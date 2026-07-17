महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं, “उद्धव ठाकरे का राम रक्षा पाठ करना पाखंड का उदाहरण है। उद्धव को इस तरह भटकते देख बालासाहेब ठाकरे को बहुत दुख हुआ होगा। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में आमंत्रित होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने इसमें शामिल न होने का विकल्प चुना। उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जबकि हमारे लिए भगवान राम आस्था, मूल्यों और संस्कृति के प्रतीक हैं। जनसमर्थन खोने के बाद, उद्धव ठाकरे अब भगवान राम का आह्वान करके अपना वोट बैंक फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सड़कों पर उतरना जरूरी था, तब वे नहीं उतरे, लेकिन अब जब सबने उनका साथ छोड़ दिया है, तब उन्हें भगवान राम की याद आ रही है। देवेंद्र फड़नवीस को हिंदुत्व पर उपदेश देने की जरूरत नहीं है।”