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आज की ताजा खबर, Today News in Hindi LIVE Updates: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर गए। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल ‘प्रम्बानन मंदिर परिसर’ के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारत और इंडोनेशिया में सहमति बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जाएंंगे।

मुंबई में भारी बारिश: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और राज्य के कई अन्य जिलों में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार सुबह राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से बातचीत की। उन्होंने देवेंद्र फड़नवीस को हर संभव मदद का ऐलान किया है। बारिश और मौसम से जुड़े लाइव अपडेट्स जानने के लिए क्लिक करें।

शोपियां में लश्कर का आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने बुधवार को लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के इस जिले के मीमंदर इलाके में तीन जुलाई को तलाश अभियान शुरू किया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”तुम सिर्फ कुछ दूर तक भाग सकते हो लेकिन हमारी नजरों से छिप नहीं सकते। राष्ट्रीय राइफस (आरआर) और सीआरपीएफ के साथ एक संयुक्त अभियान में शोपियां के विशेष अभियान समूह ने लश्कर के एक आतंकवादी को ढेर कर दिया।” 

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12:13 (IST) 8 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: कोई 'चंदा चोर' नहीं बचेगा, चाहे वह किसी भी पद पर हो: गुलाबी देवी

उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में ऐसी जांच समिति गठित की है कि कोई भी 'चंदा चोर' बच नहीं सकता है, चाहे वह कितने ही बड़े पद पर क्यों न बैठा हो।

11:42 (IST) 8 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: 9,837 तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जत्था जम्मू से अमरनाथ रवाना

जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच 9,837 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अब तक रवाना हुआ श्रद्धालुओं का यह सबसे बड़ा जत्था है, जिसमें 7,004 पुरुष, 2,810 महिलाएं, 21 बच्चे और दो ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं।

11:20 (IST) 8 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: शोपियां में लश्कर का आतंकवादी मुठभेड़ में ढेर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए एक आतंकवाद विरोधी अभियान में बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक आतंकवादी मारा गया।

11:16 (IST) 8 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: प्रभास मंडल बीजेपी का कार्यकर्ता था- कीर्ति आजाद

बारुईपुर पुलिस एनकाउंटर पर TMC सांसद कीर्ति आजाद ने कहा -क्या आप जानते हैं कि प्रभास मंडल कौन है? वह BJP का कार्यकर्ता है। उसके पास उनके बारे में बहुत सारी अंदर की जानकारी है। वह इन अंदरूनी राजों का खुलासा न कर दे, इसलिए इसे एनकाउंटर जैसा दिखाने का नाटक किया जा रहा है। जब वह आपकी कस्टडी में है, तो एनकाउंटर कैसे हो सकता है? आपने उसे काबू में रखा होगा। यह सब बस एक दिखावा है....

11:08 (IST) 8 Jul 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: यूपी में बीस जगहों पर NIA की छापेमारी

NIA एक आतंकी साजिश के मामले में उत्तर प्रदेश (5), महाराष्ट्र (3), दिल्ली (2) और बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में एक-एक जगह पर तलाशी अभियान चला रही है।

11:06 (IST) 8 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मुंबई में भारी बारिश, अमित शाह ने फड़नवीस से की बात

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य के कई अन्य इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है। हालातों का जायजा लेने के लिए अमित शाह ने फड़नवीस से बात की है।

11:04 (IST) 8 Jul 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: प्रम्बानन मंदिर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी

इंडोनेशिया दौरे के तीसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी प्रम्बानन मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। भारत इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करेगा।

https://twitter.com/ANI/status/2074723718295879947