आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा था। वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दिल्ली के लाल किला धमाका मामले में जम्मू-कश्मीर के नौगाम सहित नौ स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई अहम सुरागों की तलाश की जा रही है।

दिल्ली में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया रहा है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मौसम के मोर्चे पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगे गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जबकि देश के कई अन्य राज्यों में भी आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान से जुड़े तनाव के चलते अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं, असम में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां एक मंत्री ने पार्टी बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है।

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