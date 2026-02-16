Go to Live Updates

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत दौरे पर हैं। मेक्रों सोमवार देर शाम पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, “उनकी इस बार की भारत यात्रा के दो पहलू हैं। भारत और फ्रांस के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, छात्र , संस्कृति, रक्षा, सुरक्षा, हरित विकास और कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। दोनों नेताओं की आज दोपहर की मुलाकात में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद हम इनोवेशन के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग का जश्न मनाएंगे। इस खूबसूरत साझेदारी का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से, गेटवे ऑफ इंडिया पर आपके लिए एक शानदार कार्यक्रम इंतजार कर रहा है।”

दूसरी ओर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ लिंक वाले मामले को सबूत के साथ भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार इस मामले पर फैसला लेगी और जांच होगी। जम्मू कश्मीर में तीन कैदी जेल से फरार हो गए हैं। तीनों को जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था। इसी दौरान आरोपियों ने शाम 5 बजे के करीब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। फरार हुए तीनों कैदियों में से दो पाकिस्तानी नागरिक हैं जबकि एक लोकल है।

17:44 (IST) 17 Feb 2026

पीएम मोदी ने भारत-फ्रांस रिश्तों को बताया सबसे महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज हम महत्वपूर्ण खनिजों, जैव प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए भारत-फ्रांस केंद्र, डिजिटल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत-फ्रांस केंद्र और विमानन कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय गठबंधन केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं। ये मात्र संस्थान नहीं हैं, बल्कि भविष्य निर्माण के मंच हैं। मित्रों, विश्व अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत-फ्रांस साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए एक मजबूत शक्ति है। हम फ्रांस की विशेषज्ञता और भारत की विशाल क्षमता का संयोजन कर रहे हैं। हम विश्वसनीय प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे और संयुक्त विकास परियोजनाओं के माध्यम से मानव विकास सुनिश्चित करेंगे और बहुपक्षवाद, संवाद और कूटनीति के माध्यम से स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों को निरंतर मजबूत करते रहेंगे।"

17:43 (IST) 17 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के शुभारंभ के साथ, हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को जन साझेदारी में बदल रहे हैं। क्योंकि नवाचार अकेले नहीं, बल्कि सहयोग से होता है। इसलिए, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के दौरान हमारा लक्ष्य जन-जन संबंधों को मजबूत करना है। चाहे वह रक्षा हो, स्वच्छ ऊर्जा हो, अंतरिक्ष हो या उभरती प्रौद्योगिकियां हों, हम हर क्षेत्र में अपने उद्योगों और नवोन्मेषकों को जोड़ेंगे। हम स्टार्टअप और लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। हम अपने छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच आदान-प्रदान को सुगम बनाएंगे और संयुक्त नवाचार के लिए नए केंद्र भी स्थापित करेंगे।"

17:22 (IST) 17 Feb 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: पीएम मोदी ने किया मैक्रों का स्वागत

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर हैं और आज मुंबई में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने गले लगाकर दोस्त मैक्रों का स्वागत किया।

15:00 (IST) 17 Feb 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: भारत दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मेक्रों भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, "उनकी इस बार की भारत यात्रा के दो पहलू हैं। पहला वे आज दोपहर मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे और उसके बाद वे एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होंगे।

14:05 (IST) 17 Feb 2026

डीपफेक पर सख्त नियमन की जरूरत- अश्विनी वैष्णव

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "मुझे लगता है कि डीपफेक पर सख्त नियमन की जरूरत है। यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें अपने समाज को इस नुकसान से बचाना होगा। हमने इस संबंध में उद्योग जगत के साथ बातचीत शुरू कर दी है।"

13:34 (IST) 17 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा दावा

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "जब 2014 में 58 विधायकों ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा समर्थन किया था, तब सोनिया गांधी ने मुझसे शपथ ग्रहण की तारीख तय करने को कहा था। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के कारण मैं असम का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे असम और सनातन धर्म दोनों की सेवा करने का अवसर मिला, जो कांग्रेस में रहते हुए संभव नहीं होता।"

