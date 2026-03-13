आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। वे यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान वे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी, कोकराझार और सिलचर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 13 मार्च को कांशीराम जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनिल जय हिंद ने कहा कि बाबा साहब डॉ भीम राव आंबेडकर और कांशीराम की तरह ही राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिन के अमेठी और रायबरेली दौरे पर भी होंगे। वे शुक्रवार को सुबह गेस्ट हाउस में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होकर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद वे अमेठी के बहादुरपुर में अमेठी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट मामले पर शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई होगी और ज्ञानवापी मामले में भी 13 मार्च को सुनवाई होगी। इस सबके बीच ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग 14वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इराक में अमेरिका का KC-135 एयर-रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक तरफ दावा हो रहा है कि ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों के एक संगठन ने अमेरिका का यह विमान गिरा दिया, वहीं दूसरी ओर इसे एक हादसे के रूप में देखा जा रहा है। इन हमलों के बीच वैश्विक तेल बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9 प्रतिशत बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई।

Live Updates