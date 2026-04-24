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आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: खबरों के लिहाज से शुक्रवार का दिन अहम रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोलकाता में दो जनसभा हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जमीन पर उतर सियासी तापमान बढ़ा रही हैं।

बिहार में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी मिली है।

दिल्ली में IRS की बेटी के हत्या मामले में भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आरोपी राहुल मीणा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, अब उसके कई अपराध पुलिस के सामने आए हैं।

देश में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। तीव्र गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी अगले दो दिन लू की चेतावनी जारी हुई है। उसके बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज की हर बड़ी खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

Live Updates
11:31 (IST) 24 Apr 2026

शांतिपूर्ण मतदान हुआृ-शाह

अमित शाह ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस बार पश्चिम बंगाल में पिछले चुनावों की तुलना में मतदान ज्यादा शांतिपूर्ण रहा है।

11:29 (IST) 24 Apr 2026

बंगाल में टूटे सारे रिकॉर्ड-शाह

अमित शाह बोले कि बंगाल की जनता ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि बंगाल की जनता की बदलाव के लिए भारी मतदान किया है।

11:29 (IST) 24 Apr 2026

बंपर वोटिंग पर बोले अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में जो बंपर वोटिंग हुई है, ये परिवर्तन का वोट पड़ा है। मैं बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं।

10:55 (IST) 24 Apr 2026

श्रीनगर में होटल में लिफ्ट गिरने से छह पर्यटक घायल

श्रीनगर में शुक्रवार को एक होटल में लिफ्ट गिरने से छह पर्यटक घायल हो गए। यह घटना शहर के हैदरपुरा इलाके में एक नवनिर्मित होटल में हुई। अधिकारियों ने बताया कि घायल पर्यटकों को बरज़ुल्ला स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

10:47 (IST) 24 Apr 2026
दिनकर की पुण्यतिथि पर आदित्यनाथ ने किया नमन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रामधारी सिंह 'दिनकर' की 52वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि आज से दिनकर की अमर कृति ''रश्मिरथी'' के हीरक जयंती वर्ष पर तीन दिवसीय पर्व की शुरुआत होगी।

योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज लखनऊ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की अमर कृति 'रश्मिरथी' के हीरक जयंती वर्ष और उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में तीन दिवसीय 'रश्मिरथी पर्व' का आरंभ होगा।''

10:28 (IST) 24 Apr 2026

बीदर में बिजली गिरने से दो किसानों की मौत

कर्नाटक के बीदर जिले में आंधी-तूफान के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर दो किसानों की मौत हो गई। किसानों की पहचान नवदगी निवासी रेवनसिद्धा (28) और जेवरगी निवासी यल्लालिंगा (28) के रूप में हुई है।

10:10 (IST) 24 Apr 2026

तमिलनाडु चुनाव: ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया

मिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सीलबंद ईवीएम, वीवीपैट मशीनों और अन्य मतदान सामग्री को राज्य भर में निर्धारित मतगणना केंद्रों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर दिया। ईवीएम मशीनों को पुलिस और सशस्त्र बलों की सुरक्षा में 62 मतगणना केंद्रों तक पहुंचाया गया, जहां चार मई को सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना होगी।

09:59 (IST) 24 Apr 2026

शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर वार

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे नोटिस के जवाब पर कहा, "खरगे जी ने जो पीएम मोदी के लिए 'आतंकवादी' शब्द का उपयोग किया उसके बाद ये लोग डायवर्जन कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने में लग गए और इसलिए ये

09:59 (IST) 24 Apr 2026

बंपर वोटिंग पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "आम लोगों ने बूथ पर जाकर गुस्से का इज़हार किया है। आम जनता कष्ट में है, जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशियों को प्रश्रय दे रही है... चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आम जनता बहुत गुस्से में है। जिस दिन

09:58 (IST) 24 Apr 2026

तमिलनाडु के रिकॉर्ड मतदान पर डीएमके

तमिलनाडु चुनाव में रिकॉर्ड हाई पोलिंग पर DMK के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा, "पोलिंग प्रतिशत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डिनॉमिनेटर कम हो गया है। आपने SIR शुरू करके वोटर्स की संख्या कम कर दी, और अब आप कह रहे हैं कि पोलिंग प्रतिशत ज़्यादा है। यह कोई अनोखी बात नहीं

09:57 (IST) 24 Apr 2026

पीएनजी कनेक्शन में बढ़ोतरी

मार्च से अब तक पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़कर 7.76 लाख हो गई है। इस दौरान एलपीजी को छोड़कर करीब 41000 उपभोक्ताओं ने पीएनजी को अपनाया है

09:56 (IST) 24 Apr 2026

केदारनाथ में श्रद्धालु का निधन

भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्तराखंड के केदारनाथ आए गुजरात के एक बुजुर्ग श्रद्धालु का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कई घंटों बाद शव को वहां से ले जाया गया।

09:55 (IST) 24 Apr 2026

यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक, ये दोनों आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े गैंगस्टरों के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे।

09:54 (IST) 24 Apr 2026

पीएम मोदी की नाविकों से मुलाकात

पीएम नरेंद्र मोदी मोदी शुक्रवार सुबह कोलकाता में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद नाविकों और आम लोगों से भी मुलाकात की।

09:54 (IST) 24 Apr 2026

मौसम को लेकर क्या अपडेट

देश में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। तीव्र गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी अगले दो दिन लू की चेतावनी जारी हुई है। उसके बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

09:53 (IST) 24 Apr 2026

सम्राट चौधर का फ्लोर टेस्ट

बिहार में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी मिली है।

09:53 (IST) 24 Apr 2026

पीएम मोदी की दो रैली

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोलकाता में दो जनसभा हैं।