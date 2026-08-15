Aaj Ki Taaja Khabar 15 August LIVE: देश आज अपनी आजादी का 80वां जश्न मना रहा है। इसके चलते राजधानी दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों और अलग-अलग क्षेत्रों में आजादी का उत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली में पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। दूसरी ओर आज ही कॉकरोच जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अपने संस्थापक अभिजीत दीपके के गांव से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करेगी।

वहीं उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, सरकार ने गाइडलाइन जारी की। चमोली टनल रेस्क्यू में 24 घंटे बाद भी 3 लोग लापता है। बढ़ते पानी की वजह से बचाव कार्य में रुकावट आ रही है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के अलग-अलग शहरों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

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Aaj Ki Taaja Khabar 15 August LIVE: नक्सलियों के गढ़ में लहराया तिरंगा छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने बाइक से यहां पहुंचकर झंडा फहराया। सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के 90 गांवों में भी 80 साल बाद तिरंगा लहराया गया। सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बचाया है। Aaj Ki Taaja Khabar 15 August LIVE: राजधानी में कड़ी सुरक्षा स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है जिसके तहत कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी दिल्ली में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। अधिकारी ने बताया कि लाल किले के आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन्हें एआई आधारित वीडियो विश्लेषण प्रणाली से जोड़ा गया है। Aaj Ki Taaja Khabar 15 August LIVE: अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं. एक बयान में रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक संबंधों की गहरी जड़ें ऐसी साझेदारी की नींव हैं, जो नवोन्मेषी, लचीली और दूरदर्शी है. रूबियो ने कहा, अमेरिका की ओर से मैं भारत के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं।