आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: मणिपुर में एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए हैं। पिछले दो दिनों से मणिपुर के ककचिंग बाजार में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इन्हें हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ दिन पहले ही मणिपुर में दो बच्चों की हत्या हुई थी। इसके खिलाफ कार्यवाही को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद ककचिंग और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।

Live Updates