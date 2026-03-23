आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा था। वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दिल्ली के लाल किला धमाका मामले में जम्मू-कश्मीर के नौगाम सहित नौ स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और कई अहम सुरागों की तलाश की जा रही है।
दिल्ली में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया रहा है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मौसम के मोर्चे पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगे गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जबकि देश के कई अन्य राज्यों में भी आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान से जुड़े तनाव के चलते अमेरिका पर कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं, असम में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां एक मंत्री ने पार्टी बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है।
समाजवादी पार्टी के दौर में महिलाएं डरी-सहमी रहती थीं: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहते हैं, "...समाजवादी पार्टी के दौर में महिलाएं डरी-सहमी रहती थीं... समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि उनके शासनकाल में बहू-बेटियों की इज्जत और गरिमा सरेआम लूटी जा रही थी... प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।"
दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से पहले 'खीर' समारोह आयोजित
दिल्ली सरकार ने सोमवार को बजट सत्र से पहले विधानसभा में 'खीर' समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आगामी बजट विकास की गति तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित होगा। इस समारोह में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ किसान, चिकित्सक और शिक्षक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने कहा कि बजट का लक्ष्य बेहतर नागरिक सुविधाएं, उन्नत बुनियादी ढांचा और एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना है जहां लोग आराम से रह सकें।
न्यूयॉर्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का एक विमान पोर्ट अथॉरिटी के वाहन से टकराया
न्यूयॉर्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का एक विमान लैंडिंग के बाद पोर्ट अथॉरिटी के वाहन से टकरा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने इस घटना की पुष्टि की लेकिन कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी।
कांग्रेस ने पूछा- प.एशिया संकट पर कूटनीतिक पहल के लिए ब्रिक्स सम्मेलन आगे क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार
कांग्रेस ने सोमवार को पश्चिम एशिया संकट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि ''स्वयंभू विश्वगुरु'' इस संकट का समाधान करने के लिए 'ब्रिक्स+' शिखर सम्मेलन का आयोजन समय से पहले करने की राजनयिक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इस साल के आखिर में प्रस्तावित है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''18वां वार्षिक ब्रिक्स+ शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में भारत की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में होगा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसके सदस्य हैं।'' उन्होंने कहा, '''स्वयंभू विश्वगुरु' पश्चिम एशिया में संकट और उसके प्रभावों से निपटने के लिए इस शिखर सम्मेलन को समय से पहले आयोजित करने की राजनयिक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नाराज नहीं करना चाहते हैं।''
आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत दिल्ली पहुंचे
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत सोमवार की सुबह दिल्ली पहुंचे। पांच राज्यों में चुनावों को लेकर भाजपा नेताओं और संघ के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और AAP विधायक आतिशी कहती हैं, "विधानसभा सत्रों में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की ही भूमिका होती है। विपक्ष की भूमिका जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अवगत कराना है, लेकिन BJP ने पिछले 1 साल में विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कुछ नहीं किया... यह किस तरह का लोकतंत्र है... वे विधानसभा सत्र बुला ही क्यों रहे हैं, जब विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा...।"
प्रधानमंत्री मोदी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करते हुए सोमवार को कहा कि उनके न्याय, देशभक्ति और भयमुक्त संघर्ष के आदर्श आज भी अनगिनत भारतीयों में जोश भरते हैं और उन्हें प्रेरणा देते हैं।