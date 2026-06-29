पीलीभीत में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले ये लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते।

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंक्चर करके इस लायक बना दिया कि वो अब चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूट-पाट करेगी। गुंडागर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना हराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्ज़ा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्ज़ा करना जहाँ आज गौशालाएं बन रही हैं। ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्ज़ा की होंगी ज़रूर और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्ज़ा किए हो तो खाली कर दो नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो सात पीढ़ियों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए बस बख्श दो।