आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में 23 दल हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं तो इस बैठक में हिस्सा लेने का सवाल ही नहीं उठाता। 2 साल बाद ये बैठक हो रही है और विपक्षी एकता के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में इस बैठक का आयोजन किया गया है। सूत्रों के अनुसार टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बैठक के लिए जोर डाला, इसके बाद इसे आयोजित किया गया है।
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बांग्लादेशी मछुआरों को भारतीय तटरक्षक बल ने भेजा वापस
भारतीय तटरक्षक बल ने 7 जून 2026 को 91 बांग्लादेशी मछुआरों और चार मछली पकड़ने वाली नौकाओं को स्वदेश वापस भेजा। आईसीजीएस वरद ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर इन्हें बांग्लादेश तटरक्षक बल को सौंप दिया।
सीपीआई महासचिव डी राजा ने उठाए सवाल
इंडिया गठबंधन की बैठक पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, "कहा जा रहा है कि डीएमके के अलावा 23 पार्टियां इसमें भाग लेंगी। हालांकि, हमें यह पता लगाना होगा कि वास्तव में कौन सी पार्टियां और नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इसलिए हमें उनके कार्यालय से जानकारी मिली है, लेकिन हमें किसी विशिष्ट एजेंडा या मुद्दों के बारे में सूचित नहीं किया गया है। हमें वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा। जहां तक वामपंथ की बात है, हमारे अपने मुद्दे हैं और हम उन्हें उठाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, केरल चुनावों के दौरान कांग्रेस नेताओं ने न केवल जिला या राज्य स्तर के आम नेताओं ने, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी वामपंथ की निष्ठा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि वामपंथ अब वामपंथ नहीं रहा, बल्कि वामपंथ और भाजपा का गठबंधन बन गया है। ऐसे बयान अस्वीकार्य हैं। आपसी सम्मान और आपसी विश्वास होना चाहिए। आपसी विश्वास और सम्मान के बिना हम एकजुट आंदोलन कैसे खड़ा कर सकते हैं? यह एक ऐसी बात है जिसे हमें समझना होगा। सभी पार्टियों को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।"
जिस गठबंधन को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं- भाजपा सांसद राहुल सिन्हा
दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक पर भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, "वे चाहे कितने भी गठबंधन बना लें या कितनी भी बैठकें कर लें, देश की जनता ने इस तरह के बेमेल गठबंधन कई बार देखे हैं और उन्हें नकार दिया है। इसलिए, ऐसा कोई भी गठबंधन सफल नहीं होगा। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, डीएमके हो या कोई और पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। जनता उनके साथ नहीं है। जिस गठबंधन को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है।"
हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं- आम आदमी पार्टी
आज होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, "हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के बैठक में भाग लेने का सवाल ही नहीं उठता।"
सभी राजनीतिक दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं- कांग्रेस
इंडिया ब्लॉक की बैठक पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "यह मेरी निजी राय का सवाल नहीं है। सरकार के कामकाज को देखिए, महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रश्न पत्र लगातार लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं पर असर पड़ रहा है। आपने NEET परीक्षा की स्थिति तो देखी ही होगी; लोगों में निराशा का माहौल है। नतीजतन, सभी राजनीतिक दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। भले ही एक या दो पार्टियां ही क्यों न हों।”
थोड़ी देर में शुरू होगी इंडिया गठबंधन की बैठक
आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक में 23 दल हिस्सा लेंगे। 2 साल बाद ये बैठक हो रही है और विपक्षी एकता के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में इस बैठक का आयोजन किया गया है। सूत्रों के अनुसार टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बैठक के लिए जोर डाला, इसके बाद इसे आयोजित किया गया है।