आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार को भारत दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने भारत को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया है। उनका भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। मालवीय नगर आग हादसे पर दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 326(G) (आग लगाकर संपत्ति/परिसर को नुकसान पहुंचाना), 324(5) (जानबूझकर किसी संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना), 125(A) और 125(B) (दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, लापरवाहीपूर्ण या खतरनाक आचरण जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करता है और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस होटल प्रबंधक की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

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