔर अखिलेश यादव पर भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों का भरोसा और उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो लोग भारत माता को ‘डायन’ कहते हैं, सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वे उत्तर प्रदेश में कभी सफल नहीं होंगे।
सपा को 'पश्चाताप यात्रा' निकालनी चाहिए- पंकज चौधरी
महाराजगंज में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, "2012 से 2017 के बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया है, उसके लिए उन्हें 'पश्चाताप यात्रा' निकालनी चाहिए। उनके समय में हमारी माताओं-बहनों को शाम 6 बजे से पहले ही अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और पूरे राज्य में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और डर का माहौल बन गया था। उन्हें घर-घर जाकर माफी मांगनी चाहिए, हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता फिर भी उन्हें माफ नहीं करेगी।"
ब्रजेश बोले- सपा यूपी में कभी सफल नहीं होगी
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा - जो लोग भारत माता को 'डायन' कहते हैं, सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वे उत्तर प्रदेश में कभी सफल नहीं होंगे। आज यूपी एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है, और कानून व्यवस्था नंबर एक पर है। जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भू-माफिया और भारत माता को 'डायन' कहते हैं, वे उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी सफल नहीं होंगे।
यूपी की जनता को सपा पर भरोसा- अवधेश प्रसाद
सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा- हम आज़म खान की रिहाई का स्वागत करते हैं। 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और राज्य के मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी (सपा) और अखिलेश यादव पर भरोसा जताया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों का भरोसा और उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वे चाहे कुछ भी कर लें, लोग अब भाजपा पर भरोसा नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश ने उन्हें विदाई दे दी थी, और 2027 के विधानसभा चुनावों में उन्हें ऐसी विदाई दी जाएगी कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे।
कुछ न कुछ अच्छा निकलेगा, पुतिन से मुलाकात पर बोले ट्रंप
चीन के शेनझेन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच कई सालों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हम एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत सी बेहतरीन चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, या कम से कम उनकी शुरुआत तो हो ही सकती है। बल्कि मुझे तो लगता है कि इससे कुछ न कुछ अच्छा जरूर निकलेगा। जैसा कि आप शायद जानते हैं, हमारी एक दूसरी मुलाकात भी होगी। लेकिन अभी हम यह मुलाकात करने जा रहे हैं, और यह बहुत शानदार रहने वाली है।