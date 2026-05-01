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Aaj Ki Taaja Khabar 1 May 2026 LIVE: खबरों के लिहाज से आज शुक्रवार का दिन अहम रहने वाला है। पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी ने सभी विधायकों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर भी विवाद है। अदालत ने राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। उसे लेकर जमीन पर सियासी तापमान ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। नतीजों से ठीक पहले कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। बीजेपी इसे हार की हताशा करार दे रही है।

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने भी पश्चिम बंगाल में दावों को हवा दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 192 सीटें तक मिल सकती है, टीएमसी 100 सीटों पर सिमट सकती है। असम में भी बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है, केरल में कांटे का मुकाबला बताया गया है और तमिलनाडु में डीएमके सरकार आगे चल रही है।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना है। गुरुवार की बारिश के बाद तापमान में गिरावट है। आगरा, पटना और जयपुर में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। आज की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

Live Updates
11:15 (IST) 1 May 2026

पांच राज्यों के चुनाव पर राजस्थान सरकार के मंत्री

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा, "पूरे भारत को भाजपा पर भरोसा है। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को प्रथम रखकर राष्ट्र निर्माण का विजन लेकर काम करते हैं। आम जनभावना भाजपा के साथ है। जिन पांचों राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी।"

11:14 (IST) 1 May 2026

टीएमसी का चुनाव आयोग पर वार

TMC सांसद डोला सेन ने कहा, "चुनाव आयोग की ओर से हर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर का CCTV फुटेज दिख रही है। यह आधिकारिक वीडियो है; हम अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग जो वीडियो दिखा रहा है, वही हमने साझा किया है। अगर वह फर्जी निकला तो चुनाव आयोग की फर्जी है।

11:14 (IST) 1 May 2026

जबलपुर हादसे पर बोले मंत्री धर्मेंद्र सिंह

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा, "यह बहुत दुखद और हृदयविदारक घटना है। मैंने विभाग को इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। अगर लापरवाही के कारण यह घटना हुई है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।

11:13 (IST) 1 May 2026

यूपी में मौसम का बिगड़ा मिजाज

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने से पिछले 2 दिनों में 24 मौतें, 15 घायल और 16 जानवरों की मौत हो गई है।

11:13 (IST) 1 May 2026

बंगाल चुनाव पर बोली जेडीयू

JDU नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, "ममता बनर्जी को इसका अंदाजा हो गया है कि पश्चिम बंगाल से उनकी बिदाई हो गई है। मतदाताओं ने दोनों ही चरणों में TMC को करारी शिकस्त दी है।

11:12 (IST) 1 May 2026

अमित शाह ने की जांच एजेंसी की तारीफ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक बड़े इंटरनेशनल नारकोटिक्स रिंग पर कार्रवाई करते हुए 1745 करोड़ रुपये की 349 kg हाई-ग्रेड कोकेन ज़ब्त की है। यह बॉटम टू टॉप अप्रोच का एक शानदार उदाहरण है

10:00 (IST) 1 May 2026

जबलपुर हादसे पर बोले मंत्री

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह ने कहा, “NDRF द्वारा प्रयास किया जा रहा है। 2 शव निकाले गए हैं लेकिन अभी अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता कि अंदर और कितने लोग हैं। प्रयास जारी है।

09:59 (IST) 1 May 2026

दिलीप घोष का बड़ा दावा

खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दीलिप घोष ने कहा, “… हारने वाला हमेशा शिकायत करता है। पहले हम बैकफुट पर होते थे और ये लोग सत्ता में होते थे। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने बढ़-चढ़कर वोट दिया है, इससे पता चलता है कि परिवर्तन हो रहा है।

09:59 (IST) 1 May 2026

मौसम का मिजाज बदला

मैदानी इलाकों में लगातार बारिश और भलेसा के ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बाद, डोडा के भलेसा इलाके में एक नया बदलाव आया है।

09:59 (IST) 1 May 2026

नोएडा में हाई अलर्ट

अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है, नोएडा फेज 2 में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

09:59 (IST) 1 May 2026

महाराष्ट्र दिवस आज

महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र दिवस समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए।

09:58 (IST) 1 May 2026

जबलपुर हादसे पर अपडेट

जबलपुर के बरगी बांध पर खोज और बचाव अभियान जारी है। बांध पर एक क्रूज जहाज के पलटने के बाद अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोगों को बचा लिया गया है।

09:58 (IST) 1 May 2026

जूट मिल के गोदाम में आग

पश्चिम बंगाल के हावड़ा के घुसुरी स्थित जूट मिल के गोदाम में आग लगी; दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं।

09:58 (IST) 1 May 2026

पंजाब सरकार बुला रही विशेष सत्र

पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी ने सभी विधायकों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। मजदूर दिवस के मौके पर इस सत्र का आयोजन हो रहा है।