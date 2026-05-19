आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: खबरों के लिहाज मंगलवार का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर आज अपना फैसला सुना दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ट्विशा शर्मा केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है।
देश में पेट्रोल-डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाये गए हैं।
गर्मी की मार से दिल्ली-एनसीआर परेशान है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। आज की हर खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-
मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर
कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा, "... बहुत हुई महंगाई की मार... आज CNG, PNG, पेट्रोल, कमर्शियल सिलेंडर सभी के रेट बढ़ चुके हैं। इसका असर आम जनता पर आ रहा है। अब डीजल, पेट्रोल मिलना भी धीरे-धीरे मुश्किल होता जा रहा है
दिल्ली में तीन दिन की हड़ताल क्यों?
दिल्ली में कमर्शियल वाहन चालक 21 मई से 23 मई तक तीन दिन की हड़ताल करेंगे। यूनियनों ने हड़ताल की वजह बताते हुए कहा है कि दिल्ली-NCR क्षेत्र में पिछले 15 सालों से टैक्सी के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और CNG, पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतें भी इसकी एक वजह हैं।
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
गृह मंत्रालय (MHA) ने एक अधिसूचना जारी कर 'नागरिकता नियम, 2009' में संशोधनों की घोषणा की है, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के आवेदकों के लिए पासपोर्ट संबंधी जानकारी देने से जुड़े नए प्रावधान लागू किए गए हैं।
यूपी चुनाव को लेकर बोले अजय राय
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "पूरी ताकत के साथ लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है...2027 हमारा है और 2027 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी..."
पेट्रोल दाम बढ़ने पर बीजेपी नेता
भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, "...दुनियाभर में जो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके अनुपात में भारत में बहुत कम दाम बढ़े हैं..."
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों से जुड़ा 2025 में आया अपना पुराना फैसला बरकरार रखा है। उच्चतम अदालत ने पुनर्वास और नसबंदी को लेकर 7 नवंबर 2025 को दिए गए अपने आदेश में संशोधन और उसे वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।