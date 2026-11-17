आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्वाड समिट के दौरान मुलाकात करने वाले हैं। पांच महीनों में यह उनकी पहली द्विपक्षीय बातचीत होगी। इस बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से उपजे व्यापार तनाव, बाजार तक पहुंच में आने वाली बाधाएं और प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता शामिल हैं।
दोनों नेताओं के बीच भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की चिंताओं, अमेरिका से लंबे समय तक एलएनजी की आपूर्ति के समझौतों की संभावना और एआई डेटा गवर्नेंस से जुड़े मतभेदों पर भी चर्चा हो सकती है।
उत्तराखंड बस हादसा: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गूलर बाजार के पास एक पुल से करीब 100 मीटर नीचे खाई में बस गिर गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। इनमें से लगभग 20 घायल यात्रियों को बचा लिया गया है। सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…
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आजम खान अखिलेश यादव की वजह से जेल में - ओपी राजभर
आजम खान पर अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, "आजम खान अखिलेश यादव की वजह से जेल में हैं। जिन गलत कामों के लिए वे अभी जेल में हैं, वे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उनके खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा थे। मौजूदा सरकार के समय ऐसी कोई साजिश नहीं रची गई है। रही बात ED की जांच की, तो क्या ये कमाई BJP के कार्यकाल में हुई थी? असल में, वे तब से जेल में हैं जब से BJP सत्ता में आई है।"
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, "मैं मथुरा आने वाले सभी लोगों को सलाह दूंगा कि वे अपने कार्यक्रम की शुरुआत यमुना में डुबकी लगाकर और उसका पानी पीकर (आचमन करके) करें। यह शुभ होगा।" इतना ही नहीं उन्होंने एक तंज भी कसा। सपा प्रमुख ने कहा, "और अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो वे कहीं से किसी अच्छे डॉक्टर का इंतजाम भी कर लें।"
प्रधानमंत्री मोदी ने मनीला में गुरुद्वारा खालसा दीवान का दौरा किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा खालसा दीवान में पुनर्विकास कार्यों की शुरुआत के अवसर पर आयोजित एक समारोह में हिस्सा लिया।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या बोले मंत्री ओपी राजभर
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर मंत्री ओपी राजभर कहते हैं, "केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। बल्कि, मैं तो अखिलेश जी से कहूंगा कि वे जाएं और उन्हीं के साथ शामिल हो जाएं। उन्हें जाकर उनके साथ जुड़ जाना चाहिए; वरना, राम तो पहले ही जा चुके हैं और अब कृष्ण भी जाने ही वाले हैं।"
नाव आयोग से कई बार संपर्क किया गया- भूपेश बघेल
कांग्रेस नेता भूपेश बघेल कहते हैं, "चुनाव आयोग से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उनके अड़ियल रवैये के कारण कोई प्रगति नहीं हो सकी। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों ने भी आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि अदालती कार्यवाही आगे बढ़ेगी और लोकतंत्र को मजबूत करेगी। ज्ञानेश कुमार ने कई बार अपने स्टैंड बदले हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।"
स्मानिया यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने किया प्रदर्शन
कल रात उस्मानिया यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने खराब खाने का आरोप लगाते हुए, यूनिवर्सिटी के महिला हॉस्टल परिसर के सामने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, "महिला हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने खराब खाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हम मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत की। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि हम कॉलेज के वाइस-चांसलर से मिलेंगे और यह मुद्दा अधिकारियों के सामने रखेंगे। यह विरोध प्रदर्शन रात 8 बजे हुआ था, और अब स्थिति नियंत्रण में है।"
कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं- दानिश अंसारी
यूपी चुनावों के लिए 'इंडिया' गठबंधन की बैठक पर राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी कहते हैं, "कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक-दूसरे पर हमला करने में लगे हैं। भले ही इंडिया गठबंधन एकता के नारे लगाता हो, लेकिन उनके कामों में कहीं भी असल एकजुटता नहीं दिखती। लगातार एक-दूसरे पर आरोप लगाना, निजी टिप्पणियां करना और सीटों के बंटवारे को लेकर तीखी खींचतान साफ दिखाती है कि 'इंडिया' गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कई अन्य विपक्षी दल राजनीतिक हताशा का शिकार हो गए हैं। अलग-अलग राज्यों में मिल रही हार से वे बुरी तरह घबराए और परेशान हैं; उनकी ये तमाम हरकतें और पैंतरेबाज़ी इसी हताशा और बेचैनी को दर्शाती हैं। वे इस बात से परेशान हैं कि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं, और यह चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक ढांचे को और मजबूत कर रही है। वे जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे हैं।"
अर्थशॉट' फाइनलिस्ट्स से मुलाकात करेंगे प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट
प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट 'अर्थशॉट' फाइनलिस्ट्स से मुलाकात करेंगे। वे आज शहर में ई-रिक्शा की सवारी भी करेंगे।
सीएम धामी ने बस हादसे पर जताया दुख
उत्तराखंड बस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया, "ऋषिकेश-बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलार में, रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ क्षेत्र में, और टिहरी जिले के डोगी पट्टी क्षेत्र के बांसकाताल में हुई सड़क दुर्घटनाओं में यात्रियों की मौत की खबर अत्यंत दुखद है। इन हादसों में जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं... मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को उचित इलाज मिले और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाए।"