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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन हरियाणा में नॉर्दर्न रेलवे के तहत 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी।

कहां-कहां पर रुकेगी ट्रेन?

जींद और सोनीपत के बीच अपनी यात्रा के दौरान हाइड्रोजन ट्रेन 12 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें जिंद शहर, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भम्बेवा, ईशापुर खीरी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रभरा, लाठ, मोहना हरियाणा और बड़वासनी शामिल है। यह ट्रेन नंबर 74010/74009 के नाम से चलेगी।

ट्रेन की टाइमिंग क्या है?

ट्रेन संख्या 74010 जिंद-सोनीपत सेवा 07:40 बजे जिंद से प्रस्थान करेगी और 09:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 74009 सोनीपत-जींद सेवा सोनीपत से 10:40 बजे प्रस्थान कर 13:00 बजे जींद पहुंचेगी.

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12:56 (IST) 17 Jul 2026

मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

मद्रास उच्च न्यायालय ने एन प्रभाकरण द्वारा करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका निरर्थक है; इस मामले पर मदुरै बेंच ने सुनवाई की है और नियुक्तियां मामले के फैसले पर निर्भर हैं।

12:52 (IST) 17 Jul 2026

मेरे लिए जिंद आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, "मेरे लिए जिंद आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। यहां बैठकर मैंने कई जाने-पहचाने चेहरे देखे। कई लोग यह दावा करते होंगे कि जिंद आते समय मैं उनके स्कूटर पर पीछे बैठकर सवारी करता था। मैं दशकों पहले संगठनात्मक काम के सिलसिले में पहली बार जिंद आया था। उस समय आपने मुझ पर जो स्नेह और प्यार बरसाया था, उसे मैं कभी नहीं भूल पाया हूं। जिंद का घी और घेवर तो वर्षों से अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन जिंद की जीवनशैली और जीवन के प्रति नजरिया निश्चित रूप से बदल गया है।"

12:49 (IST) 17 Jul 2026

हमने हमेशा सरसंघचालक के प्रति सम्मान रखा है- संजय राउत

संजय राउत ने कहा, "अगर हम नागपुर में अपना हिंदुत्व कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यालय है। इस अर्थ में, नागपुर हिंदुत्व की उप-राजधानी या राजधानी है—वास्तव में हमने हमेशा सरसंघचालक (आरएसएस प्रमुख) के प्रति सम्मान रखा है, चाहे वह बालासाहेब देवरस हों, या उनके बाद या उनसे पहले के हों। भले ही सभी से कुछ मतभेद रहे हों, लेकिन वे हमेशा आदरणीय रहे हैं। इसलिए, चूंकि हम यहां हिंदुत्व से संबंधित एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, तो यह हमारा कर्तव्य और हमारा कर्तव्य है कि हम आदरणीय सरसंघचालक मोहन भगवत को आमंत्रित करें।"

12:36 (IST) 17 Jul 2026

दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे आईपीएस अनुराग कुमार

आईपीएस अनुराग कुमार दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे।

12:28 (IST) 17 Jul 2026

पटरी से उतरने के बाद गेटमैन ने क्रासिंग बैरियर उठा दिया- प्रत्यक्षदर्शी

मुर्शिदाबाद जिले में ट्रेन और वैन की टक्कर में दो स्कूली छात्रों की मौत पर एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है, "आज सुबह एक भयानक हादसा हुआ। इस दुर्घटना में स्कूली बच्चे शहीद हो गए। यह घटना रेलवे क्रॉसिंग पर हुई, जहां दो ट्रेनें एक साथ क्रॉस कर रही थीं। पटरी से उतरने के बाद गेटमैन ने क्रॉसिंग बैरियर उठा दिया। ठीक उसी समय, बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल वैन रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। महज दो से तीन सेकंड के भीतर, दूसरी तरफ से आ रही एक लोकल ट्रेन स्कूल वैन से टकरा गई, जिससे यह भयावह हादसा हुआ। यह घटना सुबह करीब 8:40 या 8:45 बजे हुई।"

12:18 (IST) 17 Jul 2026

पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का किया अनावरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय और 24.27 किलोमीटर लंबी हांसी-बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और अन्य परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।

12:07 (IST) 17 Jul 2026

उपलक्ष्य गोयल के परिवार ने मनाया जश्न

उपलक्ष्य गोयल ने NEET-UG 2026 परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक 3 (AIR 3) हासिल करने के बाद जश्न मनाया। उन्होंने 720 में से 711 अंक प्राप्त किए।

11:50 (IST) 17 Jul 2026

सामिक भट्टाचार्य की बातों का कोई महत्व नहीं- सौगता रॉय

136 साल पुरानी कोलकाता हवाई अड्डे की मस्जिद में प्रवेश निलंबित होने पर टीएमसी सांसद सौगता रॉय ने कहा, "मैं इस मामले में उनका पूरा समर्थन करता हूं। लोग विरोध कर सकते हैं, और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। 136 वर्षों से जिस स्थान पर नमाज अदा की जाती रही है, वहां अचानक नमाज रोकना सही नहीं है। लोग विरोध करेंगे ही। आखिर यह एक लोकतांत्रिक देश है... सामिक भट्टाचार्य की बातों का कोई महत्व नहीं है। उनका हवाई अड्डे के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने एक बार वहां चुनाव लड़ा था और हार गए थे, इसलिए मैं उनके विचारों को कोई महत्व नहीं देता।"

