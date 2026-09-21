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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के तहत सोमवार को 273 निकायों यानी 5 नगर निगम- अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, पाली, 24 नगर परिषद और 244 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष, सभापति और मेयर पद के लिए आज सुबह 10:00 बजे से मतदान होगा। वोटिंग के तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश के कुल 309 नगरीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में वार्ड पार्षदों के चुनाव हुए थे।

32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन: 309 में से 32 निकायों (2 नगर निगम सहित) में प्रमुख पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें भाजपा के 28, कांग्रेस के 2 और भाजपा-समर्थित 2 निर्दलीय शामिल हैं।

चार निकायों में चुनाव स्थगित: जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में ईवीएम की तकनीकी खामियों व पुनर्मतदान के कारण अध्यक्ष/महापौर चुनाव 25 सितंबर तक के लिए स्थगित किए गए हैं। शेष 273 निकायों में आज मतदान हो रहा है, जिनमें उदयपुर, अजमेर, बीकानेर सहित 5 नगर निगमों के मेयर पद के चुनाव भी शामिल हैं।

Live Updates
09:34 (IST) 21 Sep 2026

जर्मनी में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को एक और झटका

जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) रविवार को मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इससे चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की 'क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन' (CDU) को एक और झटका लगा है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक, AfD को 38.3 प्रतिशत वोट मिले, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के 35.4 प्रतिशत से ज़्यादा हैं। वहीं, CDU को सिर्फ़ 4.9 प्रतिशत वोट मिले, जो 1949 के बाद से किसी राज्य चुनाव में उसका सबसे खराब नतीजा है।

09:31 (IST) 21 Sep 2026

जैसलमेर में मतदान से पहले भाजपा पार्षदों ने ली शपथ

जैसलमेर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के मतदान से पहले भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद नगर परिषद सभागार पहुंचे। पार्षदों को मतदान से पहले शपथ दिलाई जा रही है।

09:21 (IST) 21 Sep 2026

भरतपुर नगर निगम में भाजपा का मेयर बनना तय

भरतपुर नगर निगम में मेयर पद की निर्दलीय दावेदार विचित्रा सिंह के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी का मेयर निर्विरोध तय होगा।

09:21 (IST) 21 Sep 2026

सीकर में आज तय होगा सभापति

सीकर में आज 10 बजे से सभापति पद के लिए वोटिंग होगी। दोनों ही पार्टियों के जीते हुए पार्षद बाड़ाबंदी से सीधे मतदान करने के लिए आएंगे। सभापति पद के लिए यहां 10 बजे से मतदान होगा। जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद वोटों की गिनती होगी। परिणाम भी आज ही जारी हो जाएगा।

09:16 (IST) 21 Sep 2026

बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही- अशोक गहलोत

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा अब लोकतंत्र की हत्या में सिर्फ राजस्थान पुलिस को ही नहीं, हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर चुकी है। हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक की गिरफ्तारी, प्रदेशभर में कई कांग्रेस पार्षदों को पुलिस-एसीबी के नोटिस और धमकियां, यह सब कम नहीं था कि अब तिजारा के कांग्रेस पार्षदों को, जो कल वोट डालने आ रहे थे, हरियाणा के पंचकुला में रोक लिया गया, और पूर्व विधायक श्री संदीप यादव को गुड़गांव में बिना किसी कारण हिरासत में ले लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पार्षदों के फोटो पहले से ही हरियाणा पुलिस के पास मौजूद थे, और चेहरे देख-देखकर उन्हें बाकी कार्यकर्ताओं से अलग किया जा रहा था। यह कोई सामान्य चेकिंग नहीं, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित और टारगेटेड कार्रवाई थी।