आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड समिट के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। पांच महीनों में यह उनकी पहली द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से उपजे व्यापार तनाव, बाजार तक पहुंच में आने वाली बाधाएं और प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता शामिल हैं।

दोनों नेताओं के बीच भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की चिंताओं, अमेरिका से लंबे समय तक एलएनजी की आपूर्ति के समझौतों की संभावना और एआई डेटा गवर्नेंस से जुड़े मतभेदों पर भी चर्चा हो सकती है।

उत्तराखंड बस हादसा: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गूलर बाजार के पास एक पुल से करीब 100 मीटर नीचे खाई में बस गिर गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। इनमें से लगभग 20 घायल यात्रियों को बचा लिया गया है। सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

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