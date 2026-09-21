आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: राजस्थान नगर निकाय चुनाव के तहत सोमवार को 273 निकायों यानी 5 नगर निगम- अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, पाली, 24 नगर परिषद और 244 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष, सभापति और मेयर पद के लिए आज सुबह 10:00 बजे से मतदान होगा। वोटिंग के तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। प्रदेश के कुल 309 नगरीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में वार्ड पार्षदों के चुनाव हुए थे।

32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन: 309 में से 32 निकायों (2 नगर निगम सहित) में प्रमुख पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इनमें भाजपा के 28, कांग्रेस के 2 और भाजपा-समर्थित 2 निर्दलीय शामिल हैं।

चार निकायों में चुनाव स्थगित: जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में ईवीएम की तकनीकी खामियों व पुनर्मतदान के कारण अध्यक्ष/महापौर चुनाव 25 सितंबर तक के लिए स्थगित किए गए हैं। शेष 273 निकायों में आज मतदान हो रहा है, जिनमें उदयपुर, अजमेर, बीकानेर सहित 5 नगर निगमों के मेयर पद के चुनाव भी शामिल हैं।

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