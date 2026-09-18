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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों में टीएमसी को पार्टी के नाम और चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर एक पार्टी को विभाजित करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं। वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी – ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं। चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है, मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं। यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।”

डूसू चुनाव: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव 2026 के लिए वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8:30 बजे वोटिंग शुरू हुई। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सभी बूथों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा छात्र वोट डालने के लिए योग्य हैं। वोटिंग दो शिफ्ट में हो रही है। मॉर्निंग कॉलेज के छात्र सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाल सकते हैं, जबकि इवनिंग कॉलेज के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डाल सकते हैं।

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10:40 (IST) 18 Sep 2026

डीएमके सांसद कनिमोझी की राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की

डीएमके सांसद कनिमोझी की राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकातों पर डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा, "हमारी नेता महोदया कनिमोझी ने मौजूदा हालात के खिलाफ आम सहमति बनाने के लिए इन सभी लोगों से मुलाकात की है। आम आदमी से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिनमें नवीनतम यूपीआई और कई अन्य मुद्दे शामिल हैं, साथ ही परिसीमन का मुद्दा भी हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये सभी मुद्दे हमारे देश को प्रभावित कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों पर इनका गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। हम इन सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं और आम सहमति बनाना चाहते हैं।"

10:29 (IST) 18 Sep 2026

जेडीयू की मीटिंग को लेकर क्या बोले संजय झा

जेडीयू विधायकों के प्रशिक्षण शिविर पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "हमारे विधायक और एमएलसी, जिनमें पहली बार चुने गए विधायक भी शामिल हैं। जेडीयू ने कई सुशिक्षित और पहली बार चुने गए विधायकों को पार्टी में शामिल किया है जो अगले 20-30 वर्षों तक बिहार की सेवा कर सकते हैं और पार्टी में योगदान दे सकते हैं। विधायक के रूप में उनकी मुख्य जिम्मेदारी कानून बनाना है। हमने दिल्ली स्थित पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च को उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें बिहार का बजट और अर्थव्यवस्था, निधि आवंटन, शून्यकाल, प्रश्न निर्माण और पूरक प्रश्न पूछना शामिल होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी आज पार्टी कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।"

10:22 (IST) 18 Sep 2026

भाजपा मुख्यालय पर ग्रेनेड हमले हुए हैं- तरुण चुघ

एक पुलिस अधिकारी की हत्या पर राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा, "यह बेहद दुखद है; पिछले कुछ वर्षों से पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बाईस पुलिस थानों और भाजपा मुख्यालय पर ग्रेनेड हमले हुए हैं; पंजाब पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है, और हाल ही में ऐसी चार घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की जा रही है; हमलावर गोली चलाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और तस्वीरें पोस्ट करते हैं, जबकि पंजाब पुलिस अधिकारी और आम आदमी पार्टी सरकार इन हमलों से इनकार कर रहे हैं, वहीं आतंकवादी संगठन उनकी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं... यह घटना दुखद है; जिस तरह से एक पंजाब पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया गया है, उससे पूरे राज्य में भय का माहौल बन गया है। केजरीवाल के आशीर्वाद से चल रही भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरह विफल हो गई है।"

10:19 (IST) 18 Sep 2026

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन किए

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के लालबागचा राजा में पूजा-अर्चना की।

10:18 (IST) 18 Sep 2026

प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है- लक्ष्य राज सिंह

एबीवीपी के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लक्ष्य राज सिंह ने कहा, "प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है। किसी भी अप्रिय घटना या झड़प को रोकने के लिए पूरा प्रशासन यहां मौजूद है। मैं छात्रों से भी अपील करता हूं, यह चुनाव सिर्फ एक दिन का है। आप जिसे चाहें उसे वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कृपया इस प्रक्रिया को अपने भाईचारे या व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान न पहुंचाने दें। यह लोकतंत्र का त्योहार है; इसे उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन अपने-अपने उम्मीदवारों को प्रेम और सद्भाव के साथ वोट दें। मैं सभी से आग्रह करता हूं - क्योंकि लोकतंत्र में मतदान महत्वपूर्ण है - कि वे बाहर आएं और अपना वोट डालें। मैं एबीवीपी का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। हमने 2026 के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है; इसमें हमारी सभी प्रमुख पहलों का उल्लेख है। जैसे आवास और प्लेसमेंट संबंधी समस्याओं का समाधान, 'पिंक बूथ' की स्थापना आदि।"