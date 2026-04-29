आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 29 अप्रैल 2026 LIVE: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत को खत्म कर रही है। राहुल गांधी ने X पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “आज मैंने ग्रेट निकोबार की यात्रा की। ये मेरे जीवन के सबसे असाधारण जंगल हैं। ऐसे पेड़ जो यादों से भी पुराने हैं। ऐसे जंगल जिन्हें उगने में पीढ़ियां लग गईं। इस द्वीप के लोग भी उतने ही सुंदर हैं आदिवासी समुदाय और बसने वाले लोग लेकिन उनसे उनका हक छीना जा रहा है। सरकार यहां जो कर रही है उसे ‘परियोजना’ कहती है। मैंने जो देखा है वह कोई परियोजना नहीं है। ये लाखों पेड़ हैं जिन पर कुल्हाड़ी से वार किया जाना तय है। ये 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन है जो मरने के कगार पर है। ये वे समुदाय हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया है जबकि उनके घर छीन लिए गए हैं। यह विकास नहीं है। यह विकास की आड़ में विनाश है। इसलिए मैं साफ-साफ कहूंगा, और कहता रहूंगा: ग्रेट निकोबार में जो हो रहा है वह हमारे जीवनकाल में इस देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। इसे रोकना होगा। इसे रोका जा सकता है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार सुबह वाराणसी में रोड शो किया, जिसे देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ उमड़ी। भाजपा के मीडिया प्रभारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखे और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय निवासी पूरे मार्ग में कतारों में खड़े रहे। पार्टी नेताओं का कहना है कि लगभग 14 किलोमीटर लंबा यह रोड शो शहर में अब तक के सबसे बड़े रोड शो में से एक है।

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने कहा, “मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के निर्देश हैं कि केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग साधुओं का वेश बनाकर वहां असामाजिक तत्वों के रूप में काम कर रहे हैं और अशांति फैला सकते हैं। ऐसी स्थिति में, मैंने जिला पुलिस को ‘ऑपरेशन कालनेमी’ चलाने और सभी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया है। यदि किसी के भी खिलाफ कोई सबूत मिलता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वहां शांति, कानून व्यवस्था बनी रहे और आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।”

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