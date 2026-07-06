भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) जगमोहन मीणा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने निजी कारणों से IPS सेवा से इस्तीफा दे दिया है। 2013 बैच के IPS अधिकारी मीणा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक, उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है।

मीणा ने पत्रकारों से कहा, "हाँ, मैंने कुछ दिन पहले निजी कारणों का हवाला देते हुए सरकार को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा था। मेरा इस्तीफा पत्र अभी प्रक्रिया में है और इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। यह फैसला पूरी तरह से निजी है और नौकरी छोड़ने के लिए मुझ पर कोई बाहरी दबाव नहीं था।"