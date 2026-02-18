आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: दिल्ली में चल रहे AI Impact Summit 2026 में कई देशों के नेता, टेक कंपनियों के प्रमुख और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इसमें एआई के नियम, रोजगार पर असर, शिक्षा में एआई का उपयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात हो रही है।
समिट में प्रदर्शित ‘रोबोटिक डॉग’ को लेकर उठे विवाद के बीच गलगोटिया विश्वविद्यालय को तुरंत अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलगोटिया विश्वविद्यालय के मामले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ पीआर (प्रचार) का तमाशा बन गया है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दस राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को द्विवार्षिक चुनाव होंगे। दस राज्यों- महाराष्ट्र (सात सीट), ओडिशा (चार सीट), तेलंगाना (दो सीट), तमिलनाडु (छह सीट), छत्तीसगढ़ (दो सीट), पश्चिम बंगाल (पांच सीट), असम (तीन सीट), हरियाणा (दो सीट), हिमाचल प्रदेश (एक सीट) एवं बिहार (पांच सीट) में दो एवं नौ अप्रैल को सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के दौरान कहा कि भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के साथ-साथ व्यापक समुद्री वाणिज्य गतिविधियों की स्थिरता में भी योगदान दे रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित कर दी जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आई-पैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसर में कोयला चोरी घोटाले के संबंध में ईडी के छापे के दौरान रुकावट डाली।
मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में तीन चीता शावकों का जन्म हुआ है, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को यह घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले पांच प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है।
दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है और दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। राजस्थान के जयपुर में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
Aaj Ki Taaja Khabar Live: इमैनुएल मैक्रों और ब्रिगिट दिल्ली पहुंचे
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया।
Aaj Ki Taaja Khabar Live: भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मिले मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। भूटान के प्रधानमंत्री भारत मंडपम में आयोजित हो रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं।
अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का निधन
मशहूर अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे का निधन हो गया है। उन्होंने 'रेडी', 'गब्बर इज बैक' और 'डी डे' जैसी फिल्मों में अपनी दमदार भूमिकाओं से दर्शकों को प्रभावित किया था। अभिनेत्री के परिवार ने उनके इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट के जरिए यह खबर साझा की।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से कहा कि वह विमानन कंपनी डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोविंद घाट स्थित निजी हैलीपैड का राज्य सरकार द्वारा बार-बार अस्थायी अधिग्रहण किये जाने के खिलाफ दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर शीघ्रता से फैसला ले। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय के महापंजीयक को मुख्य न्यायाधीश से निर्देश लेकर विमानन कंपनी की दो लंबित याचिकाओं को नौ मार्च, 2026 से शुरू होने वाले सप्ताह में वहां की एक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए कहा।
बिहार : प्रवासी श्रमिकों के शव पैतृक गांव पहुंचाने का मुद्दा विधानसभा में उठा
बिहार विधानसभा में बुधवार को प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को लेकर उस समय तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई, जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को सरकारी खर्च पर पैतृक गांव तक पहुंचाने का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। यह मुद्दा केवल मानवीय संवेदनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा नीति, प्रवासी श्रमिकों के अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी जैसे बड़े सवालों को केंद्र में ले आया।
कुख्यात इनामी बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) शिव नारायण वैस ने बुधवार को बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के एटीएल ग्राउंड के निकट 17 और 18 फ़रवरी की दरमियानी रात को निरीक्षण के दौरान हुई मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी वांछित अपराधी अतुल गौड़ (29) पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है।
फतेहपुर में खुले सेफ्टिक टैंक में गिरे भाई-बहन की मौत
बांदा से सटे फतेहपुर जिले के राधा नगर क्षेत्र में मंगलवार की रात पड़ोसी के घर पानी भरने गए भाई-बहन की खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से डूबकर मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की रात करीब नौ बजे राधा नगर क्षेत्र के बड़नपुर गांव में झुग्गी में रहने वाले राकेश शर्मा की बेटी शिवांशी (सात) और बेटा शत्रुघ्न (पांच) सफाई के लिए खुले छोड़े गए सेप्टिक टैंक में फिसल कर गिर गये और उसमें डूबने से दोनों की मौत हो गई
AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सेना का खास सेमिनार आयोजित
इंडियन आर्मी ने आज भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सेना के लिए इंजीनियरिंग सपोर्ट किल चेन को स्मार्ट बनाने पर एक खास सेमिनार किया। इसमें सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एकेडेमिया एक साथ आए।
मोहन भागवत के बयान का मंत्री ने किया स्वागत
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कहा, "...पूरा देश, दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है और यदि उनका कथन है कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं उनका स्वागत है... मैं मोहन भागवत के बयान का समर्थन करता हूं।"
गलगोटिया यूनिवर्सिटी को AI इम्पैक्ट समिट में एक्सपो एरिया खाली करने को कहा गया
AI इम्पैक्ट समिट में चीन में बने रोबोडॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद के बाद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट में एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया है। एजेंसी ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है।
स्पीकर ओम बिरला ने संयम और नरमी दिखाई: किरेन रिजिजू
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "स्पीकर का काम कार्यवाही चलाना, सरकारी काम को आगे बढ़ाना और विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका देना है... जिस तरह से वे स्पीकर के चैंबर में घुसे और अपना प्रदर्शन किया, हमारे स्पीकर ओम बिरला ने संयम और नरमी दिखाई। अगर सोमनाथ चटर्जी स्पीकर होते, तो शायद वे सभी को सस्पेंड कर देते..."
मध्य प्रदेश का बजट आज पेश किया जा रहा है
मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, "मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज बजट पेश होगा। निश्चित रूप बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का जो PM मोदी का संकल्प है विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाकर पूरी तरह बजट को हम समर्पित करेंगे..."
AI समिट हमारे लिए बड़ा अवसर है: अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "कल हमारे पास लगभग 250,000 लोग थे, जिनमें ज़्यादातर युवा थे। औसत उम्र 30 साल से कम थी, जो AI एक्सपो और पूरे एग्ज़िबिशन एरिया में आए थे... हम, भारत में, एज में AI, इस्तेमाल के लिए AI, असल दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए AI, एंटरप्राइज़ में प्रोडक्टिविटी सुधारने के लिए AI, और हेल्थकेयर, खेती और क्लाइमेट चेंज जैसी आबादी के लेवल की समस्याओं के लिए AI पर बहुत फ़ोकस कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम यहां भारत में फ़ोकस कर रहे हैं और यह AI समिट वह मौका लेकर आया है।
उप्र के बिजनौर में बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, बुजुर्ग दंपति की मौत
बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र में एक निजी बस की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात बढ़ापुर से नगीना आ रही निजी बस ने तैयबपुर गांव के पास दो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
अरुणाचल और नागालैंड में हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम जारी
इंडियन एयर फ़ोर्स के हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जंगल की आग से लड़ रहे हैं। वालोंग में 1,39,800 लीटर पानी गिराकर आग बुझा दी गई है। नागालैंड में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर झील से पानी लाकर जाप्फू पीक के पास आग बुझा रहे हैं।
बांग्लादेश में शांति स्थापित करना चुनौती
बांग्लादेश में बीएनपी सरकार की शपथ पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, "बांग्लादेश में जो विदेशी एजेंट काम रहे हैं ये सब जानते हैं। अभी जो सरकार आई है वे भी जानते हैं। उनके पास चुनौती है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता बहुत सह चुकी है। उन्हें भी शांति और प्रगति चाहिए इसलिए उन्होंने BNP जो जिताया।"