आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत दौरे पर हैं। मेक्रों सोमवार देर शाम पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, “उनकी इस बार की भारत यात्रा के दो पहलू हैं। भारत और फ्रांस के बीच डिजिटल प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, छात्र , संस्कृति, रक्षा, सुरक्षा, हरित विकास और कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। दोनों नेताओं की आज दोपहर की मुलाकात में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद हम इनोवेशन के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग का जश्न मनाएंगे। इस खूबसूरत साझेदारी का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से, गेटवे ऑफ इंडिया पर आपके लिए एक शानदार कार्यक्रम इंतजार कर रहा है।”

दूसरी ओर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ लिंक वाले मामले को सबूत के साथ भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार इस मामले पर फैसला लेगी और जांच होगी। जम्मू कश्मीर में तीन कैदी जेल से फरार हो गए हैं। तीनों को जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था। इसी दौरान आरोपियों ने शाम 5 बजे के करीब ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। फरार हुए तीनों कैदियों में से दो पाकिस्तानी नागरिक हैं जबकि एक लोकल है।

Live Updates

