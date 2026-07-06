Breaking News in Hindi Today, Aaj ki Taaja Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में बनी मजबूत गति को और बढ़ावा मिलेगा। इस यात्रा के पहले चरण में पीएम नरेंद्र मोदी इंंडोनेशिया जाएंंगे। वह छह से आठ जुलाई तक इंंडोनेशिया में रहेंगे औ फिर क्रमश: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंंगे।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक
अयोध्या में श्रीराम मंदिर दान चोरी मामले पर सभी की नजर है। सोमवार दोपहर तीन बजे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र की बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में ंअयोध्या के डीएम भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में चपत राय के इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: चीन ने प्रशांत महासागर में पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया
चीन की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सेना ने सोमवार को प्रशांत महासागर में एक पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। शिन्हुआ के अनुसार, मिसाइल में डमी वॉरहेड लगा था।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मुंबई में प्राइवेट कर्मचारियों को WFH
मुंबई में प्राइवेट ऑफिसों से कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने के लिए कहा गया है। गैर-जरूरी और सेमी-गवर्नमेंट ऑफिसों के लिए आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: भुवनेश्वर के DCP जगमोहन मीना ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया
भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) जगमोहन मीणा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने निजी कारणों से IPS सेवा से इस्तीफा दे दिया है। 2013 बैच के IPS अधिकारी मीणा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक, उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है।
मीणा ने पत्रकारों से कहा, "हाँ, मैंने कुछ दिन पहले निजी कारणों का हवाला देते हुए सरकार को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा था। मेरा इस्तीफा पत्र अभी प्रक्रिया में है और इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। यह फैसला पूरी तरह से निजी है और नौकरी छोड़ने के लिए मुझ पर कोई बाहरी दबाव नहीं था।"
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मुंबई में बारिश ने 'प्रशासनिक विफलता' की पोल खोल दी- कांग्रेस नेता वडेट्टीवार
महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुंबई में हाल ही में बारिश से जुड़ी मौतों से पता चलता है कि राज्य सरकार और नगर प्रशासन लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं।
रविवार को मानखुर्द में एक चॉल (एक कतार में बने मकान) के ढहने से छह लोगों की मौत का जिक्र करते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि पुरानी और खतरनाक इमारतों के मामले में बरती गई लापरवाही का नतीजा थी।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: शोपियां में दो लश्कर आतंकियों की तलाश जारी
जम्मू-कश्मीर के शोपियां में लश्कर के दो आतंकियों की तलाश जारी है। पीटीआई की रिपोर्ट्स में इन आतंकियों के घने बाग में फंसे होने की आशंका है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मणिपुर में गोलीबारी, आठ साल की बच्ची घायल
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हथियारबंद समूहों की गोलीबारी में आठ साल की बच्ची समेत दो लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना रविवार शाम थिंगखोंगजांग गांव में हुई और घटना में घायल हुए नेन्गनेइचोंग किपजेन (56) और आठ वर्षीय लामनेइंगा किपजेन को देर रात इलाज के लिए इंफाल लाया गया।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट
मुंबई में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। IMD ने भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया। रुक-रुक कर हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं ने मुंबई तथा पड़ोसी जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम की लेटेस्ट जानकारी के लिए क्लिक करें।
दोपहर तीन बजे अयोध्या तीर्थक्षेत्र की बैठक
राम मंदिर दान चोरी मामले के बीच आज दोपहर तीन बजे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया जा सकता है।
Aaj ki Taaja Khabar LIVE: विदेश यात्रा पर रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुए। वह इंंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंंगे।