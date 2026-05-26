आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: पंजाब में मंगलवार को आठ नगर निगमों सहित 103 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतगणना 29 मई को होगी। नगर निकायों के 1,896 वार्डों में मतपत्रों के जरिये मतदान हो रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार और गृहमंत्री जी परमेश्वर को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तीनों नेताओं से चर्चा करने वाला है। हालांकि चर्चा किस मुद्दे को लेकर हो रही है, इसको लेकर कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि अगले दो से तीन दिनों में कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है।

Live Updates