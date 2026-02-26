Go to Live Updates

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी होलोकॉस्ट स्मारक, याद वाशेम जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी भाग लेंगे। बुधवार (25 फरवरी 2026) को संसद की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे “बर्बर आतंकवादी हमला” बताया और कहा, “हम आपके दर्द को समझते हैं, हम आपके दुख में आपके साथ हैं।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इस घड़ी में भारत पूरी दृढ़ता के साथ इजरायल के साथ खड़ा है।” उन्होंने गाजा शांति पहल का समर्थन करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को जारी रखना जरूरी है।

यशंवत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए फिर बनी कमेटी: लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित जांच समिति का पुनर्गठन किया है। यह पुनर्गठन समिति के एक सदस्य, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की 5 मार्च को होने वाले रिटायरमेंट के मद्देनजर किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर को जस्टिस श्रीवास्तव की जगह पर तीन सदस्यीय समिति में शामिल किया गया है। समिति के अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार) और बाकी सदस्य (वरिष्ठ वकील बी.वी. आचार्य) ही रहेंगे। यह बदलाव 6 मार्च से प्रभावी होगा।

11:51 (IST) 26 Feb 2026

पाकिस्तान ने युद्धविराम की मांग की- मनोज कुमार कटियार

ऑपरेशन सिंदूर पर पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके (पाकिस्तान के) सभी आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और जवाब में हमने उनके सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने युद्धविराम की मांग की और न केवल सीधे हमसे, बल्कि अन्य देशों से भी, जिन्होंने भारत के साथ युद्धविराम की मांग की। वे हमसे लड़ नहीं सकते। जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो किया उससे कहीं अधिक कठोर होगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमें पिछली बार तुलना में अधिक कठोर जवाब देना होगा।"

11:43 (IST) 26 Feb 2026

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एनसीईआरटी की माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह बाद में तय करेगा कि माफी वास्तविक है या नहीं। कोर्ट ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव और एनसीईआरटी के अध्यक्ष को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक और उसकी डिजिटल प्रतियां तत्काल जब्त या हटा दी जाएं।

11:41 (IST) 26 Feb 2026

इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में नमाज अदा करने के मामले में एफआईआर

मालेगांव पुलिस ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में नमाज अदा करने के मामले में दो नामजद और 4 से 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मालेगांव पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत अवैध सभा, दंगा भड़काने और सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में बाधा डालने से संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज की है।

11:39 (IST) 26 Feb 2026

पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर पार किए 100 मिलियन फॉलोअर्स

प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर लिया है। इससे वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी पीछे छोड़ते हुए इस उपलब्धि को हासिल करने वाले पहले राजनेता और विश्व नेता बन गए।

11:35 (IST) 26 Feb 2026

एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से जुड़े विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी। मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि हम इस किताब के वितरण पर बैन लगाते हैं। साथ ही एनसीईआरटी डायरेक्टर को निर्देश दिया जाता है कि वे बोर्ड के उन सदस्यों के नाम प्रस्तुत करें जिन्होंने आपत्तिजनक अध्याय लिखा है।

11:32 (IST) 26 Feb 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया है- कांग्रेस नेता हरीश चौधरी

राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने जयपुर स्थित विधानसभा के बाहर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी ने कहा, "अनिल अंबानी, गौतम अडानी और एपस्टीन कांड की वजह से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया है। पूरा देश इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यह फैसला राष्ट्रहित के खिलाफ लिया गया है।"

11:31 (IST) 26 Feb 2026

चांदनी चौक के लोगों को बिजली के तारों और खंभो से राहत मिलेगी- सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में बिजली लाइन परियोजना का शुभारंभ किया और कहा, "चांदनी चौक एक ऐतिहासिक स्थान है जहां संस्कृति, विरासत और परंपरा का अनुभव एक ही जगह पर किया जा सकता है। इसलिए, इसका विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमने विद्युत मंत्रालय की 160 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत इस क्षेत्र में अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाना शुरू कर दिया है। इस पहल से चांदनी चौक के निवासियों को बिजली के खंभों और तारों के जाल से राहत मिलेगी, जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहे थे।"