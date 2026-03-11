आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केरल पहुंचेंगे। वह यहां एनडीए के चुनाव सम्मेलन का उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह नौसेना अड्डे जाएंगे और फिर मरीन ड्राइव रवाना होंगे, जहां वह अपने कार्यक्रम के तहत धीवर सभा के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह दोपहर करीब 12 बजे रोड शो में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे। केरल के एर्नाकुलम में कार्यक्रम के समापन के बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना होंगे। जहां वह शाम करीब 5:45 बजे 5,650 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

पश्चिम बंगाल के नव नियुक्त राज्यपाल आर एन रवि के बुधवार शाम कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। इसके अगले दिन वह लोक भवन में शपथ लेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि (73) को बृहस्पतिवार को यहां लोक भवन में पद की शपथ दिलाएंगे। वहीं, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण एलपीजी और ईंधन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 जारी किया है जिसके तहत गैस के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जरूरी क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को समुद्र में पोत पर पहले से मौजूद रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति अस्थायी रूप से दी है और इस अल्पकालिक कदम से रूस को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा।

