आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 27 अप्रैल 2026 LIVE: इजरायल ने 26 अप्रैल को लेबनान को निशाना बनाकर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 14 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना ने निवासियों को ‘बफर जोन’ से परे सात कस्बों को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि मृतकों में दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल थीं। इजरायल ने कहा कि उसका एक सैनिक भी मारा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय सिक्किम दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सिक्किम के स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3 बजे सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचेंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वे स्वयं या वकील के माध्यम से उनके सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, “जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें टूट गई हैं। इसलिए मैंने गांधीजी के सत्याग्रह का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज पर फैसला किया है। मैं जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं।” 20 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।
कोझिकोड में घर के अंदर पांच विषैले सांप दिखे; तलाश जारी
केरल के कोझिकोड स्थित कुट्टियाडी में एक घर के अंदर पांच जहरीले सांप देखे गए। वन विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक सांप उस कमरे में भी मिला जहां दो बच्चे सोते हैं। सांप कुट्टियाडी में रमेशन के घर पर देखे गए।
सामान्य 'करैत' सांप देखे जाने के बाद वन विभाग के अधिकारियों तथा सांपों को पकड़ने वाले दल ने खोज अभियान चलाया।
रमेशन ने पत्रकारों को बताया कि रविवार सुबह करीब सात बजे जब उनके दोनों बच्चे नींद से जागे तो उनके तकिए के नीचे एक 'करैत' सांप था। रमेशन ने कहा, ''खोज के दौरान दोपहर बाद दो और 'करैत' सांप दिखाई दिए रात में एक और सांप शौचालय में देखा गया। खोज के बाद एक और सांप एक कमरे में मिला, जिससे सांपों की कुल संख्या पांच हो गई।''
आज की ताजा खबर LIVE: लेबनान में इजरायली हमले में 14 की मौत
26 अप्रैल को इजरायल ने लेबनान को निशाना बनाकर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 14 लोग मारे गए और 37 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना ने निवासियों को 'बफर जोन' से परे सात कस्बों को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि मृतकों में दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल थीं। इजरायल ने कहा कि उसका एक सैनिक भी मारा गया है।
आज की ताजा खबर LIVE: भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कर्नाटक कांग्रेस विधायकों द्वारा मंत्री पद की चाहत पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "कांग्रेस कांग्रेस का नाम बदलकर 'मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे उथल-पुथल चाहिए' रख देना चाहिए। पहले डीके शिवकुमार बनाम सिद्धारमैया का मामला था, फिर डीके शिवकुमार बनाम परमेश्वर का, और अब सभी विधायक दिल्ली आकर कह रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्हें सभी मंत्रियों को विधायक बना देना चाहिए क्योंकि इसके बिना वे काम करने को तैयार नहीं हैं। उनके लिए प्राथमिकता जनता नहीं बल्कि सत्ता है। यही उनका सामान्य कार्य करने का तरीका है।"
आज की ताजा खबर LIVE: चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हरचरण सिंह भुल्लर (पूर्व डीआईजी) और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चंडीगढ़-2, लुधियाना-5, पटियाला-2, नाभा-1 और जालंधर-1 सहित 11 परिसरों में तलाशी अभियान चला रहा है। यह तलाशी अभियान आरोपियों, उनके सहयोगियों और संदिग्ध बेनामीदारों से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार तलाशी अभियान का उद्देश्य अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और धन शोधन से संबंधित साक्ष्य जुटाना है।
अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की चंडीगढ़ इकाई द्वारा दर्ज किए गए उन अपराधों के आधार पर की गई है, जिनमें एक आपराधिक मामले के निपटारे के लिए बिचौलिए के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग करने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का पता लगाने से संबंधित आरोप शामिल हैं।
आज की ताजा खबर LIVE: जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें टूट गई- केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि वे स्वयं या वकील के माध्यम से उनके सामने पेश नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की मेरी उम्मीदें टूट गई हैं। इसलिए मैंने गांधीजी के सत्याग्रह का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज पर फैसला किया है। मैं जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं।" 20 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
आज की ताजा खबर LIVE: बस में लगी आग
तेलंगाना के मेडक जिले के मसाइपेट में मेडक से हैदराबाद जा रही एक निजी बस में आग लग गई। मरम्मत के लिए हैदराबाद जा रही बस में केवल ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति ही सवार थे। आग लगते ही वे तुरंत बस से उतर गए और कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। दमकल अधिकारी के मुताबिक आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
आज की ताजा खबर LIVE: आज से दो दिन के सिक्किम दौरे पर पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय सिक्किम दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सिक्किम के स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3 बजे सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचेंगे।