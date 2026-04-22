आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज) LIVE: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोचार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आधिकारिक तौर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भारत और दुनिया भर से आए हजारों तीर्थयात्री इस पावन अवसर के साक्षी बने, जिससे पूरा परिसर गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति के भाव से सराबोर हो गया।

जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, पूरा वातावरण भगवान शिव के जयकारों और बाबा केदार के उद्घोष से गूंज उठा। कई क्विंटल रंग-बिरंगे फूलों से सजा हुआ मंदिर का स्वरूप हर किसी के मन को मोह लेने वाला और अलौकिक था। केदारनाथ धाम आस्था के एक विशाल “शक्ति केंद्र” में तब्दील हो गया है, जहाँ भक्त आध्यात्मिक आनंद की गहरी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। कपाट खुलने के साथ ही, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह पवित्र तीर्थ एक बार फिर शिव भक्ति का केंद्र बन गया है।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने श्रद्धालुओं से बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आगामी चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसका औपचारिक शुभारंभ 19 अप्रैल को मंदिर के द्वार खुलने के साथ हो चुका है।

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