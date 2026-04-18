आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: चारधाम की यात्रा कल यानी 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार सबसे पहले खुलते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने का निर्देश भी दिया। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि विमान का अंडरकैरिज पहिया खराब हो गया था। इसके कारण पूरे रनवे को बंद कर दिया गया है। रनवे पर सामान्य परिचालन के लिए अभी कुछ घंटे लगेंगे।
आज की ताजा खबर LIVE: पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे बंद
पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि विमान का अंडरकैरिज पहिया खराब हो गया था। इसके कारण पूरे रनवे को बंद कर दिया गया है। रनवे पर सामान्य परिचालन के लिए अभी कुछ घंटे लगेंगे।
आज की ताजा खबर LIVE: 16 मई 2026 तक रूस से तेल खरीद सकती दुनिया- अमेरिकी वित्त विभाग
अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने रूसी मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाजों पर लादे जाने वाले माल को खरीदने के लिए देशों को प्रतिबंधों से छूट की अवधि 16 मई 2026 तक बढ़ा दी है।
आज की ताजा खबर LIVE: चारधाम यात्रा की तैयारियों पर श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का बयान
चारधाम यात्रा की तैयारियों पर श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा, "चार धाम यात्रा 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनात्री के द्वार खुलने के साथ शुरू होगी, इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के द्वार खुलेंगे। सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अग्रिम दल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं।"
आज की ताजा खबर LIVE: कल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा
चारधाम की यात्रा कल यानी 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार सबसे पहले खुलते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने का निर्देश भी दिया।