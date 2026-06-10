आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड का जश्न मना रही है। बीजेपी नेता मंदिरों में जाकर पीएम मोदी के प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि वह भारत के लिए बोझ बन गए हैं और लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक शानदार कैबिनेट का नेतृत्व किया – ऐसी कैबिनेट जैसी दुनिया में शायद ही कभी देखी गई हो। प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक रिकॉर्ड बनाया है और यह पूरे एनडीए के लिए गर्व की बात है।
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आज मैं एक स्वतंत्र महिला हूं- सुष्मिता देव
सुष्मिता देव ने टीएमसी छोड़ दी और कहा, "आज मैं एक स्वतंत्र महिला हूं। मैं हिमंता दा (असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा) को लंबे समय से जानती हूं। मैंने उनसे शिष्टाचार भेंट की थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। साथ ही मैं बंगाल की राजनीति में सीधे तौर पर शामिल नहीं हूं, क्योंकि मैं असम से हूं।"
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, "यह उपलब्धि केवल सार्वजनिक पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का मामला नहीं है; यह भारत की जनता द्वारा लगातार चुनावों में आपके नेतृत्व पर जताए गए विश्वास की पुष्टि है।"
राज्यसभा सदस्य पद से सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा
टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव ने दिल्ली में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की।
राहुल गांधी से मिले अभिषेक बनर्जी
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली के जनपथ स्थित 10 नंबर की सड़क पर लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। कल टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद से चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच, कई वरिष्ठ नेताओं सहित पार्टी के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को उठाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, दीपा दासमुंसी, विवेक तन्खा, मीनाक्षी नटराजन, मोहम्मद अली खान और उमर होदा सहित यह प्रतिनिधिमंडल दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेगा।
अमित शाह ने क्या कहा?
गृह मंत्री अमित शाह ने X पर लिखा, " देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। मदी जी के यह 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे हैं। नई संसद का निर्माण हुआ, तीन नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति और मातृभाषाओं में मेडिकल व इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बना। इन 12 वर्षों में एक तरफ देश की सीमाएँ सुरक्षित हुईं, कश्मीर से 370 समाप्त हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद का अंत हुआ और आतंकवाद पर नकेल कस हर आतंकी घटना का मुँहतोड़ जवाब दिया, वहीं देश की सामूहिक शक्ति ने हीनता के भाव से बाहर निकलकर अपनी विरासत, संस्कृति और सामर्थ्य पर गर्व करना सीखा। देशवासियों को सुरक्षित बनाना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान व गौरव को लौटाना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज नया भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्व के हर मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और दुनिया एक सक्षम, सशक्त तथा नए भारत के उदय की साक्षी बन रही है।"
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद संबित पात्रा ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सांसद संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले नेता के रूप में 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। संबित पात्रा ने कहा, "यह बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। आज़ादी के बाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए नेता बन गए हैं, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया। सुबह से ही जगन्नाथ मंदिर में जो अनुष्ठान किए गए, वे न केवल मोदी जी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए थे, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि और उनके नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र के विज़न के लिए भी थे।"
यह पूरे एनडीए के लिए गर्व की बात- बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी
प्रधानमंत्री मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक रिकॉर्ड बनाया है और यह पूरे एनडीए के लिए गर्व की बात है।
कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया हमला
कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि वह भारत के लिए बोझ बन गए हैं और लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक शानदार कैबिनेट का नेतृत्व किया – ऐसी कैबिनेट जैसी दुनिया में शायद ही कभी देखी गई हो।
पीएम मोदी ने बनाया रिकॉर्ड
बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड का जश्न मना रही है। बीजेपी नेता मंदिरों में जाकर पीएम मोदी के प्रार्थना कर रहे हैं।