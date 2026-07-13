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Breaking News in Hindi, Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सोमवार 13 जुलाई का दिन खबरों के लिहाज से बेहद अहम है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर दान मामले की जांच को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई करेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यूपी के उन्नाव में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे।

खबरों में बांकीपुर और दतिया उपचुनाव भी छाया रहेगा। दतिया में जहां नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बीजेपी द्वारा आशुतोष तिवारी को टिकट देने से नाराज हैं तो वहीं बांकीपुर में बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बदलने पर प्रशांत किशोर जीत के दावे कर रहे हैं। नजर पंजाब पर भी रहेगी, जहां सतलुज मूवी को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सूबे में जगह-जगह इस फिल्म की स्क्रीनिंग तो की ही जा रही है, साथ ही सियासी दल भी चुनावी साल को देखते हुए इससे भरपूर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं।

Live Updates
10:46 (IST) 13 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सब एकता से रहेंगे तो नफरत खत्म हो जाएगी- यासूब अब्बास

योग गुरु रामदेव के 'हिंदू राष्ट्र' वाले बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "यह सही है... हम सभी इंसान हैं... अगर सभी इंसान एकता, भाईचारे और प्यार से रहें, तो देश में नफरत का माहौल खत्म हो जाएगा और नई दोस्ती पनपेगी।"

10:45 (IST) 13 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: आशुतोष तिवारी के नामंकन में शामिल होंगे नरोत्तम मिश्रा

मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो दिल्ली गए थे लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता से नहीं मिले। उन्होंने कहा कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे।

10:43 (IST) 13 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सुप्रीम कोर्ट आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करेगा- फखरुल हसन चांद

राम मंदिर दान मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा - राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हुआ था। समिति के सदस्यों का चयन भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर किया गया था। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था को ठेस पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करेगा।

10:40 (IST) 13 Jul 2026

Aaj ki Taaja Khabar LIVE: सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर दान मामले पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर दान मामले की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी।