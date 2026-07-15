Breaking News in Hindi, Aaj ki Taaja Khabar LIVE: आज देश और दुनिया की कई बड़ी खबरों पर लोगों की नजर है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (India-UK FTA) आज से लागू हो गया है। इससे ब्रिटेन से आने वाले कई सामानों पर आयात शुल्क कम हो सकता है, जिससे वे सस्ते हो सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी आज अपनी अंतिम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप सकती है। जांच टीम को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, जिसकी समयसीमा आज खत्म हो रही है। रिपोर्ट में चोरी के जिम्मेदार लोगों की पहचान और उनकी जवाबदेही तय की जा सकती है।

मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रही है। आज दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए मतदान होगा।

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