तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यह अन्नाद्रमुक के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है। इस लिस्ट के अनुसार, पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी सेलम में अपने गृह क्षेत्र एडप्पाडी (Edappadi) विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में के.पी. मुनुसामी, डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन और नाथम आर. विश्वनाथन जैसे दिग्गजों के नाम हैं।

दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के पास पलटी बस

देश की राजधानी नई दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर में बीती रात एक बस पलट गई। इस बस में बताया जा रहा है कि बस में हादसे के समय 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौत हो गई है। कुछ यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

अभी थमती नहीं दिखाई दे रही पश्चिम एशिया की जंग

पश्चिम एशिया में चल रही जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्रीय प्लान भेजा है। हालांकि यहां अभी भी हालात सामान्य नहीं है। बुधवार को भी इजरायल ने तेहरान और ईरान ने कुवैत में हमला किया। पश्चिम एशिया के हालातों से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें।

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