11:37 (IST) 17 Jul 2026

देवेंद्र फड़नवीस को हिंदुत्व पर उपदेश देने की जरूरत नहीं- बावनकुले

महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले कहते हैं, “उद्धव ठाकरे का राम रक्षा पाठ करना पाखंड का उदाहरण है। उद्धव को इस तरह भटकते देख बालासाहेब ठाकरे को बहुत दुख हुआ होगा। अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह में आमंत्रित होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने इसमें शामिल न होने का विकल्प चुना। उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, जबकि हमारे लिए भगवान राम आस्था, मूल्यों और संस्कृति के प्रतीक हैं। जनसमर्थन खोने के बाद, उद्धव ठाकरे अब भगवान राम का आह्वान करके अपना वोट बैंक फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सड़कों पर उतरना जरूरी था, तब वे नहीं उतरे, लेकिन अब जब सबने उनका साथ छोड़ दिया है, तब उन्हें भगवान राम की याद आ रही है। देवेंद्र फड़नवीस को हिंदुत्व पर उपदेश देने की जरूरत नहीं है।”

11:27 (IST) 17 Jul 2026

पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन उत्तरी रेलवे के अंतर्गत हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जिंद-सोनीपत मार्ग पर चलेगी। 

11:22 (IST) 17 Jul 2026

महिला आरक्षण पर हमारा रुख स्पष्ट है- प्रमोद तिवारी

मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "हमने उनसे परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। पहले भी इसी तरह का पत्र भेजा गया था और अब फिर से भेजा गया है। महिला आरक्षण पर हमारा रुख स्पष्ट है। अगर परिसीमन महिला आरक्षण के नाम पर लाया जाता है, तो हम इसका विरोध करेंगे।"

11:17 (IST) 17 Jul 2026

शरजील इमाम की याचिका पर कोर्ट ने पुलिस को अपना रुख साफ करने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर शहर की पुलिस से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। शरजील इमाम ने आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत फरवरी 2020 के दंगों के पीछे की "बड़ी साजिश" से संबंधित मामले में जमानत मांगी है।

10:59 (IST) 17 Jul 2026

दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने अनुराग कुमार

आईपीएस अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने आईपीएस सतीश गोलचा का स्थान लिया है।

10:46 (IST) 17 Jul 2026

एकलव्य स्टेडियम में महिलाओं ने गाया गीत

एकलव्य स्टेडियम के सामने स्थित हुडा ग्राउंड में आयोजित जनसभा में महिलाएं गीत गाते और नृत्य करते हुए जश्न मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे और जिंद से सोनीपत तक चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन का उद्घाटन करेंगे।

10:20 (IST) 17 Jul 2026

ऐसी सरकार के सामने विरोध के तरीके बदलने होंगे- पवन खेड़ा

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि हम सभी सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हम एक बेहद असंवेदनशील सरकार का सामना कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को समझने में विफल है। ऐसी सरकार के सामने विरोध के तरीके बदलने ही होंगे। इस सरकार के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

10:01 (IST) 17 Jul 2026

पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की, जो जंतर-मंतर पर लगातार 20वें दिन भूख हड़ताल पर हैं।

09:55 (IST) 17 Jul 2026

पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए नीतीश कुमार

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए।

09:47 (IST) 17 Jul 2026

लुधियाना के आर्यन गुप्ता ने रीनीट में पहला स्थान हासिल किया

लुधियाना के आर्यन गुप्ता ने re-NEET 2026 परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, अपने माता-पिता के साथ जश्न मनाया। उन्होंने कहा, "मैंने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए हैं। मैंने खूब पढ़ाई की। अपनी मेहनत का फल पाकर मैं बहुत खुश हूं। मेरे माता-पिता दोनों डॉक्टर हैं, और मेरे बड़े भाई ने AIR 54 प्राप्त करने के बाद MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने शिक्षकों की शिक्षाओं का पालन करता था। मैं AIIMS दिल्ली में दाखिला लूंगा, और उम्मीद है कि मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट बनूंगा।"

09:33 (IST) 17 Jul 2026

मैं भूत बन कर वापस आऊंगा- सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 July तक ज़िंदा रहूंगा ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूँ। और अगर 20 July को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बन कर वापस आऊंगा!”

09:26 (IST) 17 Jul 2026

पुरी मेडिकल कॉलेज में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई- बीजेडी नेता

रथ यात्रा की घटना पर बीजेडी नेता संजय दास बर्मा ने कहा, "नवीन पटनायक ने मुझे श्रद्धालुओं की देखभाल की निगरानी के लिए भेजा था। पुरी मेडिकल कॉलेज में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, लगभग 121 ट्रॉमा के मामले सामने आए हैं और रथ यात्रा के दौरान लगभग 250-300 श्रद्धालु घायल हुए हैं। आगे के इलाज की आवश्यकता वाले सभी ट्रॉमा रोगियों को भुवनेश्वर ले जाया जाना चाहिए और सरकार को भर्ती किए गए सभी लोगों के लिए पूर्ण चिकित्सा देखभाल और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए..."

09:25 (IST) 17 Jul 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: बदरवाह के इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली

जम्मू-कश्मीर पुलिस का कहना है, "कल रात, जय वैली, बदरवाह के इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखने पर पुलिस टीम ने उन लोगों को रोका। इसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई, जिसमें हथियार छीनने का प्रयास किया गया। एक गोली चली जिससे हमलावर घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान बदरवाह निवासी आरिफ के रूप में हुई है। एक पुलिसकर्मी को भी सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना स्थल उसके घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इसमें आतंकी गतिविधि का कोई संकेत नहीं है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मृतक मवेशी तस्करी में शामिल था।"

09:23 (IST) 17 Jul 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: जींद में एकलव्य स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी

सुबह 11:30 बजे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में एकलव्य स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।