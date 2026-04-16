आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 16 अप्रैल 2026 LIVE: आज देश में कई मोर्चों पर हलचल तेज रहने के संकेत हैं। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के साथ ही सियासी पारा चढ़ेगा। जहां महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया, जनगणना के बाद प्रस्तावित परिसीमन (delimitation) और लोकसभा सीटों के संभावित विस्तार जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे आज संसद के भीतर तीखी बहस और बाहर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज होने के आसार हैं, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व के सवाल पर टकराव बढ़ सकता है।
इसके समानांतर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम एशिया में अमेरिका–इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देश के कई हिस्सों में बढ़ती गर्मी और संभावित हीटवेव भी जनजीवन को प्रभावित कर सकती है, जबकि आर्थिक मोर्चे पर बाजार निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों और घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम पर बनी रहेगी। कुल मिलाकर, आज का दिन राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के संगम के बीच देश के लिए काफी अहम रहने वाला है।
श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं: योगी आदित्यनाथ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में श्रमिकों के अधिकार, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और श्रमिक हितों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां, समय पर पूरा वेतन और सभी वैधानिक सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है और इन अधिकारों के हनन पर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
संसद का विशेष सत्र आज से, महिला आरक्षण को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम
भारतीय लोकतंत्र के लिए 16 अप्रैल 2026 एक अहम दिन माना जा रहा है। आज से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करना है। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और लोकसभा की संरचना में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।