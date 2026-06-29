उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पीलीभीत में एक कार्यक्रम के दौरान सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। योगी ने कहा कि जनता ने इनकी साइकिल पंचर करवा दी क्योंकि साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी और कर्फ्यू लगाएगी।
योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि एक समय था, जब यूपी में माफिया सीना तान करके चलता था। थानों पर कब्जा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे लेकिन अब यूपी में दंगा नहीं होता है।
‘दान चोरी के आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अयोध्या के वकील’
अयोध्या राम मंंदिर दान मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन ने तय किया है कि जिले का कोई भी वकील गिरफ्तार किए गए आरोपियों पैरवी नहीं करेगा। बार एसोसिएशन ने बताया कि जो भी वकील आरोपियों का केस लड़ेगा उसके खिलाफ पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बताया कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांंग की जाएगी और अगर जरूरी होगा तो अयोध्या के वकील अपने खर्च पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
बार एसोसिएशन की बैठक में वकीलों ने मांग की कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को अयोध्या छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने 2005 में भी ऐसा ही फैसला लिया था, जब राम मंदिर पर आतंकवादी हमले के आरोपियों को फैजाबाद अदालत में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या दान मामले से जुड़ी याचिका पर क्या कहा?
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: लखीमपुर खीरी में आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद
लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा वन क्षेत्र के पास दुधवा बफर जोन की टीम ने एक आदमखोर तेंदुआ को जिंदा पकड़ लिया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रविवार को उस आदमखोर तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया गया। इस तेंदुए ने सात जून को लालजीपुरवा में सात साल के शुभम यादव की जान ले ली थी। पकड़ा गया तेंदुआ नर है और उसकी उम्र करीब सात साल आंकी गई है।
सपा सरकार में सीना तान कर चलता था माफिया- योगी
पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आप देखते होंगे, आप देखते होंगे एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था। थानों पे कब्ज़ा करता था, तहसीलों में उधमबाजी करते थे। किसी भी गरीब की जमीन पर कब्ज़ा कर लेते थे, विकास की योजना को नहीं पूरा होने देते थे। बेटी और बहनों की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करते थे, व्यापारियों का जीना हराम करते थे, उद्यम नहीं आने देते थे। नहीं आने देते थे। और अगर कहीं जब दंगे होते थे तो दंगाइयों को मुख्यमंत्री सरकारी जहाज़ से बुलाकर के अपने आवास में सम्मान करते थे। ये होता था 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है।"
'साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी'- योगी आदित्यनाथ
पीलीभीत में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके लिए तो फुर्सत अपने परिवार के अलावा दुनिया के लिए इनके पास कोई फुर्सत है ही नहीं। परिवार तक सीमित रहने वाले ये लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते।
योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंक्चर करके इस लायक बना दिया कि वो अब चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूट-पाट करेगी। गुंडागर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना हराम कर देगी, गरीबों की जमीनों पर कब्ज़ा करना, सार्वजनिक जमीनों पर कब्ज़ा करना जहाँ आज गौशालाएं बन रही हैं। ये जमीनें पहले 2017 के पहले किसी सपाई ने कब्ज़ा की होंगी ज़रूर और जब सरकार आई और हम लोगों ने पहले दिन ही घोषणा की थी कि अगर जमीन कब्ज़ा किए हो तो खाली कर दो नहीं तो अगले 48 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो सात पीढ़ियों को भुक्तभोगी होना पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों ने उसी समय सरेंडर कर दिया था कि नहीं साहब आप जमीन ले लीजिए बस बख्श दो।
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उन्होंने कहा- इसी तरह, किसी भी ईसाई देश में नागरिकों की पहचान सिर्फ़ ईसाई के तौर पर नहीं होती - ब्रिटेन के व्यक्ति को ब्रिटिश, अमेरिका के व्यक्ति को अमेरिकी कहा जाता है... ठीक वैसे ही, भारत में किसी भी धर्म, जाति, भाषा, मूलवंश या क्षेत्र के लोग हों, वे सभी भारतीय हैं। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे। कोई भी हमसे यह अधिकार नहीं छीन सकता...
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अयोध्या में सोमवार को बार एसोसिएशन की बैठक में तय किया गया कि राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आरोपियों की बार एसोसिएशन का जो सदस्य पैरवी करेगा उसके खिलाफ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में अयोध्या के अधिवक्ताओं ने गिरफ्तार आरोपियों की अदालत में पैरवी न करने का फैसला किया। बार एसोसिएशन फैजाबाद की बैठक में सोमवार को यह निर्णय लिया गया।