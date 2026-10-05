आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में सीईसी ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। उनके और अन्य लोगों के खिलाफ जांच की मांग की गई है और एसआईआर को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
ये याचिकाएं ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद दायर की गईं, जिसमें बताया गया था कि EC सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में वोटर लिस्ट के एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी। दोनों कमिश्नरों ने कहा कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना लिए गए थे।
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स्विस राष्ट्रपति भारत पहुंचे
स्विस राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे।
लोगों को एक झूठी कहानी सुनाई जा रही है- बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव कहते हैं, "कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी एसआईआर कराया गया था। अब, 2002 के बाद, 24 साल के अंतराल के बाद पहली बार 2026 में एसआईआर कराया जा रहा है। अब, जब पूरे देश में एसआईआर कराया जा रहा है, केरल में भी चुनाव हो चुके हैं, जहां एसआईआर पूरा हो चुका है, और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी अचानक एसआईआर का मुद्दा उठा रही है जैसे कि एसआईआर का मकसद कुछ वोटों को रद्द करना हो। एसआईआर का मकसद वोटों को रद्द करना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ नए मतदाताओं को शामिल करने और मृत मतदाताओं और डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाने के लिए है। इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और लोगों को एक झूठी कहानी सुनाई जा रही है। यह बहुत गलत और झूठा है। कांग्रेस पार्टी पिछले 12.5 वर्षों से सत्ता से बाहर होने के कारण निराश है... इसलिए वे यह झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।"
डीएमके ने सीएम विजय पर बोला हमला
तमिलनाडु के विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दायर मामले पर डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा, "उदयनिधि स्टालिन से जुड़े मामले में आरोप यह था कि बच्चों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा था। परिणाम आने दीजिए और फैसला सुनाए जाने दीजिए। अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो टीवीके के सभी विधायकों को इस्तीफा देना होगा क्योंकि आरोप है कि विजय और टीवीके के उम्मीदवारों के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र में बच्चों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया गया था। इसलिए, हम अदालत जाएंगे। इस मामले में, एक लड़की को बुलाया गया और उसने विजय के बारे में बात की। वह उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं कर रही थी; वह केवल विजय के खिलाफ टिप्पणी कर रही थी।"