आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: खबरों के लिहाज से शुक्रवार का दिन अहम रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोलकाता में दो जनसभा हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जमीन पर उतर सियासी तापमान बढ़ा रही हैं।
बिहार में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी मिली है।
दिल्ली में IRS की बेटी के हत्या मामले में भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आरोपी राहुल मीणा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, अब उसके कई अपराध पुलिस के सामने आए हैं।
देश में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। तीव्र गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी अगले दो दिन लू की चेतावनी जारी हुई है। उसके बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज की हर बड़ी खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-
शांतिपूर्ण मतदान हुआृ-शाह
अमित शाह ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस बार पश्चिम बंगाल में पिछले चुनावों की तुलना में मतदान ज्यादा शांतिपूर्ण रहा है।
बंगाल में टूटे सारे रिकॉर्ड-शाह
अमित शाह बोले कि बंगाल की जनता ने इस बार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि बंगाल की जनता की बदलाव के लिए भारी मतदान किया है।
बंपर वोटिंग पर बोले अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में जो बंपर वोटिंग हुई है, ये परिवर्तन का वोट पड़ा है। मैं बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं।
श्रीनगर में होटल में लिफ्ट गिरने से छह पर्यटक घायल
श्रीनगर में शुक्रवार को एक होटल में लिफ्ट गिरने से छह पर्यटक घायल हो गए। यह घटना शहर के हैदरपुरा इलाके में एक नवनिर्मित होटल में हुई। अधिकारियों ने बताया कि घायल पर्यटकों को बरज़ुल्ला स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रामधारी सिंह 'दिनकर' की 52वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि आज से दिनकर की अमर कृति ''रश्मिरथी'' के हीरक जयंती वर्ष पर तीन दिवसीय पर्व की शुरुआत होगी।
योगी आदित्यनाथ ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आज लखनऊ में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की अमर कृति 'रश्मिरथी' के हीरक जयंती वर्ष और उनकी 52वीं पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति में तीन दिवसीय 'रश्मिरथी पर्व' का आरंभ होगा।''
बीदर में बिजली गिरने से दो किसानों की मौत
कर्नाटक के बीदर जिले में आंधी-तूफान के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आकर दो किसानों की मौत हो गई। किसानों की पहचान नवदगी निवासी रेवनसिद्धा (28) और जेवरगी निवासी यल्लालिंगा (28) के रूप में हुई है।
तमिलनाडु चुनाव: ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया
मिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सीलबंद ईवीएम, वीवीपैट मशीनों और अन्य मतदान सामग्री को राज्य भर में निर्धारित मतगणना केंद्रों के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित कर दिया। ईवीएम मशीनों को पुलिस और सशस्त्र बलों की सुरक्षा में 62 मतगणना केंद्रों तक पहुंचाया गया, जहां चार मई को सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना होगी।
शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर वार
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेजे नोटिस के जवाब पर कहा, "खरगे जी ने जो पीएम मोदी के लिए 'आतंकवादी' शब्द का उपयोग किया उसके बाद ये लोग डायवर्जन कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने में लग गए और इसलिए ये
बंपर वोटिंग पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष
बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "आम लोगों ने बूथ पर जाकर गुस्से का इज़हार किया है। आम जनता कष्ट में है, जिस तरह ममता बनर्जी की सरकार रोहिंग्या, घुसपैठिए, बांग्लादेशियों को प्रश्रय दे रही है... चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आम जनता बहुत गुस्से में है। जिस दिन
तमिलनाडु के रिकॉर्ड मतदान पर डीएमके
तमिलनाडु चुनाव में रिकॉर्ड हाई पोलिंग पर DMK के प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा, "पोलिंग प्रतिशत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डिनॉमिनेटर कम हो गया है। आपने SIR शुरू करके वोटर्स की संख्या कम कर दी, और अब आप कह रहे हैं कि पोलिंग प्रतिशत ज़्यादा है। यह कोई अनोखी बात नहीं
पीएनजी कनेक्शन में बढ़ोतरी
मार्च से अब तक पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़कर 7.76 लाख हो गई है। इस दौरान एलपीजी को छोड़कर करीब 41000 उपभोक्ताओं ने पीएनजी को अपनाया है
केदारनाथ में श्रद्धालु का निधन
भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्तराखंड के केदारनाथ आए गुजरात के एक बुजुर्ग श्रद्धालु का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कई घंटों बाद शव को वहां से ले जाया गया।
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक, ये दोनों आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े गैंगस्टरों के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे।
पीएम मोदी की नाविकों से मुलाकात
पीएम नरेंद्र मोदी मोदी शुक्रवार सुबह कोलकाता में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद नाविकों और आम लोगों से भी मुलाकात की।
मौसम को लेकर क्या अपडेट
देश में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। तीव्र गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी अगले दो दिन लू की चेतावनी जारी हुई है। उसके बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।
सम्राट चौधर का फ्लोर टेस्ट
बिहार में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी मिली है।
पीएम मोदी की दो रैली
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोलकाता में दो जनसभा हैं।