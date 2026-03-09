Go to Live Updates

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ‘सबका साथ, सबका विकास: जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति’ विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस विषय के तहत स्वास्थ्य और आयुष, पर्यटन और आतिथ्य सत्कार जैसे क्षेत्रों में कई सेशन आयोजित किए जाएंगे। चर्चाओं में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) का विकास, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध पर्यटन सर्किट जैसी पहलों को शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पर्यटन के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने देशभर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों से अपील की है कि वे छात्रों और शिक्षकों को इस वेबिनार से जोड़ें। छात्र और शिक्षक इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख सकेंगे। यह वेबिनार वेबएक्स, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा।

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव: विपक्षी दलों के 118 सांसदों की तरफ से साइन किए गए ओम बिरला के खिलाफ एक प्रस्ताव में उन पर सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। इस प्रस्ताव के बाद बिरला ने लोकसभा की अध्यक्षता से खुद को अलग कर लिया है और उम्मीद है कि मामले का फैसला होने के बाद ही वे कुर्सी पर लौटेंगे। राजनीतिक गहमागहमी के बावजूद सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है। इसकी वजह से प्रस्ताव के सफल होने की संभावना भी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से बिरला का समर्थन करते हुए कहा है कि अध्यक्ष ने संविधान और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखा है।

जयशंकर पश्चिम एशिया युद्ध पर संसद को जानकारी देंगे: विदेश मंत्री एस. जयशंकर 28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते संकट पर संसद को जानकारी देंगे। सरकार खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि युद्ध को आज दसवां दिन है। हाल के दिनों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैथम बिन तारिक, तमीम बिन हमद अल थानी और मोहम्मद बिन सलमान सहित क्षेत्रीय नेताओं से बात की है और बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण पर जोर दिया है।

Live Updates

देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिये जनसत्ता डॉट कॉम के साथ...

09:10 (IST) 9 Mar 2026

ओम बिरला सबको मौका देते हैं- दिलीप घोष

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, "हर सांसद, चाहे उनका विरोधी कोई भी हो, संसद में खड़े होकर अध्यक्ष ओम बिरला की प्रशंसा करते हैं। मैंने भी उन्हें पांच साल तक देखा है और उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया। वे सबको मौका देते हैं। लेकिन ये पार्टियां इतनी कंगाल हो चुकी हैं कि हर चुनाव में पिछड़ रही हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए उन्होंने संसद को राजनीति का अड्डा बना दिया है और जिस तरह से ये लोग ओम बिरला जैसे सफल अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।"

09:08 (IST) 9 Mar 2026

ज्ञानेश कुमार ने कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना की

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। देवी काली सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। जय भारत, जय हिंद।"

09:07 (IST) 9 Mar 2026

दिल्ली रवाना हुए अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के सांसद और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा।

09:01 (IST) 9 Mar 2026

बीजेपी ने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का कई बार उल्लंघन किया- विजय वडेट्टीवार

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा, "सदन में विपक्ष के नेता को सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है, लोकसभा में एकतरफा शासन चल रहा था। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं।" राष्ट्रपति मुर्मू के स्वागत के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल में हुई चूक पर विवाद के बारे में उन्होंने कहा, "भाजपा ने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का कई बार उल्लंघन किया है। ममता बनर्जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है।"

09:00 (IST) 9 Mar 2026

विदेश मंत्री पश्चिम एशिया की स्थिति पर देंगे बयान

कई मंत्री सदन में आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। इनमें वित्त मंत्रालय से पंकज चौधरी, गृह मंत्रालय से नित्यानंद राय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सुरेश गोपी, युवा मामले और खेल मंत्रालय से रक्षा निखिल खडसे, शिक्षा मंत्रालय से सुकांता मजूमदार और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से हर्ष मल्होत्रा ​​शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति पर एक बयान देंगे।