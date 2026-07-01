बलिया ज़िला प्रशासन ने एक जिम को सील कर दिया है। इसे कथित तौर पर एक व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से चला रहा था, जिसे हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर चंदे की चोरी के मामले पर फेसबुक पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने बताया कि प्रशासन, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को यहां गढ़वार रोड पर स्थित जिम का निरीक्षण किया।

आशाराम वर्मा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान, जिम चलाने वाला व्यक्ति उससे जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सका। उन्होंने बताया कि जिम को इसलिए सील कर दिया गया क्योंकि यह एक इमारत के बेसमेंट में चल रहा था और वहां आग से सुरक्षा के जरूरी उपकरण नहीं थे।