आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा उपचुनावों में टीएमसी को पार्टी के नाम और चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर एक पार्टी को विभाजित करने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस। हर बार एक ही पैटर्न बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं। फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। जब पूरी की पूरी पार्टी चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना भी हैरानी की बात नहीं। वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी – ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के प्रतीक बन गए हैं। चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है, मगर उल्टा वो उन ताकतों की मदद कर रहा है, जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं। यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी जी की नहीं है। यह हर राजनीतिक दल, हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है।”

डूसू चुनाव: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव 2026 के लिए वोटिंग चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8:30 बजे वोटिंग शुरू हुई। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सभी बूथों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा छात्र वोट डालने के लिए योग्य हैं। वोटिंग दो शिफ्ट में हो रही है। मॉर्निंग कॉलेज के छात्र सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाल सकते हैं, जबकि इवनिंग कॉलेज के छात्र दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोट डाल सकते हैं।

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