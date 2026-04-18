आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: चारधाम की यात्रा कल यानी 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार सबसे पहले खुलते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने का निर्देश भी दिया। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि विमान का अंडरकैरिज पहिया खराब हो गया था। इसके कारण पूरे रनवे को बंद कर दिया गया है। रनवे पर सामान्य परिचालन के लिए अभी कुछ घंटे लगेंगे।

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