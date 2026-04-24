आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Hindi News (हिंदी न्यूज़) LIVE: खबरों के लिहाज से शुक्रवार का दिन अहम रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोलकाता में दो जनसभा हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जमीन पर उतर सियासी तापमान बढ़ा रही हैं।

बिहार में आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उन्हें यह अहम जिम्मेदारी मिली है।

दिल्ली में IRS की बेटी के हत्या मामले में भी नए अपडेट सामने आ रहे हैं। आरोपी राहुल मीणा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, अब उसके कई अपराध पुलिस के सामने आए हैं।

देश में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। तीव्र गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी दिल्ली में भी अगले दो दिन लू की चेतावनी जारी हुई है। उसके बाद हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज की हर बड़ी खबर जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

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