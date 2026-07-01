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Today News in Hindi LIVE: महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस पार्टी की एक सभासद के पति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कांंग्रेस पार्षद राफिया बी याकूब खान के पति याकूब खान यूनुस खान (57) मंगलवार को अपने दो पहिया वाहन पर जा रहे थे, वह अकोला में रेलवे स्टेशन और अग्रसेन चौक के बीच थे। तभी आरोपी वसीम खान ने दूसरी दिशा से उनकी तरफ आया और उसने यूनुस खान के वाहन में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। इसके बाद उसने यूनुस खान पर चाकू से कई प्रहार किए। 

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11:36 (IST) 1 Jul 2026

Aaj ki Taaza Khabar LIVE: गर्मी से कश्मीर बेहाल

जम्मू-कश्मीर मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा - उम्मीद के मुताबिक, 27 जून से तापमान बढ़ने की काफी संभावना थी, और पिछले दो-तीन दिनों में कश्मीर इलाके में गर्मी में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। आज भी, खासकर मैदानी इलाकों में तापमान 34–35°C के आसपास रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में तापमान 26–27°C से 30°C के बीच रहने की उम्मीद है।

https://twitter.com/ANI/status/2072194125978542379

11:26 (IST) 1 Jul 2026

राम मंदिर दान मामले पर विवादित टिप्पणी करने वाले का जिम सील

बलिया ज़िला प्रशासन ने एक जिम को सील कर दिया है। इसे कथित तौर पर एक व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से चला रहा था, जिसे हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर चंदे की चोरी के मामले पर फेसबुक पर 'आपत्तिजनक' टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने बताया कि प्रशासन, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार को यहां गढ़वार रोड पर स्थित जिम का निरीक्षण किया।

आशाराम वर्मा ने कहा कि निरीक्षण के दौरान, जिम चलाने वाला व्यक्ति उससे जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सका। उन्होंने बताया कि जिम को इसलिए सील कर दिया गया क्योंकि यह एक इमारत के बेसमेंट में चल रहा था और वहां आग से सुरक्षा के जरूरी उपकरण नहीं थे।

11:22 (IST) 1 Jul 2026

मुंबई के कई इलाकों में 24 घंटे में 100 मिमी से अधिक बारिश

मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश हुई जिसके कारण अंधेरी सबवे और कुछ अन्य निचले इलाकों में जलभराव हो गया और इस वजह से मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार, बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात (बेस्ट) बसें सामान्य रूप से संचालित हुईं, जबकि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ देरी से चल रही हैं।

11:21 (IST) 1 Jul 2026

जनकपुरी में इलेक्ट्रॉनिक सामान के बहुमंजिला शोरूम में आग लगी

दिल्ली के जनकपुरी स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक बहुमंजिला शोरूम में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई और लाखों रुपये मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया। दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तम नगर-नजफगढ़ रोड पर स्थित विजय सेल्स के शोरूम में तड़के 4.15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में बहुमंजिला इमारत से उठतीं आग की लपटें और आसमान में घना काला धुआं नजर आ रहा है, जिसे काफी दूर से भी देखा जा सकता था।

11:14 (IST) 1 Jul 2026

Aaj ki Taaza Khabar LIVE: झारखंड के तीन जिलों में सड़क हादसों में छह लोगों की मौत

झारखंड के तीन जिलों में हुए सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। ये हादसे साहिबगंज, गुमला और जामताड़ा जिलों में हुए तथा प्रत्येक जिले में दो-दो लोगों की मौत हुई।

एक अधिकारी ने बताया कि साहिबगंज में मंगलवार देर रात जामनगर बंगालीपाड़ा के पास एक ई-रिक्शा और चार पहिया वाहन की आमने-सामने की टक्कर में एक पुरुष एवं एक महिला की मौत हो गई तथा चार अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

11:08 (IST) 1 Jul 2026

Aaj ki Taaza Khabar LIVE: ठाणे रोड पर टेम्पो में लगी आग

Today News in Hindi LIVE: महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस पार्टी की एक सभासद के पति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

11:06 (IST) 1 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दो पहिया वाहन पर जा रहे थे कांग्रेस पार्षद के पति

पुलिस ने बताया कि कांंग्रेस पार्षद राफिया बी याकूब खान के पति याकूब खान यूनुस खान (57) मंगलवार को अपने दो पहिया वाहन पर जा रहे थे, वह अकोला में रेलवे स्टेशन और अग्रसेन चौक के बीच थे। तभी आरोपी वसीम खान ने दूसरी दिशा से उनकी तरफ आया और उसने यूनुस खान के वाहन में टक्कर मारकर उन्हें गिरा दिया। इसके बाद उसने यूनुस खान पर चाकू से कई प्रहार किए। 

11:04 (IST) 1 Jul 2026

Aaj ki Taaza Khabar LIVE: कांंग्रेस पार्षद के पति की चाकुओं से गोदकर हत्या

महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस पार्टी की एक सभासद के पति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।