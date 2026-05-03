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आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 03 मई 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी। वहीं कोलकाता में मतगणना से एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है। भवानीपुर स्थित सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्ट्रांगरूम के बाहर मतगणना से पहले भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में मौसम ने करवट बदली है। सुबह 10 बजे देहरादून में रात जैसा नजारा हो गया। अचानक तेज आंधी और बारिश से मौसम ठंडा हो गया।

बिहार में जेडीयू नेता निशांत कुमार पटना स्थित जेडीयू पार्टी कार्यालय से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, “हमने इसका नाम सद्भाव यात्रा रखा है। इसका अर्थ है सबको साथ लेकर चलना। अमीर, गरीब, दलित, अत्यंत गरीब, अल्पसंख्यक, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। गांधीजी ने भी अपना पहला सत्याग्रह चंपारण की धरती से शुरू किया था। मेरे पिता ने भी अपनी सभी यात्राएं वहीं से की थीं। मैं भी अपनी यात्रा वहीं से शुरू कर रहा हूं। इसका उद्देश्य सद्भाव को मजबूत करना है।”

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11:58 (IST) 3 May 2026

सिद्धार्थ नगर: टंकी से नीचे गिरकर एक लड़के की मौत, दो घायल

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक पानी की टंकी की सीढ़ी टूटने से नीचे गिरकर एक लड़के की मौत हो गई तथा दो अन्य घायल हो गए जबकि दो अन्य को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नीचे उतारा गया।

11:46 (IST) 3 May 2026

पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में रविवार को भारी बारिश हुई जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। चंडीगढ़ में सुबह आसमान में काले बादल छाए रहे, जिसके बाद तेज हवाएं चलीं, धूल भरी आंधी आई और भारी बारिश हुई। कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। मोहाली, रूपनगर और लुधियाना समेत पंजाब के कुछ हिस्सों में भी बारिश हुई।

11:45 (IST) 3 May 2026

दिल्ली में बारिश और आंधी की संभावना

दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं दिन में आंधी, बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में अगले दो दिनों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया था जिसमें बारिश होने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई थी । बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना छह मई तक बनी रहेगी। सफदरजंग वेधशाला ने रविवार को न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से थोड़ा कम है।

11:44 (IST) 3 May 2026

बिहार: जेडीयू पार्टी कार्यालय से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे निशांत कुमार

बिहार में जेडीयू नेता निशांत कुमार पटना स्थित जेडीयू पार्टी कार्यालय से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, “हमने इसका नाम सद्भाव यात्रा रखा है। इसका अर्थ है सबको साथ लेकर चलना। अमीर, गरीब, दलित, अत्यंत गरीब, अल्पसंख्यक, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। सबके प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। गांधीजी ने भी अपना पहला सत्याग्रह चंपारण की धरती से शुरू किया था। मेरे पिता ने भी अपनी सभी यात्राएं वहीं से की थीं। मैं भी अपनी यात्रा वहीं से शुरू कर रहा हूं। इसका उद्देश्य सद्भाव को मजबूत करना है।”

11:39 (IST) 3 May 2026

बिहार: निशांत कुमार जमीनी हकीकत को समझेंगे- जेडीयू नेता श्रवण कुमार

निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा पर जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने कहा, "यह यात्रा शानदार होगी। निशांत कुमार जमीनी हकीकत को समझेंगे और अपने बहुमूल्य सुझावों से सरकार को मजबूत करेंगे। निशांत कुमार सबसे पहले बिहार को समझना चाहते हैं और जनता से संवाद स्थापित करना चाहते हैं।"

11:22 (IST) 3 May 2026

उत्तराखंड का मौसम: देहरादून में तेज आंधी और बारिश से मौसम ठंडा

उत्तराखंड के देहरादून में मौसम ने करवट बदली है। सुबह 10 बजे देहरादून में रात जैसा नजारा हो गया। अचानक तेज आंधी और बारिश से मौसम ठंडा हो गया।

11:20 (IST) 3 May 2026

बंगाल चुनाव: भवानीपुर में स्ट्रांगरूम के बाहर सुरक्षा कड़ी

भवानीपुर स्थित सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्ट्रांगरूम के बाहर मतगणना से पहले भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

11:20 (IST) 3 May 2026

बंगाल चुनाव: मतगणना से पहले कोलकाता में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 4 मई को होगी। वहीं कोलकाता में मतगणना से एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है।

11:18 (IST) 3 May 2026

केरल: त्रिकोणीय मुकाबले के बाद चार मई को चुनाव परिणाम पर नजर

केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ), विपक्षी दल संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के बीच नौ अप्रैल को हुए चुनावी मुकाबले के बाद अब सबकी निगाहें सोमवार को मतगणना के बाद सामने आने वाले नतीजों पर टिकी हैं। राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में लगे तीनों गठबंधनों के लिए ये चुनाव परिणाम बेहद महत्वपूर्ण हैं। केरल में कुल 2,71,42,952 मतदाता हैं, जिनमें से 79.63 प्रतिशत ने नौ अप्रैल को 140 विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव में अपने मत डाले। राज्य की 140 सीट के लिए कुल 883 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।

11:17 (IST) 3 May 2026

कल चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे

कल चार राज्यों- पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और एक एक केंद्र शासित प्रदेश - पुडुचेरी का चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।

11:16 (IST) 3 May 2026

बच्ची से बलात्कार एवं हत्या का मामला: पुणे में सैकड़ों लोगों ने राजमार्ग पर किया प्रदर्शन

पुणे में चार साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में सैकड़ों लोगों ने मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया जिसके कारण व्यस्त मार्ग पर लगभग चार घंटे तक यातायात बाधित रहा। बच्ची के परिवार के सदस्यों और अन्य प्रदर्शनकारियों ने शनिवार शाम को 'नवाले ब्रिज' क्षेत्र में पीड़िता के शव को सड़क पर रख दिया और इस मामले में गिरफ्तार 65 वर्षीय व्यक्ति को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें राजमार्ग पर भारी यातायात जाम दिख रहा है।