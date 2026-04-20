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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: मणिपुर में एक बार फिर से प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल आमने सामने आ गए हैं। पिछले दो दिनों से मणिपुर के ककचिंग बाजार में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इन्हें हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ दिन पहले ही मणिपुर में दो बच्चों की हत्या हुई थी। इसके खिलाफ कार्यवाही को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद ककचिंग और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।

Live Updates
08:30 (IST) 20 Apr 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पवन कल्याण के स्वास्थ्य पर जनसेना विधायक का बयान

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के स्वास्थ्य पर जनसेना विधायक सुंदरपु विजय कुमार ने कहा, "उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को भी शुरुआत से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रही हैं। फिर भी, अब वे ठीक हैं। हर किसी को आराम की जरूरत होती है क्योंकि पिछले पांच साल हमने जमकर संघर्ष किया है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने राज्य का निर्माण शुरू किया। वे एक अभिनेता हैं और उन्हें अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। उपमुख्यमंत्री का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।"

08:29 (IST) 20 Apr 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: मैं कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर कर दूंगा- अखिलेश

भाजपा नेता स्मृति ईरानी द्वारा कन्नौज छोड़कर गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "मैं अपने कन्नौज का नाम बदलकर गोरखपुर कर दूंगा।"

08:27 (IST) 20 Apr 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। कोई भी विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। कल प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान, उत्तर प्रदेश में कई लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री भावी प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, लेकिन संबोधन खोखला साबित हुआ और उससे जगी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। महिला आरक्षण का कोई विरोध नहीं है क्योंकि आधी आबादी सबकी है।"

08:26 (IST) 20 Apr 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: मणिपुर में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन

पिछले दो दिनों से मणिपुर के ककचिंग बाजार में प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ दिन पहले ही मणिपुर में दो बच्चों की हत्या हुई थी। प्रदर्शनकारी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद ककचिंग और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है।