आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केरल पहुंचेंगे। वह यहां एनडीए के चुनाव सम्मेलन का उद्घाटन सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वह नौसेना अड्डे जाएंगे और फिर मरीन ड्राइव रवाना होंगे, जहां वह अपने कार्यक्रम के तहत धीवर सभा के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह दोपहर करीब 12 बजे रोड शो में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे। केरल के एर्नाकुलम में कार्यक्रम के समापन के बाद तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के लिए रवाना होंगे। जहां वह शाम करीब 5:45 बजे 5,650 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

पश्चिम बंगाल के नव नियुक्त राज्यपाल आर एन रवि के बुधवार शाम कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। इसके अगले दिन वह लोक भवन में शपथ लेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि (73) को बृहस्पतिवार को यहां लोक भवन में पद की शपथ दिलाएंगे। वहीं, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण एलपीजी और ईंधन आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 जारी किया है जिसके तहत गैस के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जरूरी क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत को समुद्र में पोत पर पहले से मौजूद रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति अस्थायी रूप से दी है और इस अल्पकालिक कदम से रूस को कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं होगा।

11:01 (IST) 11 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे केरल के मुख्यमंत्री

केरल के लोक निर्माण विभाग मंत्री पी ए मोहम्मद रियास को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम से कथित रूप से बाहर रखे जाने के बाद, राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य मंत्रियों ने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का बुधवार को निर्णय लिया।

10:57 (IST) 11 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: IEA ने अपने इतिहास में सबसे बड़े तेल भंडार को छोड़ने का प्रस्ताव दिया

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को अधिकारियों के हवाले से कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ईरान के साथ अमेरिका-इज़रायल युद्ध के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अपने इतिहास में सबसे बड़े तेल भंडार को छोड़ने का प्रस्ताव दिया है। अखबार ने कहा कि यह तेल छोड़ने की मात्रा 182 मिलियन बैरल से ज़्यादा होगी, जिसे IEA के सदस्य देशों ने 2022 में दो बार बाज़ार में उतारा था।

10:55 (IST) 11 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: रिहायशी इलाकों पर हमले का जवाब देगा ईरान

ईरान की सेना से जुड़े एक न्यूज आउटलेट ने बुधवार को आर्म्ड फ़ोर्स के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि ईरान रिहायशी इलाकों में हाल ही में हुए अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब देगा। यह हमला युद्ध शुरू होने के बाद से देश पर हुए सबसे बड़े हमलों के बाद हुआ।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी आर्म्ड फ़ोर्स के प्रवक्ता अबोलफजल शेखरची ने इलाके के देशों और मुसलमानों से भी अपील की कि वे "अमेरिका और इजरायल की छिपने की जगहों" के बारे में बताएं ताकि ईरानी हमलों की सटीकता और असर को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके और आम लोगों को कम से कम नुकसान हो।

10:46 (IST) 11 Mar 2026

दिल्ली एयर पोर्ट पर फ्लाइट्स में देरी

दिल्ली एयर पोर्ट पर फ्लाइट्स में देरी। दिल्ली हवाई अड्डे ने ट्वीट किया, "सुबह 9:00 बजे यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की गई है... मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण, पश्चिम की ओर जाने वाली कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में देरी या समय में बदलाव हो सकता है।"

10:43 (IST) 11 Mar 2026

पश्चिम एशिया के लिए एयर इंडिया की उड़ानें

विमानन कंपनी एयर इंडिया और उसकी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस बुधवार को पश्चिम एशिया के लिए कुल 58 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें संचालन करेंगी।

10:42 (IST) 11 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: महंगाई अपने पीक पर है- राम गोपाल यादव

मौजूदा हालातों पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा- सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे... महंगाई अपने पीक पर है और सरकार महंगाई को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है... प्रधानमंत्री मोदी को इस युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया युद्ध से प्रभावित हो रही है... हालात बहुत खराब हैं। लोग अब सरकार की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते।

10:42 (IST) 11 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: कांग्रेस का किरेन रिजिजू पर निशाना

कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के संकल्प पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बयान को लेकर बुधवार को उन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सदन में 2019 से उपाध्यक्ष का नहीं होना संविधान का उल्लंघन है।

10:41 (IST) 11 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: कमर्शियल सिलेंडर की कमी से बहुत सारे होटल बंद- सीपीआई एम

CPI(M) के राज्यसभा सांंसद डॉ. वी. शिवदासन ने कहा- बहुत सारे होटल बंद हो गए हैं और बहुत सारे परिवार कमी की वजह से परेशान हैं। केंद्र सरकार इस मुद्दे को ठीक से मैनेज करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाएंगे और हमारी पार्टी पार्लियामेंट के बाहर भी इस मुद्दे को उठाएगी और कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे देश में कैंपेन चलाएगी।

10:40 (IST) 11 Mar 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: स्विट्जरलैंड में बस में आग

स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के पश्चिम में स्थित एक शहर में बस में आग लग जाने से छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

10:39 (IST) 11 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: निशांत कुमार एक सफल लीडर के रूप में उभरेंगे- राम कृपाल यादव

बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा - निशांत कुमार एक बुद्धिजीवी हैं, और वे एक कुशल ऑर्गनाइज़र साबित होंगे... वे एक सफल लीडर के तौर पर उभरेंगे। युवाओं में उनके प्रति बहुत जोश और भरोसा है... इससे पार्टी का विस्तार भी होगा।

10:38 (IST) 11 Mar 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सरकार अपनी जिम्मेदारियोंं से भाग रही है- सुखदेव भगत

कांग्रेस MP सुखदेव भगत ने कहा- "PM मोदी ने 2022 में कहा था कि हम इम्पोर्ट कम करेंगे, लेकिन हम दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हैं... हमारे तुरंत आगे के कदमों पर पार्लियामेंट में डिटेल में चर्चा होनी चाहिए... युद्ध का असर दिखने लगा है... यह सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही है..."