11:09 (IST) 17 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: ब्लैक बॉक्स जल गया- संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, "रोहित पवार उसी परिवार के सदस्य हैं, उन्हें तकनीकी मामलों की समझ है। अजित पवार की दुर्घटना के बारे में सामने आ रहे रहस्यमय तथ्य बेहद गंभीर हैं। ब्लैक बॉक्स जल गया है। 20 साल बाद भी ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया है। यह कैसे संभव हो सकता है? अगर रोहित पवार ने यह मुद्दा उठाया है, तो यह एक गंभीर मामला है, और अगर पवार परिवार इसकी जांच करना चाहता है, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। इस मामले में सरकार की मंशा सही नहीं है।"

10:46 (IST) 17 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु विधानसभा में अंतरिम बजट पेश

तमिलनाडु विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने कहा, "महिला ओधुवारों (मंदिर पुजारियों) की नियुक्ति सरकार की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत में 41% महिला श्रमिक तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु भर में 19 स्थानों पर 'थोझी' छात्रावासों का निर्माण किया गया है। स्थानीय निकायों में 3,632 दिव्यांगजनों की नियुक्ति की गई है। दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकारी रोजगार में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण दिया गया है। अंतरिम बजट में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 5,463 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अंतरिम बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 48,534 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।"

09:11 (IST) 17 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: भारत-विस्तार परियोजना का उद्घाटन करेंगे शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जयपुर दौरे पर हैं। शिवराज चौहान आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में भारत-विस्तार परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

08:31 (IST) 17 Feb 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: मुंबई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के स्वागत में पोस्टर

पूरे मुंबई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के स्वागत में पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रॉन 16 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर हैं और मुंबई एवं दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रॉन आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए दिल्ली जाएंगे।

08:30 (IST) 17 Feb 2026
Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: गौरव गोगोई मामले पर मुख्यमंत्री हिमंता का बयान

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ लिंक वाले मामले को सबूत के साथ भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार इस मामले पर फैसला लेगी और जांच होगी।

21:06 (IST) 16 Feb 2026

वाईएसआरसीपी ने TDP पर साधा निशाना

वाईएसआरसीपी के पूर्व विधायक टीजेआर सुधाकर बाबू ने कहा, "वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अभी भी इस बात का जवाब मांग रही है कि बिल गेट्स आंध्र प्रदेश क्यों आए और इस यात्रा से जनता को क्या लाभ होने वाला है। आपने प्रचार पाने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए बिल गेट्स को आंध्र प्रदेश बुलाया। मेरी मांग है कि आप किसी भी कल्याणकारी छात्रावास में जाकर वह खाना खाएं। वही खाना बिल गेट्स को भी दें। मेरी मांग है कि हमारे शिक्षा मंत्री नारा लोकेश भी अपने बेटे को कल्याणकारी छात्रावास में ले जाकर वह खाना खिलाएं। उपमुख्यमंत्री के बेटे को भी वह खाना खाना चाहिए।"

21:03 (IST) 16 Feb 2026

तीन कैदी फरार

जम्मू के आरएस पुरा स्थित ऑब्जर्वेशन होम के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां से तीन कैदियों, कराजीत सिंह (जो डबलहर आरएस पुरा का निवासी है) और मोहम्मद सुना-उल्लाह और अहसान अनवर (दोनों पाकिस्तानी नागरिक) ने ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और ऑब्जर्वेशन होम से फरार हो गए।

17:54 (IST) 16 Feb 2026

भारत सरकार ने देश के किसानों के साथ घोर विश्वासघात किया- आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया

गुजरात आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया ने कहा, "भारत सरकार ने देश के किसानों के साथ घोर विश्वासघात किया है। अमेरिका के दबाव में आकर भारत सरकार द्वारा एकतरफा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना सरासर अन्याय है। भारत ने अमेरिका के पक्ष में सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अगर इस व्यापार समझौते के कारण अमेरिका से सस्ता कपास, सोयाबीन, दूध और अन्य सभी वस्तुएं बिना किसी कर के भारत में प्रवेश करती हैं, तो गुजरात के किसानों को भारी नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी इस व्यापार समझौते का विरोध करती है।"

