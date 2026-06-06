आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने की कोई भी कोशिश उलटी पड़ेगी। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम (SPIEF) में कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर नीतियां बनाता रहा है और बाहरी दबाव के बावजूद रूस के साथ संबंध जारी रखेगा, साथ ही रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभु देशों के साझेदार चुनने की स्वतंत्रता का समर्थन किया।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी अपील के बाद आज देश की राजनीति तथा सोशल मीडिया की निगाहें जंतर-मंतर पर टिकी हुई हैं। प्रदर्शन से पहले दिपके ने समर्थकों से तिरंगा और एक किताब साथ लाने का आह्वान करते हुए कहा, “Looking forward to meet you all at Jantar Mantar. Do not forget to carry a book and our Tiranga.” उन्होंने प्रदर्शनकारियों से पुलिसकर्मियों को सम्मान और आभार के प्रतीक के रूप में फूल भेंट करने तथा पूरे आंदोलन को प्रेम और शांति के साथ आगे बढ़ाने की भी अपील की है। शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बुलाए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों और अभ्यर्थियों के जुटने की संभावना है।

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रदर्शन और यातायात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। वहीं पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अमृतसर सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और विभिन्न धार्मिक व स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में आज का राष्ट्रीय समाचार एजेंडा जंतर-मंतर के प्रदर्शन, पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था और मौसम से जुड़े घटनाक्रमों के इर्द-गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है।

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