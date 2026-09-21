आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के तहत सोमवार को 273 निकायों यानी 5 नगर निगम- अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, पाली, 24 नगर परिषद और 244 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष, सभापति और मेयर पद के लिए आज सुबह 10:00 बजे से मतदान होगा। वोटिंग के तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश के कुल 309 नगरीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में वार्ड पार्षदों के चुनाव हुए थे।
32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन: 309 में से 32 निकायों (2 नगर निगम सहित) में प्रमुख पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें भाजपा के 28, कांग्रेस के 2 और भाजपा-समर्थित 2 निर्दलीय शामिल हैं।
चार निकायों में चुनाव स्थगित: जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में ईवीएम की तकनीकी खामियों व पुनर्मतदान के कारण अध्यक्ष/महापौर चुनाव 25 सितंबर तक के लिए स्थगित किए गए हैं। शेष 273 निकायों में आज मतदान हो रहा है, जिनमें उदयपुर, अजमेर, बीकानेर सहित 5 नगर निगमों के मेयर पद के चुनाव भी शामिल हैं।
जर्मनी में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को एक और झटका
जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) रविवार को मेक्लेनबर्ग-वेस्टर्न पोमेरेनिया में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इससे चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की 'क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन' (CDU) को एक और झटका लगा है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक, AfD को 38.3 प्रतिशत वोट मिले, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के 35.4 प्रतिशत से ज़्यादा हैं। वहीं, CDU को सिर्फ़ 4.9 प्रतिशत वोट मिले, जो 1949 के बाद से किसी राज्य चुनाव में उसका सबसे खराब नतीजा है।
जैसलमेर में मतदान से पहले भाजपा पार्षदों ने ली शपथ
जैसलमेर नगर परिषद में अध्यक्ष पद के मतदान से पहले भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद नगर परिषद सभागार पहुंचे। पार्षदों को मतदान से पहले शपथ दिलाई जा रही है।
भरतपुर नगर निगम में भाजपा का मेयर बनना तय
भरतपुर नगर निगम में मेयर पद की निर्दलीय दावेदार विचित्रा सिंह के नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी का मेयर निर्विरोध तय होगा।
सीकर में आज तय होगा सभापति
सीकर में आज 10 बजे से सभापति पद के लिए वोटिंग होगी। दोनों ही पार्टियों के जीते हुए पार्षद बाड़ाबंदी से सीधे मतदान करने के लिए आएंगे। सभापति पद के लिए यहां 10 बजे से मतदान होगा। जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद वोटों की गिनती होगी। परिणाम भी आज ही जारी हो जाएगा।
बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही- अशोक गहलोत
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा अब लोकतंत्र की हत्या में सिर्फ राजस्थान पुलिस को ही नहीं, हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर चुकी है। हनुमानगढ़ में निर्दलीय विधायक की गिरफ्तारी, प्रदेशभर में कई कांग्रेस पार्षदों को पुलिस-एसीबी के नोटिस और धमकियां, यह सब कम नहीं था कि अब तिजारा के कांग्रेस पार्षदों को, जो कल वोट डालने आ रहे थे, हरियाणा के पंचकुला में रोक लिया गया, और पूर्व विधायक श्री संदीप यादव को गुड़गांव में बिना किसी कारण हिरासत में ले लिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पार्षदों के फोटो पहले से ही हरियाणा पुलिस के पास मौजूद थे, और चेहरे देख-देखकर उन्हें बाकी कार्यकर्ताओं से अलग किया जा रहा था। यह कोई सामान्य चेकिंग नहीं, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित और टारगेटेड कार्रवाई थी।