16:37 (IST) 16 Feb 2026

रक्षा मंत्री ने की डीआरडीओ की तारीफ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "डीआरडीओ के नेतृत्व में आप सभी जिस समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह प्रयास देश की रणनीतिक शक्ति को और मजबूत करेगा। डीआरडीओ लगातार नए परीक्षण कर रहा है। इससे आपको तो खुशी मिलती ही है, साथ ही हमें भी खुशी मिलती है।"

15:48 (IST) 16 Feb 2026

हमें ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जो पीढ़ियों को गलत दिशा में ले जाए- मुख्यमंत्री योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। संवैधानिक प्रमुख के प्रति हमारे मुख्य विपक्ष का आचरण लोकतंत्र को कमजोर करता है। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना और संवैधानिक प्रमुखों के प्रति आदर और सम्मान की भावना बनाए रखना हमारा दायित्व है। हमें ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जो देश की आने वाली पीढ़ियों को गलत दिशा में ले जाए। जब विपक्ष का ऐसा रवैया हो, तो उनसे ऐसे आचरण की अपेक्षा करने का कोई लाभ नहीं है।"

15:13 (IST) 16 Feb 2026

राजपाल यादव की सजा पर अंतरिम रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने राहत पर विचार करते हुए कहा कि अभियुक्त के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। न्यायालय ने सजा पर रोक इस शर्त पर लगाई कि यादव 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करें। वह 18 मार्च तक हिरासत से बाहर रहेंगे, जब न्यायालय इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा।

15:08 (IST) 16 Feb 2026

हर्षवर्धन सपकाल पर बीजेपी ने बोला हमला

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान पर की गई टिप्पणी पर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा, "यह बेहद निंदनीय और दंडनीय अपराध है। ऐसे लोगों को टीपू सुल्तान की जन्मभूमि ढूंढकर तुर्किस्तान या पाकिस्तान चले जाना चाहिए।"

14:54 (IST) 16 Feb 2026

मैं भूपेन बोराह को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए धन्यवाद देता हूं- कांग्रेस प्रभारी

असम के कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, "मैं भूपेन बोराह को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए धन्यवाद देता हूं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेन बोराह कांग्रेस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा था। कभी-कभी कांग्रेस परिवार में मतभेद हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी समेत पार्टी नेतृत्व ने उनसे लंबी बातचीत की। हमने बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझा लिया है। वे पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस में थे।"

14:27 (IST) 16 Feb 2026

राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।

13:58 (IST) 16 Feb 2026

प्रियंक खरगे और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग

RSS पर टिप्पणी को लेकर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे और भाजपा के नेताओं के बीच सोमवार को तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

खरगे ने आरएसएस पर धनशोधन में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए इसकी आय के स्रोत पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था, ''आरएसएस का 2,500 से अधिक संगठनों का नेटवर्क है… ये लोग उनसे पैसे लेते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये लोग धनशोधन में शामिल हैं।''

पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मंत्री प्रियंक खरगे, पहले यह सुनिश्चित करें कि कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण रद्द न हो, जिसकी अध्यक्षता आपके पिता कर रहे हैं और जो राजनीतिक मानचित्र से अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। उसके बाद ही अन्य के पंजीकरण की चिंता करें।''

13:41 (IST) 16 Feb 2026

अखिलेश यादव महोदय को दुर्भावनापूर्ण प्रचार में शामिल नहीं होना चाहिए- केशव प्रसाद मौर्य

चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को निलंबित किए जाने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है; उन्हें जो भी कार्रवाई आवश्यक लगे, वह करनी चाहिए।" समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव महोदय को दुर्भावनापूर्ण प्रचार में शामिल नहीं होना चाहिए। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा।"

13:39 (IST) 16 Feb 2026

बीजेपी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं- मनोज झा

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "वह सरकार जो रोजगार नहीं दे सकती, आय असमानता पर बात नहीं कर सकती और लोगों को इतिहास के खिलाफ खड़ा कर रही है। उन्होंने जन गण मन और वंदे मातरम को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। क्या आपने कभी सोचा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाएगा? नेहरू-पटेल का मामला पुराना हो चुका है; इसमें कोई मजा नहीं है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वे इतिहास में घुसकर ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिनका हमसे कोई लेना-देना नहीं है।"

