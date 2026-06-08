इंडिया गठबंधन की बैठक पर सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा, "कहा जा रहा है कि डीएमके के अलावा 23 पार्टियां इसमें भाग लेंगी। हालांकि, हमें यह पता लगाना होगा कि वास्तव में कौन सी पार्टियां और नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, इसलिए हमें उनके कार्यालय से जानकारी मिली है, लेकिन हमें किसी विशिष्ट एजेंडा या मुद्दों के बारे में सूचित नहीं किया गया है। हमें वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा। जहां तक ​​वामपंथ की बात है, हमारे अपने मुद्दे हैं और हम उन्हें उठाएंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, केरल चुनावों के दौरान कांग्रेस नेताओं ने न केवल जिला या राज्य स्तर के आम नेताओं ने, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी वामपंथ की निष्ठा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि वामपंथ अब वामपंथ नहीं रहा, बल्कि वामपंथ और भाजपा का गठबंधन बन गया है। ऐसे बयान अस्वीकार्य हैं। आपसी सम्मान और आपसी विश्वास होना चाहिए। आपसी विश्वास और सम्मान के बिना हम एकजुट आंदोलन कैसे खड़ा कर सकते हैं? यह एक ऐसी बात है जिसे हमें समझना होगा। सभी पार्टियों को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।"