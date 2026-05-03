आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 03 मई 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी। वहीं कोलकाता में मतगणना से एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है। भवानीपुर स्थित सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्ट्रांगरूम के बाहर मतगणना से पहले भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में मौसम ने करवट बदली है। सुबह 10 बजे देहरादून में रात जैसा नजारा हो गया। अचानक तेज आंधी और बारिश से मौसम ठंडा हो गया।

बिहार में जेडीयू नेता निशांत कुमार पटना स्थित जेडीयू पार्टी कार्यालय से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, “हमने इसका नाम सद्भाव यात्रा रखा है। इसका अर्थ है सबको साथ लेकर चलना। अमीर, गरीब, दलित, अत्यंत गरीब, अल्पसंख्यक, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। गांधीजी ने भी अपना पहला सत्याग्रह चंपारण की धरती से शुरू किया था। मेरे पिता ने भी अपनी सभी यात्राएं वहीं से की थीं। मैं भी अपनी यात्रा वहीं से शुरू कर रहा हूं। इसका उद्देश्य सद्भाव को मजबूत करना है।”

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