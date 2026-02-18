आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: दिल्ली में चल रहे AI Impact Summit 2026 में कई देशों के नेता, टेक कंपनियों के प्रमुख और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। इसमें एआई के नियम, रोजगार पर असर, शिक्षा में एआई का उपयोग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात हो रही है।

समिट में प्रदर्शित ‘रोबोटिक डॉग’ को लेकर उठे विवाद के बीच गलगोटिया विश्वविद्यालय को तुरंत अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलगोटिया विश्वविद्यालय के मामले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ पीआर (प्रचार) का तमाशा बन गया है।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि दस राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को द्विवार्षिक चुनाव होंगे। दस राज्यों- महाराष्ट्र (सात सीट), ओडिशा (चार सीट), तेलंगाना (दो सीट), तमिलनाडु (छह सीट), छत्तीसगढ़ (दो सीट), पश्चिम बंगाल (पांच सीट), असम (तीन सीट), हरियाणा (दो सीट), हिमाचल प्रदेश (एक सीट) एवं बिहार (पांच सीट) में दो एवं नौ अप्रैल को सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएंगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा के दौरान कहा कि भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सतर्क रहने के साथ-साथ व्यापक समुद्री वाणिज्य गतिविधियों की स्थिरता में भी योगदान दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका पर सुनवाई 18 मार्च तक स्थगित कर दी जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आई-पैक कार्यालय और उसके निदेशक के परिसर में कोयला चोरी घोटाले के संबंध में ईडी के छापे के दौरान रुकावट डाली।

मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में तीन चीता शावकों का जन्म हुआ है, जिससे भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को यह घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को दिए जाने वाले पांच प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है।

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है और दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। राजस्थान के जयपुर में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।

