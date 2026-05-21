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आज की ताजा खबर, Today Latest Hindi News LIVE Updates: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर री-पोलिंग जारी है। फाल्टा में वोटिंग सुबह सात बजे शुरू हुई। यहां 285 बूथों पर 11 लाख महिलाओं और नौ ट्रांसजेंडर मतदाताओं सहित कुल 23 लाख से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं।

इस सीट पर बीजेपी के देबांग्शु पांडा और टीएमसी के जहांगीर खान के बीच मुख्य मुकाबला था लेकिन मतदान से दो दिन पहले ‘टीएमसी के पुष्पा’ ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि जहांगीर खान के पीछे हटने की घोषणा के बावजूद उनका नाम ईवीएम में दर्ज है क्योंकि वह आधिकारिक तौर पर अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले सके। फाल्टा सीट पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के शंभू नाथ कुर्मी और कांग्रेस के अब्दुर रजाक मोला भी चुनाव मैदान में हैं।

दिल्ली एनसीआर में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल

दिल्ली एनसीआर में कुछ ऑटो-रिक्शा संघ आज से तीन दिनों की हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल से ठीक पहले ऑटो-रिक्शा संघों के एक धड़े ने खुद को अलग कर लिया। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने कहा कि ऑटो रिक्शा सेवा सामान्य रहेगी, क्योंकि यह हड़ताल ट्रांसपोर्टर से संबंधित है। इस हड़ताल की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

Live Updates
11:36 (IST) 21 May 2026

दिल्ली एयरपोर्ट ने Ebola Virus को लेकर एडवाइजरी जारी की

दिल्ली एयरपोर्ट ने Ebola Virus को लेकर एडवाइजरी जारी की है।

https://twitter.com/ANI/status/2057337581021630951/

11:21 (IST) 21 May 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: फाल्टा में 20.47% मतदान

पश्चिम बंगाल के फाल्टा में मतदान जारी है। यहां सुबह नौ बजे तक 20.47% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं।

11:15 (IST) 21 May 2026

जो सपना पापा ने देखा था उसे मैं साकार करूंगा: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और कहा कि उनके पिता ने भारत को समृद्ध बनाने का जो सपना देखा था उसे वह साकार करेंगे। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित पार्टी के कई नेताओं ने राजीव गांधी के स्मारक 'वीर भूमि' जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

11:02 (IST) 21 May 2026

हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को नयी विधानसभा के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ ली। असम विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष चंद्र मोहन पटवारी ने शर्मा को 16वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई।

10:46 (IST) 21 May 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: दिल्ली में महिला और उसके बेटे की हत्या

दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक महिला और उसके 13 साल के बच्चे की उनके घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है।

10:44 (IST) 21 May 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: भारत लौटे पीएम नरेंद्र मोदी

पांच देशों की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे।

https://twitter.com/ANI/status/2057313486674460762

10:43 (IST) 21 May 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: तमिलनाडु में शपथ समारोह जारी

तमिलनाडु की जोसेफ विजय सरकार का कैबिनेट विस्तार चल रहा है। ज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के विधायक श्रीनाथ को शपथ दिलाई।

10:33 (IST) 21 May 2026

Aaj ki Taaja Khabar: फाल्टा में सुरक्षा की कैसा व्यवस्था?

अधिकारियों ने बताया कि पुनर्मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कुल 35 कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रत्येक बूथ पर आठ जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान प्रत्येक बूथ पर केवल चार जवान तैनात थे। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से निपटने के लिए 30 त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) भी तैयार रखे गए हैं। 

10:32 (IST) 21 May 2026

Aaj ki Taaja Khabar: फाल्टा में किस-किस के बीच मुकाबला?

फाल्टा में टीएमसी के जहांगीर खान चुनाव मैदान में हैं। हालांकि उन्होंने मतदान से दो दिन पहले चुनाव से पीछे हटने का ऐलान किया। उनका नाम ईवीएम में दर्ज है।जहांगीर के अलावा बीजेपी के देबांग्शु पांडा, माकपा के शंभू नाथ कुर्मी और कांग्रेस के अब्दुर रजाक मोला चुनाव मैदान में हैं।

10:29 (IST) 21 May 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: फाल्टा में कितने वोटर?

अधिकारियों के अनुसार, 285 बूथों पर 11 लाख महिलाओं और नौ ट्रांसजेंडर मतदाताओं सहित कुल 23 लाख से अधिक मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ।

10:28 (IST) 21 May 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: फाल्टा में दोबारा क्यों हो रहा मतदान?

इससे पहले फाल्टा में पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान वोट डाले गए थे। यहां वोटिंग के दौरान ''गंभीर चुनावी अपराध और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन'' के आरोपों के बाद पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था।

10:24 (IST) 21 May 2026

Aaj Ki Taaja Khabar LIVE: फाल्टा में दोबारा हो रहा मतदान

पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान जारी है। यहां से ही टीएमसी के जहांगीर खान मैदान में हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव मैदान से हटने का ऐलान किया है लेकिन उनका नाम ईवीएम में दर्ज है।