आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बंगाल की भाजपा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ पांच मंत्रियों ने शपथ ली थी। आज 35 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। डीके शिवकुमार दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं।

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