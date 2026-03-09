आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ‘सबका साथ, सबका विकास: जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति’ विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस विषय के तहत स्वास्थ्य और आयुष, पर्यटन और आतिथ्य सत्कार जैसे क्षेत्रों में कई सेशन आयोजित किए जाएंगे। चर्चाओं में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) का विकास, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बौद्ध पर्यटन सर्किट जैसी पहलों को शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पर्यटन के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने देशभर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों से अपील की है कि वे छात्रों और शिक्षकों को इस वेबिनार से जोड़ें। छात्र और शिक्षक इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख सकेंगे। यह वेबिनार वेबएक्स, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा।

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव: विपक्षी दलों के 118 सांसदों की तरफ से साइन किए गए ओम बिरला के खिलाफ एक प्रस्ताव में उन पर सदन की कार्यवाही के दौरान स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। इस प्रस्ताव के बाद बिरला ने लोकसभा की अध्यक्षता से खुद को अलग कर लिया है और उम्मीद है कि मामले का फैसला होने के बाद ही वे कुर्सी पर लौटेंगे। राजनीतिक गहमागहमी के बावजूद सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है। इसकी वजह से प्रस्ताव के सफल होने की संभावना भी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से बिरला का समर्थन करते हुए कहा है कि अध्यक्ष ने संविधान और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों को कायम रखा है।

जयशंकर पश्चिम एशिया युद्ध पर संसद को जानकारी देंगे: विदेश मंत्री एस. जयशंकर 28 फरवरी से शुरू हुए पश्चिम एशिया में तेजी से बढ़ते संकट पर संसद को जानकारी देंगे। सरकार खाड़ी देशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर कड़ी नजर रख रही है, क्योंकि युद्ध को आज दसवां दिन है। हाल के दिनों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैथम बिन तारिक, तमीम बिन हमद अल थानी और मोहम्मद बिन सलमान सहित क्षेत्रीय नेताओं से बात की है और बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण पर जोर दिया है।

