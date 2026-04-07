आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 7 अप्रैल 2026 LIVE: दिल्‍ली एनसीआर में आज सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में सुबह बादल छाए रहे और कहीं हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं, ढाका में नई सरकार द्वारा भारत के साथ राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के पहले प्रयास के तहत बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान मंगलवार को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। वह मंगलवार दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। खलीलुर रहमान, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में NSA थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में सहायता न करने के लिए प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों की कड़ी आलोचना की। वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयास में शामिल होने से नाटो सहयोगियों द्वारा इनकार करने और ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में मदद करने को लेकर नाटो सहयोगियों की हिचकिचाहट पर भी सवाल उठाया।

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