13:37 (IST) 16 Feb 2026

एमएनआरेगा बचाओ महासंग्राम' होगा- भूपेश बघेल

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, "मैं आज पंजाब के लिए रवाना हो रहा हूं। चंडीगढ़ में राज्य कांग्रेस कमेटी की बैठक है, जिसके बाद कल मानसा और बठिंडा में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ 'एमएनआरेगा बचाओ महासंग्राम' होगा। हम अमेरिका द्वारा लगाए गए 18% टैरिफ के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ उठाए गए विनाशकारी कदमों के खिलाफ लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं।"

13:32 (IST) 16 Feb 2026

मुझे पवन खेड़ा के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं- मणिशंकर अय्यर

मणि शंकर अय्यर ने कहा, "ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा जिसके नेता आपस में ही लड़ रहे हों? क्या आपको लगता है कि केरल के लोगों को कांग्रेस नेतृत्व में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है? कम से कम पिनाराई की सरकार में तो अनुशासन है। वहां कोई मणि शंकर अय्यर नहीं है। मैं मणि शंकर अय्यर इसलिए हूं क्योंकि नेहरू गांधी के विद्रोही थे, सुभाष बोस गांधी के विद्रोही थे। फिर भी गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। अगर सुभाष बोस 17 अगस्त 1945 के विमान हादसे में बच जाते, तो मुझे पूरा यकीन है कि वे भारत के राष्ट्रपति होते। तो, इस तरह उन्होंने असहमति से निपटा। मौजूदा कांग्रेस इससे कैसे निपटती है? उन्होंने पवन खेड़ा जैसे व्यक्ति को आधिकारिक प्रवक्ता बना दिया है। मुझे पवन खेड़ा के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है और मैं उनसे पूरी तरह नफरत करता हूं।"

13:27 (IST) 16 Feb 2026

प्रियांक खड़गे का सवाल जायज- अखिलेश प्रसाद सिंह

आरएसएस के संबंध में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खर्गे के बयान पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "उनका सवाल जायज है क्योंकि आरएसएस लंबे समय से रजिस्टर्ड नहीं है। पैसे के मुद्दे पर, यह सच है कि जब चुनावी बांड लागू किए गए थे, तब कुछ प्रकार की धोखाधड़ी हुई थी। इसने एक विशेष पार्टी को इस तरह से विकसित किया कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल खत्म हो गया।"

13:23 (IST) 16 Feb 2026

केसी वेणुगोपाल को मणिशंकर अय्यर ने बताया उपद्रवी

मणि शंकर अय्यर कहते हैं, "क्या आप उस पार्टी की हालत की कल्पना कर सकते हैं जो केसी वेणुगोपाल जैसे उपद्रवी को सरदार पटेल और राहुल गांधी के बराबर दर्जा देती है? बस यही मेरा जवाब है।"

13:20 (IST) 16 Feb 2026

इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने के लिए सबसे एकजुट व्यक्ति एमके स्टालिन- मणिशंकर अय्यर

मणि शंकर अय्यर ने कहा, "अगर इंडिया ब्लॉक को एकजुट करना है, तो मुझे लगता है कि इसे एकजुट करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति एमके स्टालिन हैं। जब जवाहरलाल नेहरू के बाद कामराज को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा था - "न अंग्रेजी, न हिंदी। कैसे?" तो, एमके स्टालिन भी उसी स्थिति में हैं। राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपना सारा समय इंडिया ब्लॉक को एकजुट करने में लगाए।"

13:18 (IST) 16 Feb 2026

दिल्ली के शाहजादा बाग इलाके में लगी आग

दिल्ली के शाहजादा बाग इलाके में एक प्लास्टिक बैग फैक्ट्री में आग लग गई।

13:15 (IST) 16 Feb 2026

मैं राहुल गांधीवादी नहीं हूं- मणिशंकर अय्यर

मणि शंकर अय्यर ने कहा, "डॉ. अंबेडकर की जीवनी 'ए पार्ट अपार्ट' है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं। राहुल गांधी यह भूल गए हैं कि मैं पार्टी का सदस्य हूं। इसलिए, मैं गांधीवादी हूं, नेहरूवादी हूं, राजीव गांधीवादी हूं, लेकिन राहुल गांधीवादी नहीं हूं।"