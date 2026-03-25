तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यह अन्नाद्रमुक के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है। इस लिस्ट के अनुसार, पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी सेलम में अपने गृह क्षेत्र एडप्पाडी (Edappadi) विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में के.पी. मुनुसामी, डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन और नाथम आर. विश्वनाथन जैसे दिग्गजों के नाम हैं।
दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के पास पलटी बस
देश की राजधानी नई दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर में बीती रात एक बस पलट गई। इस बस में बताया जा रहा है कि बस में हादसे के समय 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौत हो गई है। कुछ यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
अभी थमती नहीं दिखाई दे रही पश्चिम एशिया की जंग
पश्चिम एशिया में चल रही जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 15 सूत्रीय प्लान भेजा है। हालांकि यहां अभी भी हालात सामान्य नहीं है। बुधवार को भी इजरायल ने तेहरान और ईरान ने कुवैत में हमला किया। पश्चिम एशिया के हालातों से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: झूठ बोल रही है बीजेपी, हर जगह LPG की कमी- प्रमोद तिवारी
कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने बुधवार को कहा कि BJP झूठ बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है गांवों में जाइए, शहरों में जाइए - हर जगह LPG की कमी है। नवरात्रि और ईद के महीने में हर जगह यह कमी साफ दिखाई दे रही थी। इसलिए एक विपक्षी दल के तौर पर हम इस मुद्दे पर संसद के दरवाज़े पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों की आवाज उठाएंगे।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: AIADMK की लिस्ट में किस-किस के नाम?
AIADMK की पहली लिस्ट में राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के दिग्गज नेताओं एस.पी. वेलुमणि और पी. थंगामणि को थोंडामुथुर और कुमारपालयम से उम्मीदवार बनाया है। AIADMK ने अपनी सूची में आर.बी. उदयकुमार, डी. जयकुमार, सी. वे. षणमुगम और सेल्लूर के. राजू जैसे जाने-माने नेताओं को बरकरार रखा है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: AIADMK ने 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए AIADMK ने 23 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। यह अन्नाद्रमुक के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है। इस लिस्ट के अनुसार, पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी सेलम में अपने गृह क्षेत्र एडापडी (Edappadi) विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में के.पी. मुनुसामी, डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन और नाथम आर. विश्वनाथन जैसे दिग्गजों के नाम हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: कांग्रेस को 24 अकबर रोड खाली करने का नोटिस
कांग्रेस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को जानकारी दी है कि संपदा विभाग ने उनकी पार्टी को 24 अकबर रोड स्थित कार्यालय 28 मार्च तक खाली करने का नोटिस दिया है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राहुल गांधी के बयान सियासी अवसरवाद - शिवराज
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने हर संकट का सामना किया है और हमारी यही कोशिश है कि देश में किसी को भी कोई मुश्किल या परेशानी न हो। लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वह राजनीतिक अवसरवाद का सबसे घिनौना उदाहरण है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: भारत के पास स्थिति सुलझाने का मौका था- सुखदेव भगत
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पश्चिम एशिया के हालातों पर कहा कि आज भारत के पास एक अवसर था, और उसे स्थिति को सुलझाने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। आज पाकिस्तान लीड करेगा ऐसी बातें आ रही हैं।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: झंडेवालान मंदिर के पास पलटी बस
नई दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवालान मंदिर में बीती रात एक बस पलट गई। इस बस में बताया जा रहा है कि बस में हादसे के समय 30 से 35 लोग सवार थे, जिनमें से दो की मौत हो गई है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सांसद गिरधारी यादव को अयोग्य घोषित करने की मांंग
जदयू सूत्रों ने जानकारी दी है कि लोकसभा में उनकी पार्टी के नेता दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस सौंपकर बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव को पार्टी-विरोधी गतिविधियों में आरोप में अयोग्य घोषित करने की मांग की है।