आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोई भी कोशिश उलटी पड़ेगी। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (SPIEF) में कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर नीतियां बनाता रहा है और बाहरी दबाव के बावजूद रूस के साथ संबंध जारी रखेगा, साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभु देशों के साझेदार चुनने की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी अपील के बाद आज देश की राजनीति तथा सोशल मीडिया की निगाहें जंतर-मंतर पर टिकी हुई हैं। प्रदर्शन से पहले दिपके ने समर्थकों से तिरंगा और एक किताब साथ लाने का आह्वान करते हुए कहा, “Looking forward to meet you all at Jantar Mantar. Do not forget to carry a book and our Tiranga.” उन्होंने प्रदर्शनकारियों से पुलिसकर्मियों को सम्मान और आभार के प्रतीक के रूप में फूल भेंट करने तथा पूरे आंदोलन को प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ाने की भी अपील की है। शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बुलाए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों और अभ्यर्थियों के जुटने की संभावना है।
मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रदर्शन और यातायात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अमृतसर सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और विभिन्न धार्मिक व स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में आज का राष्ट्रीय समाचार एजेंडा जंतर-मंतर के प्रदर्शन, पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था और मौसम से जुड़े घटनाक्रमों के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है।
फिरोजपुर में पिकअप वाहन और ट्रक की टक्कर में सात लोगों की मौत
पंजाब के फिरोजपुर में एक पिकअप वाहन की ट्रक से टक्कर हो जाने के कारण सात लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी यह दुर्घटना फिरोजपुर-फाजिल्का सड़क पर जंगावाला मोड़ के पास हुई। पुलिस ने बताया कि पिकअप वाहन में करीब 25 लोग सवार थे और वे जलालाबाद से अमृतसर के ब्यास जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि घायलों को फिरोजपुर के सिविल अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायलों को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस के 2000 जवान तैनात, जंतर-मंतर पर सुरक्षा कड़ी
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में लगभग 2,000 जवानों को तैनात किया है, ताकि प्रदर्शनकारियों से टकराव न हो और उन्हें बातचीत के जरिए शांत रखा जा सके। पुलिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे VIP लोगों के घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ाएगी, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है।
सेना ने नौशेरा हेलीपैड पर “हिफाजत: राहत-ए-अवाम” अभ्यास आयोजित किया
भारतीय सेना ने नौशेरा हेलीपैड पर “हिफाजत: राहत-ए-अवाम” नाम से मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और तैयारियों को मजबूत करना था। इस अभ्यास में सेना, SDRF, NDRF, मेडिकल टीमों, सिविल प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें राजौरी की 25 इन्फैंट्री डिवीजन के GOC और SDRF के कमांडेंट मोहम्मद असलम भी शामिल रहे।
पीएम के दौरे के दौरान “नया बंगाल” बनाने का वादा दोहराया जाएगा: दिलीप घोष
कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि 20 जून को केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान “नया बंगाल” बनाने का वादा दोहराया जाएगा और हर क्षेत्र में विकास पर जोर रहेगा। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार ने बेहद कम समय में ऐतिहासिक काम किए हैं। साथ ही उन्होंने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा में पार्टी की एकजुटता और नेतृत्व को लेकर स्थिति जल्द साफ होगी और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाती है।
अभिजीत दिपके ने दिल्ली पहुंचने के बाद ट्वीट किया - जंतर-मंतर पर आप सभी से मिलने का इंतजार
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दिल्ली पहुंचने के बाद ट्वीट किया। जंतर-मंतर पर आप सभी से मिलने का इंतजार रहेगा। एक किताब और हमारा तिरंगा ले जाना न भूलें! दया और आभार के तौर पर पुलिसवालों को फूल दें। हमें इस आंदोलन को प्यार और शांति से आगे बढ़ाना है!
https://twitter.com/abhijeet_dipke/status/2063080246992372045?s=20