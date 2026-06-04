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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार को भारत दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने भारत को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया है। उनका भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। मालवीय नगर आग हादसे पर दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 326(G) (आग लगाकर संपत्ति/परिसर को नुकसान पहुंचाना), 324(5) (जानबूझकर किसी संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना), 125(A) और 125(B) (दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, लापरवाहीपूर्ण या खतरनाक आचरण जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करता है और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस होटल प्रबंधक की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

Live Updates
13:23 (IST) 4 Jun 2026

नायब सिंह सैनी ने की हरियाणा विजन 2047 की समीक्षा बैठक

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विजन 2047 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने पुलिस आवास निगम, सार्वजनिक वन विभाग और बीएंडआर (सभी के लिए आवास) विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पांच वर्षीय रोडमैप और कार्य योजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की।

13:22 (IST) 4 Jun 2026

मालवीय नगर अग्निकांड के घायल पीड़ितों से मिलीं रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में मालवीय नगर अग्निकांड के घायल पीड़ितों से मुलाकात की। दिल्ली सरकार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 5 लाख रुपये देगी।

12:47 (IST) 4 Jun 2026

शिवकुमार ने की पहली आधिकारिक बैठक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के विधान सौधा में पहली आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपमुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर, राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी और सभी वरिष्ठ नौकरशाह और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

12:06 (IST) 4 Jun 2026

​​'मोहम्मद दीपक' के 'हल्क जिम' का दौरा करेंगे राहुल

लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोटद्वार निवासी दीपक कुमार उर्फ ​​'मोहम्मद दीपक' के 'हल्क जिम' का दौरा करेंगे। राहुल गांधी ने दीपक से उनके जिम में आने का वादा किया था।

11:54 (IST) 4 Jun 2026

शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग- पुलिस

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज़ बीएंडबी में लगी आग में 21 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। हालांकि होटल परिसर में एलपीजी सिलेंडर मौजूद थे, लेकिन अधिकारियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि घटना के दौरान उनमें से कोई सिलेंडर फटा हो। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि होटल में कुछ अग्निशामक यंत्र मौजूद थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सका।

11:52 (IST) 4 Jun 2026

पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे- ललन सिंह

केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी 10 जून को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि उन्हें जनता का अटूट विश्वास प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा करते समय, इस देश के नागरिक हमेशा दो प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला, वे 'मोदी की गारंटी' की बात करते हैं, और दूसरा, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने वादों को पूरा करते हैं। ये दोनों भावनाएं इस देश के आम लोगों के दिलों में गहराई से बस गई हैं। परिणामस्वरूप जनता उनके हर कथन पर विश्वास करती है।"

11:50 (IST) 4 Jun 2026

मालवीय नगर आग हादसे में एफआईआर दर्ज

मालवीय नगर आग हादसे पर दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 326(G) (आग लगाकर संपत्ति/परिसर को नुकसान पहुंचाना), 324(5) (जानबूझकर किसी संपत्ति या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना), 125(A) और 125(B) (दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, लापरवाहीपूर्ण या खतरनाक आचरण जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करता है और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। होटल मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस होटल प्रबंधक की तलाश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

11:50 (IST) 4 Jun 2026

भारत दौरे पर वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। डेल्सी रोड्रिगेज बुधवार को भारत दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने भारत को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया है। उनका भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी।