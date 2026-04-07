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आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 7 अप्रैल 2026 LIVE: दिल्‍ली एनसीआर में आज सुबह कई इलाकों में बारिश हुई। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में सुबह बादल छाए रहे और कहीं हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। वहीं, ढाका में नई सरकार द्वारा भारत के साथ राजनीतिक संपर्क स्थापित करने के पहले प्रयास के तहत बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान मंगलवार को दो दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। वह मंगलवार दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। खलीलुर रहमान, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में NSA थे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में सहायता न करने के लिए प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों की कड़ी आलोचना की। वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयास में शामिल होने से नाटो सहयोगियों द्वारा इनकार करने और ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में मदद करने को लेकर नाटो सहयोगियों की हिचकिचाहट पर भी सवाल उठाया।

Live Updates
08:49 (IST) 7 Apr 2026

Aaj ki Taza Khabar LIVE: एअर इंडिया के CEO का इस्तीफा

सूत्रों के मुताबिक, टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एअर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैम्पबेल विल्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विल्सन को जुलाई 2022 में एअर इंडिया का सीईओ और प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया गया था।

08:23 (IST) 7 Apr 2026

Aaj ki Taza Khabar LIVE: नाटो सहयोगियों पर भड़के ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में सहायता न करने के लिए प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों की सोमवार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के प्रयास में शामिल होने से नाटो सहयोगियों द्वारा इनकार करने पर भी नाराजगी जताई।

08:22 (IST) 7 Apr 2026

डीजीपी की नियुक्ति के लिए पंजाब ने यूपीएसी को 14 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा

पंजाब सरकार ने राज्य में नियमित पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए तीन उम्मीदवारों को छांटने के वास्ते भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 14 वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजा है। फिलहाल आईपीएस अधिकारी गौरव यादव कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं।

08:21 (IST) 7 Apr 2026

Aaj ki Taza Khabar LIVE: मणिपुर में बम हमले में दो बच्चों की मौत

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार को बम हमला किया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई जबकि उनकी मां घायल हो गई। घटना देर रात करीब एक बजे हुई, जब मोइरांग ट्रोंग्लाओबी में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा फेंका गया बम एक घर पर गिरा। विस्फोट में पांच वर्षीय लड़के और छह महीने की बच्ची की मौत हो गई।