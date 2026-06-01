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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बंगाल की भाजपा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज 35 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। डीके शिवकुमार दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।

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देश-दुनिया की हर बड़ी खबर पढ़ने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ

12:39 (IST) 1 Jun 2026

हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

12:08 (IST) 1 Jun 2026

जस्टिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग

दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस अमित शर्मा ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को दूसरी बेंच करेगी। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में UAPA के तहत आरोपी हैं। उन्होंने नियमित जमानत की मांग की है।

11:45 (IST) 1 Jun 2026

म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की

11:44 (IST) 1 Jun 2026

स्वपन दासगुप्ता का बयान

पश्चिम बंगाल में सरकार के विस्तार पर भाजपा विधायक स्वपन दासगुप्ता ने कहा, "पूर्ण मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का यह एक महत्वपूर्ण दिन है, साथ ही बड़ी चुनौतियां और ढेर सारी उम्मीदें भी हैं।"

11:23 (IST) 1 Jun 2026

युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए- उदित राज

कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होतीं। युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। यह शोषण है। सरकार ने तेल से लगभग 40-45 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि महंगाई की मार आम लोगों को परेशान करती रहती है।"

11:21 (IST) 1 Jun 2026

35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 13 कैबिनेट, तीन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। शुभेंदु सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 40 हो गई है।

11:02 (IST) 1 Jun 2026

राजस्थान दौरे पर राहुल

लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी का राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। वे राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर जा रहे हैं, जहां वे राजस्थान और दिल्ली कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे।

10:59 (IST) 1 Jun 2026

दिल्ली दौरे पर डीके शिवकुमार

कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। डीके शिवकुमार दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।

10:59 (IST) 1 Jun 2026

थोड़ी देर में होगा शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार

बंगाल की भाजपा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज 35 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे।