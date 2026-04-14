आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 14 अप्रैल 2026 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली-देहरादून ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। यह गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है। वहीं, नोएडा के फेज-2, सेक्टर-60, 62 और 84 समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। जिसके बाद गौतमबुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने कहा कि नोएडा में श्रमिकों के आंदोलन में मात्र दो स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि बाकी स्थानों पर संयम का परिचय देते हुए बातचीत की गई और बातचीत के बाद कुछ श्रमिक वापस चले गए।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि ईरान-अमेरिका वार्ता का अगला दौर जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। आसिफ ने यह बयान इस्लामाबाद में हुई वार्ता के असफल होने के एक दिन बाद दिया। हालांकि, पाकिस्तान में हुई वार्ता के बाद दोनों पक्ष शत्रुता समाप्त करने के लिए कोई स्थायी शांति समझौता करने में विफल रहे।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: झूठ बोलने में उत्तर प्रदेश सरकार पहले नंबर पर- अखिलेश यादव
नोएडा में कंपनी कर्मचारियों के हिंसक विरोध प्रदर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "झूठ बोलने में उत्तर प्रदेश सरकार पहले नंबर पर है। मुख्यमंत्री का दावा है कि यह एक साजिश है लेकिन अगर यह वाकई साजिश है तो क्या उनकी खुफिया एजेंसी भी उनके साथ बंगाल में प्रचार करने गई थी? इसे 'साजिश' बताकर वे सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा महंगाई को देखते हुए मजदूरों का अपनी मांगें लेकर सामने आना स्वाभाविक है। मजदूरों से बातचीत के लिए समिति का गठन बहुत पहले किया जा सकता था।"
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी आज दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे
पीएम मोदी आज दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने सोमवार को 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा था कि मैं 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहूंगा। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया जाएगा। यह गलियारा दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर देगा और दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के लोगों को लाभ पहुंचाएगा।