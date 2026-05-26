Go to Live Updates

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: पंजाब में मंगलवार को आठ नगर निगमों सहित 103 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतगणना 29 मई को होगी। नगर निकायों के 1,896 वार्डों में मतपत्रों के जरिये मतदान हो रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार और गृहमंत्री जी परमेश्वर को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तीनों नेताओं से चर्चा करने वाला है। हालांकि चर्चा किस मुद्दे को लेकर हो रही है, इसको लेकर कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अगले दो से तीन दिनों में कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।

Live Updates
12:00 (IST) 26 May 2026

पीएम मोदी से मिलेंगे सतीशन

केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन केरल हाउस से रवाना हुए। पदभार ग्रहण करने के बाद आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात तय है।

11:26 (IST) 26 May 2026

मार्को रुबियो का बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "पिछले कुछ दिनों में यहां रहते हुए मैंने कई बार अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक गठबंधन और अमेरिका में हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए इसके महत्व के बारे में बात की है। आज इसका एक ठोस उदाहरण है। हम दो ऐसे देश हैं जिनके रणनीतिक हित महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक विश्वसनीय दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित करने में निहित हैं जो हमारी नवाचार अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसकी नींव 4 फरवरी को रखी गई थी जब आप वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंच में हमारे साथ शामिल हुए थे। आज यहां होना मेरे लिए खुशी की बात है और मुझे खुशी है कि हम इस पर हस्ताक्षर करने में सक्षम हुए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज और महत्वपूर्ण समझौता होने के अलावा, एक यह अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी का ठोस उदाहरण है।"

11:04 (IST) 26 May 2026

इंदिरा भवन पहुंचे डीके शिवकुमार

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार शीर्ष कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने के लिए इंदिरा भवन पहुंचे।

11:04 (IST) 26 May 2026

इंदिरा भवन पहुंचे सिद्धारमैया

दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शीर्ष कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने के लिए इंदिरा भवन पहुंचे।

11:03 (IST) 26 May 2026

आज की ताजा खबर LIVE: कर्नाटक में सीएम पद को लेकर हलचल तेज

कर्नाटक में सीएम पद को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार और गृहमंत्री जी परमेश्वर को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तीनों नेताओं से चर्चा करने वाला है। हालांकि चर्चा किस मुद्दे को लेकर हो रही है, इसको लेकर कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अगले दो से तीन दिनों में कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।

11:02 (IST) 26 May 2026

आज की ताजा खबर LIVE:पंजाब में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी

पंजाब में मंगलवार को आठ नगर निगमों सहित 103 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतगणना 29 मई को होगी। नगर निकायों के 1,896 वार्डों में मतपत्रों के जरिये मतदान हो रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक जारी रहेगा।