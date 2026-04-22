आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज) LIVE: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोचार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आधिकारिक तौर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भारत और दुनिया भर से आए हजारों तीर्थयात्री इस पावन अवसर के साक्षी बने, जिससे पूरा परिसर गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति के भाव से सराबोर हो गया।
जैसे ही मंदिर के द्वार खुले, पूरा वातावरण भगवान शिव के जयकारों और बाबा केदार के उद्घोष से गूंज उठा। कई क्विंटल रंग-बिरंगे फूलों से सजा हुआ मंदिर का स्वरूप हर किसी के मन को मोह लेने वाला और अलौकिक था। केदारनाथ धाम आस्था के एक विशाल “शक्ति केंद्र” में तब्दील हो गया है, जहाँ भक्त आध्यात्मिक आनंद की गहरी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। कपाट खुलने के साथ ही, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह पवित्र तीर्थ एक बार फिर शिव भक्ति का केंद्र बन गया है।
बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने श्रद्धालुओं से बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आगामी चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसका औपचारिक शुभारंभ 19 अप्रैल को मंदिर के द्वार खुलने के साथ हो चुका है।
बिहार के मधुबनी में कक्षा के दौरान शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक
बिहार के मधुबनी जिले में प्रशासन ने स्कूल शिक्षकों के कक्षा के समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट आनंद शर्मा ने मंगलवार को जारी किया।
2013 बैच के आईएएस अधिकारी आनंद शर्मा द्वारा इस फैसले की घोषणा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
केदारनाथ धाम के कपाट खुले, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा-अर्चना
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के अवसर पर पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले गए थे और आज केदारनाथ धाम के कपाट भी विधिवत खोल दिए गए हैं। साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट कल खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने सभी से स्वच्छ और ग्रीन यात्रा को बढ़ावा देने की अपील भी की।
पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर एक एक्स पोस्ट करते हुए कहा, “जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करते हुए मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों और अपनों के दुख को साझा करते हैं। हम अपनी इस पीड़ा को कभी नहीं भूलेंगे। भारत ने दशकों तक सीमा पार से होने वाले आतंक का सामना किया है, लेकिन आज हमारा जवाब दृढ़, निर्णायक और अडिग है। हमने अपने सख्त कदमों से यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने या हमारी एकता को तोड़ने की किसी भी कोशिश का जवाब मजबूती और स्पष्टता के साथ दिया जाएगा।”