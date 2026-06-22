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आज की ताजा खबर लाइव: एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा झटका दिए जाने के बाद शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की डिप्टी चेयरपर्सन और शिवसेना यूबीटी की MLC डॉक्टर नीलम गोरे ने बताया कि दोपहर तीन बजे मीटिंग की जानकारी उन्हें मिली है।

इससे पहले शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर 365 दिन चलता रहता है। उन्होंने बताया कि यूबीटी के छह सांंसद दोपहर में तीन बजे शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। हम उनका स्वागत करते हैं। प्रताप सरनाईक ने कहा, “हम संंजय राउत को धन्यवाद कहते हैं क्योंकि क्योंकि उनकी वजह से पहले विधायक हमारी पार्टी में शामिल हुए और अब छह सांंसद आ रहे हैं।”

Live Updates
13:19 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: 'ऑपरेशन टाइगर' पर बोले प्रियांक खड़गे

महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा - यह बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रही है जहां वे पहले क्षेत्रीय दलों में से एक परजीवी की तरह पकड़ते हैं। आपने देखा है कि हाल ही में शिवसेना में, टीएमसी में, जेडीयू में और कर्नाटक में जेडीएस के साथ ऐसा हो रहा है... गठबंधन के नाम पर, वे अपने विरोधियों को निगल जाते हैं। वे क्षेत्रीय दलों को नहीं चाहते हैं।

13:14 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: राम मंंदिर चंदे के मामले पर ब्रजेश पाठक ने कहा- जांच रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई

राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा- SIT का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई करेगी... जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि मदरसों और मजारों में कहां-कहां गड़बड़ियां हुई हैं।

13:09 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में जाएं- अमीन पटेल

कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन पटेल ने कहा- जो भी आदमी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, उसे सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि एक वोटर एक पार्टी को वोट देता है, विचारधारा को वोट देता है। इसलिए ये वोटर के साथ धोखा है।

12:58 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: ऑपरेशन टाइगर पर बीजेपी विधायक चित्रा वाघ बोलीं- मुझे इस बारे में नहीं पता

'ऑपरेशन टाइगर' पर BJP MLC चित्रा वाघ ने कहा, "मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। आज विधानसभा का सत्र चल रहा है और महाराष्ट्र के लोगों को इससे बहुत उम्मीदें हैं। हम आज उन उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए यहां आए हैं।"

12:51 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: वोट देने वालों को कई अहमियत नहीं बची- अबू आजमी

महाराष्ट्र में सपा के विधायक अबू आजमी ने 'ऑपरेशन टाइगर' पर कहा- यह बहुत गलत तरीका है। इसमें वोटर की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अगर कोई किसी खास विचारधारा के नाम पर वोट मांगता है और फिर उस विचारधारा और पार्टी को छोड़ देता है, तो कानून बदला जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी छोड़ना चाहता है, तो उसे पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए।

12:30 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: बीजेपी को सरकार चलाना नहीं आता- आदित्य ठाकरे

आदित्य ठाकरे ने कहा- BJP देश में दंगे करवा सकती है, अफरा-तफरी मचा सकती है और प्रचार कर सकती है, लेकिन एक बात पक्की है: BJP को सरकार चलाना नहीं आता। हम मुंबई की BMC और पुणे की PMC में यह देख रहे हैं।

12:29 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: संविधान बदलने के लिए हमारे सांसदों और विधायकों को तोड़ रही बीजेपी- आदित्य ठाकरे

शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकर ने सोमवार को कहा, "आज वे हमारे सांसदों और विधायकों को तोड़ रहे हैं क्योंकि वे बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। 2024 में वोटर्स ने उन्हें रोका और उन्हें सिर्फ 240 सांसद मिले, लेकिन अब वे पार्टियों को तोड़कर फिर से वही कोशिश कर रहे हैं; उनका मुख्य मकसद संविधान बदलना है।

12:24 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: शिवसेना यूबीटी ने बागी सांसद के बेटे को पार्टी ने निकाला

शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बताया कि बागी सांसद नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकर के बेटे कृष्णा नागेश पाटिल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाल दिया गया है।

12:18 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सपा ने हमेशा किया सनातन परंपरा का अपमान- भूपेंद्र चौधरी

यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा- समाजवादी पार्टी ने हमेशा हिंदू देवी-देवताओं, मठों-मंदिरों, साधु-संतों और सनातन परंपरा का अपमान किया है... समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दोनों ने ही राम मंदिर के निर्माण को रोकने की लगातार कोशिश की है। वे मंदिर के अस्तित्व और उसमें लोगों की आस्था को पचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वे ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं... मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है। सामने आए तथ्यों की जांच के लिए एक SIT बनाई गई है।

12:16 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दिल्ली के आशीर्वाद से चल रहा ऑपरेशन टाइगर- सतेज पाटिल

कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने कहा- ऑपरेशन टाइगर से शिंदे गुट मजबूत हो रहा है... यह साफ दिख रहा है और दिल्ली के आशीर्वाद से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्हें कई वादे किए गए हैं। मुझे लगता है कि एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी में चले जाना एक ट्रेंड बन गया है... मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप जाना चाहते हैं, तो इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव लड़ें। इसमें कोई समस्या नहीं है।

12:14 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: जहां कमल नहीं खिला, वहां चला रहे ऑपरेशन कीचड़- पवन खेड़ा

कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा- यह 'कीचड़' ऑपरेशन है क्योंकि इन सीटों पर कमल नहीं खिल सका, लेकिन हमारा सवाल यह है कि वे इतने परेशान क्यों हैं - क्योंकि वे 400 के बजाय 240 सीटों पर ही रुक गए और अब TMC और शिवसेना जैसी दूसरी पार्टियों से सांसद तोड़ने में लगे हैं? ऐसा क्यों? उनका मकसद क्या है? क्या वे सच में संविधान बदलना चाहते हैं?...इस डकैती के पीछे उनका मकसद क्या है?

12:12 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: एकनाथ शिंदे को समर्थकों ने भेंट किया 'टाइगर'

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को उनके समर्थकों ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में प्रवेश से पहले 'टाइगर' भेंट किया।

https://twitter.com/ANI/status/2068945519456727442

12:10 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: ऑपरेशन टाइगर 365 दिन चलता है- प्रताप सरनाईक

शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर 365 दिन चलता रहता है। उन्होंने बताया कि यूबीटी के छह सांंसद दोपहर में तीन बजे शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। हम उनका स्वागत करते हैं।

12:09 (IST) 22 Jun 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: उद्धव ठाकरे ने दोपहर तीन बजे बुलाई मीटिंग

शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने दोपहर तीन बजे अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। शिवसेना यूबीटी की MLC डॉक्टर नीलम गोरे ने इसकी पुष्टि की।