आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बंगाल की भाजपा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज 35 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। डीके शिवकुमार दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
देश-दुनिया की हर बड़ी खबर पढ़ने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ
हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
जस्टिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग
दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस अमित शर्मा ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को दूसरी बेंच करेगी। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में UAPA के तहत आरोपी हैं। उन्होंने नियमित जमानत की मांग की है।
म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की
स्वपन दासगुप्ता का बयान
पश्चिम बंगाल में सरकार के विस्तार पर भाजपा विधायक स्वपन दासगुप्ता ने कहा, "पूर्ण मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का यह एक महत्वपूर्ण दिन है, साथ ही बड़ी चुनौतियां और ढेर सारी उम्मीदें भी हैं।"
युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए- उदित राज
कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं होतीं। युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए। यह शोषण है। सरकार ने तेल से लगभग 40-45 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि महंगाई की मार आम लोगों को परेशान करती रहती है।"
35 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ
मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान 13 कैबिनेट, तीन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। शुभेंदु सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 40 हो गई है।
राजस्थान दौरे पर राहुल
लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी का राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। वे राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर जा रहे हैं, जहां वे राजस्थान और दिल्ली कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के संयुक्त प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे।
दिल्ली दौरे पर डीके शिवकुमार
कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। डीके शिवकुमार दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।
थोड़ी देर में होगा शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार
बंगाल की भाजपा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज 35 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे।