आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 27 अप्रैल 2026 LIVE: इजरायल ने 26 अप्रैल को लेबनान को निशाना बनाकर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 14 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना ने निवासियों को ‘बफर जोन’ से परे सात कस्बों को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि मृतकों में दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल थीं। इजरायल ने कहा कि उसका एक सैनिक भी मारा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय सिक्किम दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सिक्किम के स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3 बजे सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचेंगे।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वे स्वयं या वकील के माध्यम से उनके सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, “जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें टूट गई हैं। इसलिए मैंने गांधीजी के सत्याग्रह का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज पर फैसला किया है। मैं जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं।” 20 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

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