आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी होलोकॉस्ट स्मारक, याद वाशेम जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी भाग लेंगे। बुधवार (25 फरवरी 2026) को संसद की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे “बर्बर आतंकवादी हमला” बताया और कहा, “हम आपके दर्द को समझते हैं, हम आपके दुख में आपके साथ हैं।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इस घड़ी में भारत पूरी दृढ़ता के साथ इजरायल के साथ खड़ा है।” उन्होंने गाजा शांति पहल का समर्थन करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है।

यशंवत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए फिर बनी कमेटी: लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित जांच समिति का पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन समिति के एक सदस्य, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की 5 मार्च को होने वाले रिटायरमेंट के मद्देनजर किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर को जस्टिस श्रीवास्तव की जगह पर तीन सदस्यीय समिति में शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार) और बाकी सदस्य (वरिष्ठ वकील बी.वी. आचार्य) ही रहेंगे। यह बदलाव 6 मार्च से प्रभावी होगा।

