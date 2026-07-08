आज की ताजा खबर, Today News in Hindi LIVE Updates: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर गए। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल ‘प्रम्बानन मंदिर परिसर’ के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारत और इंडोनेशिया में सहमति बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जाएंंगे।

मुंबई में भारी बारिश: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राज्य के कई अन्य जिलों में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार सुबह राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से बातचीत की। उन्होंने देवेंद्र फड़नवीस को हर संभव मदद का ऐलान किया है। बारिश और मौसम से जुड़े लाइव अपडेट्स जानने के लिए क्लिक करें।

शोपियां में लश्कर का आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने बुधवार को लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के इस जिले के मीमंदर इलाके में तीन जुलाई को तलाश अभियान शुरू किया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”तुम सिर्फ कुछ दूर तक भाग सकते हो लेकिन हमारी नजरों से छिप नहीं सकते। राष्ट्रीय राइफस (आरआर) और सीआरपीएफ के साथ एक संयुक्त अभियान में शोपियां के विशेष अभियान समूह ने लश्कर के एक आतंकवादी को ढेर कर दिया।”

Live Updates