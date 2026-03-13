Go to Live Updates

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। वे यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान वे करीब 10 हजार करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी, कोकराझार और सिलचर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 13 मार्च को कांशीराम जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनिल जय हिंद ने कहा कि बाबा साहब डॉ भीम राव आंबेडकर और कांशीराम की तरह ही राहुल गांधी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिन के अमेठी और रायबरेली दौरे पर भी होंगे। वे शुक्रवार को सुबह गेस्ट हाउस में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होकर क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके बाद वे अमेठी के बहादुरपुर में अमेठी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट मामले पर शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई होगी और ज्ञानवापी मामले में भी 13 मार्च को सुनवाई होगी। इस सबके बीच ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग 14वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इराक में अमेरिका का KC-135 एयर-रिफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक तरफ दावा हो रहा है कि ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों के एक संगठन ने अमेरिका का यह विमान गिरा दिया, वहीं दूसरी ओर इसे एक हादसे के रूप में देखा जा रहा है। इन हमलों के बीच वैश्विक तेल बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9 प्रतिशत बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई।

09:03 (IST) 13 Mar 2026

NDA के पास 12 अतिरिक्त वोट

जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में NDA के पास "12 अतिरिक्त वोट" हैं। चौधरी ने यह बयान देर शाम उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित राजग नेताओं की बैठक से निकलने के बाद दिया।

09:02 (IST) 13 Mar 2026

समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीद की अस्थायी अनुमति

तेल की बढ़ती कीमतों के बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने अन्य देशों को इस समय समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीद की अस्थायी अनुमति दिए जाने की घोषणा की है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध के जल्द समाप्त होने के तत्काल कोई संकेत नहीं मिलने के बीच यह घोषणा की गई है।

08:59 (IST) 13 Mar 2026

तुर्की में भूकंप

तुर्की में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्किये की आपातकालीन सेवा ने यह जानकारी दी। भूकंप के झटकों के बाद कुछ निवासी अपने-अपने घरों से निकल कर सड़कों पर आ गए। हालांकि भूकंप से किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी-एएफएडी के अनुसार, 5.5 तीव्रता के भूकंप का केंद्र तोकात प्रांत के निकसर शहर में 6.4 किलोमीटर की गहराई में था।