भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव कहते हैं, "कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी एसआईआर कराया गया था। अब, 2002 के बाद, 24 साल के अंतराल के बाद पहली बार 2026 में एसआईआर कराया जा रहा है। अब, जब पूरे देश में एसआईआर कराया जा रहा है, केरल में भी चुनाव हो चुके हैं, जहां एसआईआर पूरा हो चुका है, और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी अचानक एसआईआर का मुद्दा उठा रही है जैसे कि एसआईआर का मकसद कुछ वोटों को रद्द करना हो। एसआईआर का मकसद वोटों को रद्द करना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ नए मतदाताओं को शामिल करने और मृत मतदाताओं और डुप्लिकेट मतदाताओं को हटाने के लिए है। इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और लोगों को एक झूठी कहानी सुनाई जा रही है। यह बहुत गलत और झूठा है। कांग्रेस पार्टी पिछले 12.5 वर्षों से सत्ता से बाहर होने के कारण निराश है... इसलिए वे यह झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।"