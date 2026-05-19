आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: खबरों के लिहाज मंगलवार का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर आज अपना फैसला सुना दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ट्विशा शर्मा केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है।

देश में पेट्रोल-डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाये गए हैं।

गर्मी की मार से दिल्ली-एनसीआर परेशान है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। आज की हर खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

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