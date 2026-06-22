आज की ताजा खबर लाइव: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा झटका दिए जाने के बाद शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की डिप्टी चेयरपर्सन और शिवसेना यूबीटी की MLC डॉक्टर नीलम गोरे ने बताया कि दोपहर तीन बजे मीटिंग की जानकारी उन्हें मिली है।

इससे पहले शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर 365 दिन चलता रहता है। उन्होंने बताया कि यूबीटी के छह सांंसद दोपहर में तीन बजे शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। हम उनका स्वागत करते हैं। प्रताप सरनाईक ने कहा, “हम संंजय राउत को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि क्योंकि उनकी वजह से पहले विधायक हमारी पार्टी में शामिल हुए और अब छह सांंसद आ रहे हैं।”

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