Aaj Ki Taaja Khabar 1 May 2026 LIVE: खबरों के लिहाज से आज शुक्रवार का दिन अहम रहने वाला है। पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी ने सभी विधायकों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। पंजाब में हरभजन सिंह की सुरक्षा को लेकर भी विवाद है। अदालत ने राज्य सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। उसे लेकर जमीन पर सियासी तापमान ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। नतीजों से ठीक पहले कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। बीजेपी इसे हार की हताशा करार दे रही है।

टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने भी पश्चिम बंगाल में दावों को हवा दी है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 192 सीटें तक मिल सकती है, टीएमसी 100 सीटों पर सिमट सकती है। असम में भी बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है, केरल में कांटे का मुकाबला बताया गया है और तमिलनाडु में डीएमके सरकार आगे चल रही है।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना है। गुरुवार की बारिश के बाद तापमान में गिरावट है। आगरा, पटना और जयपुर में मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है। आज की हर छोटी-बड़ी खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

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