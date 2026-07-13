Breaking News in Hindi, Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सोमवार 13 जुलाई का दिन खबरों के लिहाज से बेहद अहम है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर दान मामले की जांच को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यूपी के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे।

खबरों में बांकीपुर और दतिया उपचुनाव भी छाया रहेगा। दतिया में जहां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बीजेपी द्वारा आशुतोष तिवारी को टिकट देने से नाराज हैं तो वहीं बांकीपुर में बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बदलने पर प्रशांत किशोर जीत के दावे कर रहे हैं। नजर पंजाब पर भी रहेगी, जहां सतलुज मूवी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सूबे में जगह-जगह इस फिल्म की स्क्रीनिंग तो की ही जा रही है, साथ ही सियासी दल भी चुनावी साल को देखते हुए इससे भरपूर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं।

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