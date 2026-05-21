आज की ताजा खबर, Today Latest Hindi News LIVE Updates: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर री-पोलिंग जारी है। फाल्टा में वोटिंग सुबह सात बजे शुरू हुई। यहां 285 बूथों पर 11 लाख महिलाओं और नौ ट्रांसजेंडर मतदाताओं सहित कुल 23 लाख से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं।

इस सीट पर बीजेपी के देबांग्शु पांडा और टीएमसी के जहांगीर खान के बीच मुख्य मुकाबला था लेकिन मतदान से दो दिन पहले ‘टीएमसी के पुष्पा’ ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि जहांगीर खान के पीछे हटने की घोषणा के बावजूद उनका नाम ईवीएम में दर्ज है क्योंकि वह आधिकारिक तौर पर अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले सके। फाल्टा सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के शंभू नाथ कुर्मी और कांग्रेस के अब्दुर रजाक मोला भी चुनाव मैदान में हैं।

दिल्ली एनसीआर में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल

दिल्ली एनसीआर में कुछ ऑटो-रिक्शा संघ आज से तीन दिनों की हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल से ठीक पहले ऑटो-रिक्शा संघों के एक धड़े ने खुद को अलग कर लिया। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने कहा कि ऑटो रिक्शा सेवा सामान्य रहेगी, क्योंकि यह हड़ताल ट्रांसपोर्टर से संबंधित है। इस हड़ताल की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें।

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